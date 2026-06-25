旅行アプリ『NEWT（ニュート）』全国1,741自治体から選出！夏のグルメ旅は「夜市」で食べ歩き。地元の美味と活気を堪能する自治体ランキング ベスト30

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、全国1,741の自治体を対象とした「夏のグルメ旅は「夜市」で食べ歩き。地元の美味と活気を堪能する自治体ランキング ベスト30」を発表いたしました。

いま、全国の観光地で注目を集めているのが、涼しい時間帯を満喫する「ナイトタイムエコノミー」です。なかでも、地元の美味しいものと街歩きを組み合わせた「夜市（ナイトマーケット）」が、一過性の夏祭りとしてではなく、これからの観光の主役として急速に進化しています。そこで今回は、夏の過酷な暑さをスマートに避けながら、美味しい食とローカルな熱気を存分に味わえる、いま注目の「進化系・夜市スポット」をご紹介します。

本ランキングでは、夜市の“食”充実度、規模＆にぎわい、快適さ、文化・グルメ観光としての回遊力、行きやすさ＆現地移動の現実性の5つの観点（各20点、計100点満点）から全国の自治体を多角的に分析しました。

※本リリースはご自由に転載・引用いただいて構いません。出典を明記のうえ、以下のテキストにリンクを設定する形でご掲載ください。

【記載例】

「海外旅行・国内旅行のツアーやホテル予約アプリNEWT（ニュート）(https://newt.net/)」による調査

記事URL：https://newt.net/jpn/fukuoka/mag-03400824455

※青文字下線部にはそれぞれハイパーリンクを挿入してください

■ 1位～10位：夏のグルメ旅は「夜市」で食べ歩き TOP30

第1位：福岡県福岡市

食20点・規模20点・快適さ18点・回遊力20点・行きやすさ20点 合計98点

photo by PIXTA

福岡市は日本国内における屋台文化の圧倒的な中心地であり、天神、中洲、長浜の3エリアに約100軒以上の屋台が常設されている点が他と一線を画します。中洲はビジュアル的な夜景と観光客向けの高い活気を誇り、天神は地元のビジネス層と最先端のトレンドが交差します。近年ではフレンチや多国籍料理を提供する屋台も参入し、食の多様性が極めて高いです。交通インフラが深夜まで機能しており、回遊性とアクセスの良さは国内最高峰です。

第2位：広島県呉市

食19点・規模20点・快適さ19点・回遊力19点・行きやすさ19点 合計96点

photo by PIXTA

広島県呉市の「呉土曜夜市」は、呉中央地区商店街やれんがどおり商店街周辺で開催される夏の大イベントです。多数の屋台が出店し、地元グルメを堪能できるほか、2025年に開催されたカラオケ大会「クレオケバトル」やステージパフォーマンスが行われ、熱気に包まれました。港町ならではの風情と商店街の活気が融合した、歩いて楽しい夜市として多くの来場者を集めています。

第3位：東京都渋谷区

食19点・規模19点・快適さ18点・回遊力20点・行きやすさ19点 合計95点

photo by unsplash

渋谷キャストで開催される「星と太陽のマーケット produced by 東京ナイトマーケット」は、東京のストリートカルチャーと、アジアの夜市が融合したイベントです。インバウンドを強烈に意識し、2019年時点で28言語対応の翻訳デバイスを無償貸出することで言語の壁を取り払っています。多彩なフードやクラフトビール、さらには音楽やダンスのステージコンテンツが充実しており、大人が安心して遊べるハイセンスな夜間滞在価値を創造しています。

第4位：静岡県静岡市食18点・規模18点・快適さ19点・回遊力19点・行きやすさ18点 合計92点静岡市観光国際課 提供

「日本平夜市」は、日本夜景遺産に認定された絶景を背景に、毎月第4土曜日に開催される夜型マルシェです。最大70店舗以上の出店があり、1日で約1万人の来場者を誇ります。標高の高さから来る夏の夜の涼しさが快適性を担保しており、音楽ライブや多数の飲食店が織りなす空間は老若男女問わず楽しめます。周辺の夢テラスや東展望台といった視点場との回遊性も緻密に設計されており、自然景観と食の融合が見事です。

静岡市 観光国際課企画係 齋藤真緒様 コメント

このたび、本ランキングにおいて静岡市が４位に選ばれたことを大変光栄に思います。日本平は、富士山や駿河湾、市街地の景観を一望できる静岡を代表する景勝地であり、夢テラスや周辺の展望スポットなど、多彩な魅力を有しています。日本平夜市は、こうした地域資源の魅力をより多くの方に体感していただくきっかけの一つとなっています。ぜひ日本平を訪れ、昼と夜で異なる表情を見せる景観と、静岡ならではの食や文化をお楽しみください。

第5位：大阪府東大阪市

食18点・規模19点・快適さ17点・回遊力18点・行きやすさ19点 合計91点

東大阪市都市魅力産業スポーツ部国際観光室 提供

布施南北商店街が合同で開催する「土曜夜市」は、45年以上の歴史を誇る地域密着型の夜市です。外部業者を入れず、商店街の店主らが自ら模擬店や店頭販売を行う手作り感が強い魅力となっています。駅直結のアーケード空間を利用するため天候に左右されず、1回数百円程度で遊べる遊戯ブースなど、子連れファミリー層の安全性と行きやすさが際立っています。地元市民だけでなく市外からの来街者も多いです。

