戦時中の食生活から平和を学ぶ　「親子で作ろう！戦時中のおやつ」

豊中市

豊中市は、平和への理解を深めることを目的に、小学生親子を対象とした平和学習のワークショップ「親子で作ろう！戦時中のおやつ」を開催します。

本ワークショップでは、市の平和展示室を見学し、戦時中の暮らしや食生活について学んだ後、テレビなど多方面で活躍する「ごちそうプロデューサー(R)」広里貴子氏を講師に、当時の新聞に掲載されたレシピをもとにしたおやつ作りを体験します。戦時中のおやつを調理・試食することで、物資が限られていた当時の食生活や人々の工夫に触れ、親子で平和の大切さを考える機会とします。

ワークショップの概要

○事 業 名：市制施行90周年記念事業・平和月間事業「親子で作ろう！戦時中のおやつ」

○日 時：令和８年（2026年）7月25日（土）10時～12時30分

○開催場所：人権平和センター豊中（豊中市岡町北3-13-7）

○対 象：市在住・在学の小学生とその保護者 8組（応募多数の場合は抽選）

○内 容：平和展示室の見学、戦時中のおやつ調理と試食

○参 加 費：無料

○講 師：ごちそうプロデューサー(R) 広里貴子氏

（講師プロフィール ）NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」以降、「ばけばけ」を含む計１４作の料理指導を担当。商品開発、料理講師、食と観光のコーディネートなど幅広く活躍中。大阪産、なにわの伝統野菜を使った料理も得意とし大阪の郷土料理は定評がある。持続可能な食、海産資源の確保を目指した活動も行う。

※詳細は市ホームページをご覧ください。

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_gakushu/hikakuheiwa/heiwa_topics/oyakodeoyatsu.html