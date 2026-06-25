【無料Webセミナー開催のお知らせ】令和8年度診療報酬改定の振り返り ～地域連携と医療経営・医療DXによる業務効率化～

株式会社ソラスト

株式会社ソラスト・一般社団法人全国医師厚生会の共催により、クリニック経営層の皆様を対象とした無料ウェビナーを開催します。

令和8年度の診療報酬改定から1ヶ月が経過し、クリニック経営には「医療従事者の賃上げ」や「医療DX・地域連携の強化」など、多角的な取り組みが求められています。

本セミナーでは、有限会社メディカル・サポート・システムズ代表取締役社長の細谷邦夫先生をお招きし、今回の診療報酬改定の本質的な振り返りと、これからの時代に求められるクリニック経営・地域連携のあり方についてご講演いただきます。さらに、クリニックが直面する「人手不足」や「事務負担の増大」という課題に対し、医師協推奨の電子カルテ「Zebra for Cloud-Karte」をはじめとする医療DXの具体策や、ソラストのノウハウを活かした外部リソース活用による業務効率化アプローチを分かりやすく解説いたします。

■ セミナー概要

● 日時：2026年7月14日（火）13:00～14:15

● 対象：クリニックの院長・理事長および経営層の皆様

● 費用：無料（事前登録制）

● 形式：オンライン開催（Zoom配信）

● 主催：株式会社ソラスト、一般社団法人全国医師厚生会（サンシステム株式会社）

■ プログラム

1. 【特別講演】令和8年度診療報酬改定の振り返りとこれからの医療経営

講師：有限会社メディカル・サポート・システムズ 代表取締役社長 細谷 邦夫 先生

2. 共催2社の支援サービスのご案内（全国医師厚生会／株式会社ソラスト）

■ こんな方におすすめ

● 診療報酬改定に伴う、自院への影響や具体的な対策を振り返りたい方

● クリニックの受付・事務負担、人手不足にお悩みの方

● 電子カルテなどの医療DXや、地域連携の強化に関心のある方

■ お申し込み方法

下記URL（外部サイト）より事前に必要事項をご登録のうえ、お申し込みください。

https://share-na2.hsforms.com/1Z20xRx36TSGojyF8DCcpoQs4nn4

（外部の申込フォームへ遷移します）

■ セミナーに関する詳細は以下URLよりご確認ください

https://www.solasto.co.jp/seminar/sunsys-solasto-202607/