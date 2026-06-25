【いわきFC】岩下 航選手、ロアッソ熊本より完全移籍加入のお知らせ
株式会社いわきスポーツクラブ
このたび、いわきFCは、ロアッソ熊本より岩下 航選手が、完全移籍で加入することとなりましたので、お知らせいたします。
＜2026年＞
＜通算＞
このたび、いわきFCは、ロアッソ熊本より岩下 航選手が、完全移籍で加入することとなりましたので、お知らせいたします。
なお、契約期間は2029年6月30日までとなります。
【岩下 航 （WATARU IWASHITA）】
| ポジション
DF
| 生年月日
1999年4月1日（27歳）
| 身長/体重
177cm / 73kg
| 出身
熊本県
| 経歴
FCKマリーゴールド熊本U-12 → FCKマリーゴールド熊本 → 前橋育英高校 → 桐蔭横浜大学 → ロアッソ熊本 → 柏レイソル → ロアッソ熊本 → 柏レイソル → ロアッソ熊本
| 出場記録
＜2026年＞
百年構想リーグ：17試合出場 / 2得点
＜通算＞
J1リーグ通算：5試合出場 / 0得点、J2リーグ：71試合出場 / 5得点、J3リーグ通算：25試合出場 / 3得点、百年構想リーグ：17試合出場 / 2得点、リーグカップ：11試合出場 / 0得点、天皇杯通算：12試合出場 / 2得点
| コメント
「いわきFCに関わる皆さん、ロアッソ熊本から完全移籍で加入しました、岩下航です。いわきFCの勝利に貢献できるように戦って走りまくります！熱い声援よろしくお願いします！」