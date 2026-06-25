【いわきFC】岩下 航選手、ロアッソ熊本より完全移籍加入のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、ロアッソ熊本より岩下 航選手が、完全移籍で加入することとなりましたので、お知らせいたします。

なお、契約期間は2029年6月30日までとなります。

【岩下 航 （WATARU IWASHITA）】

| ポジション

DF

| 生年月日

1999年4月1日（27歳）

| 身長/体重

177cm / 73kg

| 出身

熊本県

| 経歴

FCKマリーゴールド熊本U-12 → FCKマリーゴールド熊本 → 前橋育英高校 → 桐蔭横浜大学 → ロアッソ熊本 → 柏レイソル → ロアッソ熊本 → 柏レイソル → ロアッソ熊本

| 出場記録

＜2026年＞

百年構想リーグ：17試合出場 / 2得点

＜通算＞

J1リーグ通算：5試合出場 / 0得点、J2リーグ：71試合出場 / 5得点、J3リーグ通算：25試合出場 / 3得点、百年構想リーグ：17試合出場 / 2得点、リーグカップ：11試合出場 / 0得点、天皇杯通算：12試合出場 / 2得点

| コメント

「いわきFCに関わる皆さん、ロアッソ熊本から完全移籍で加入しました、岩下航です。いわきFCの勝利に貢献できるように戦って走りまくります！熱い声援よろしくお願いします！」