東大阪市 都市魅力産業スポーツ部国際観光室 室次長 谷一弘様 コメント

このたびは全国第５位という評価をいただき、大変光栄に存じます。今回の評価は、長年にわたり地域のにぎわいを支えてこられた商店街関係者の皆様の熱意と努力の賜物です。東大阪市には布施の夜市やレトロな商店街をはじめ、食や人とのふれあいを感じられる魅力があります。「タコパ旅 東大阪」、「ひがしおおさか体感まち博」など体験型観光にも力を入れています。ぜひ、東大阪ならではのまちの活気と温かさに触れてみてください！

第6位：青森県八戸市

食18点・規模18点・快適さ18点・回遊力18点・行きやすさ18点 合計90点

青森県八戸市観光課 提供

八戸市の中心街にある「みろく横丁」は、レトロな雰囲気が漂う屋台村で、地元の新鮮な魚介類や郷土料理を提供する小さな店舗がひしめき合っています。店主や他の客との距離が近く、温かい交流が生まれるのが特徴です。夏の夜には、涼しい気候の中で八戸ならではのディープな食文化を堪能でき、周辺の横丁群との回遊性も抜群です。

八戸市観光文化スポーツ部 次長兼観光課長 下村晃一様 コメント

昔から横丁文化が根づいた八戸には、それぞれ特徴を持った８つの横丁があります。スローフードと環境保全をコンセプトに、平成１４年にオープンした「みろく横丁」のほかにも、最も古い「たぬき小路」など、レトロで懐かしい路地は、市民や観光客に愛されています。地元の人たちとのふれあいが愉しめる大人のテーマパーク。食のまち八戸を満喫するとともに、懐かしい昭和の世界にぜひ浸ってください！

第7位：埼玉県狭山市

食17点・規模18点・快適さ18点・回遊力18点・行きやすさ17点 合計88点

photo by PIXTA

新狭山駅北口商店街で開催される「Night Market Shin-sayama」は、日常の延長にあるマーケットとして地域住民に愛される夜市です。近隣の飲食店による特別なフードやドリンク、地元農家の新鮮な野菜、クラフト作家の作品などが並び、おしゃれで温かみのある空間が広がっています。駅から徒歩1分という圧倒的なアクセスの良さも魅力的で、週末の夜をゆったりと過ごすのに最適なスポットです。

第8位：福井県あわら市

食18点・規模17点・快適さ17点・回遊力19点・行きやすさ16点 合計87点

あわら市観光振興課 提供

あわら湯のまち駅前にある「あわら温泉屋台村 湯けむり横丁」は、温泉街の夜を彩る風情あるスポットです。餃子や串揚げ、海鮮、ラーメンなど個性豊かな屋台が並び、温泉で癒された後に浴衣姿でふらりと立ち寄れる気軽さが魅力です。数分歩くと足湯もあり、夏の夜の温泉情緒と美食を味わえる贅沢な空間となっています。

あわら市 経済産業部観光振興課 翠徳夫様 コメント

このたびのランクインを大変光栄に思っております。あわら温泉街の一角「あわら温泉屋台村湯けむり横丁」はレトロな雰囲気の通りに個性豊かな店が軒を並べます。小さな店内では、地元の人と観光客の交流が生まれ、アットホームな雰囲気の中で食事を堪能できるのも大きな魅力です。また、今年は温泉街の夜をより楽しめる梯子酒企画なども予定しています。北陸新幹線延伸により福井が注目される中、この夏は福井県内随一の「あわら温泉」にぜひお越しください。

第9位：福岡県久留米市

食17点・規模16点・快適さ18点・回遊力17点・行きやすさ17点 合計85点

久留米市 商工観光労働部観光・国際課 提供

久留米市は豚骨ラーメン発祥の地として知られ、明治通りや小頭町周辺には現在も風情ある屋台が点在しています。名物の久留米ラーメンをはじめ、焼き鳥やおでん、ちゃんぽんなど、安くて美味しいB級グルメが揃っています。観光地化されすぎないローカルな雰囲気が色濃く残っており、地元の人々に混じってディープな夜の食べ歩きを楽しめます。

久留米市 商工観光労働部観光・国際課 コメント

このたび、久留米市が第9位に選ばれたことを大変うれしく思います。久留米市は、豚骨ラーメンの発祥である久留米ラーメンやダルム（豚の腸）など種類が豊富な久留米焼きとりをはじめとする豊かな食文化に加え、屋台ならではのにぎわいと温かな人のつながりが魅力です。ぜひ久留米市を訪れ、地元グルメと活気あふれるまちの魅力をお楽しみください。

第10位：東京都杉並区

食18点・規模16点・快適さ16点・回遊力17点・行きやすさ17点 合計84点

photo by Unsplash ※画像はイメージです

高円寺の北中通り商店街で月に1回開催される「北中夜市」は、サブカルチャーの聖地ならではの異国情緒と個性が入り乱れる空間です。東日本大震災後の電力規制を機に始まったこの夜市は、古着や雑貨、古物、古本、手作り品、こどもフリマ、占い屋台、マッサージ店、植物屋さん、多国籍な飲食屋台などが約50～70店並びます。フリーマーケットと飲食が混在し、若年層を中心とした熱狂的な支持を集めています。

■ 11位～30位

第11位：浜松市（静岡県）／第12位：東温市（愛媛県）／第13位：鳥取市（鳥取県）／第14位：高知市（高知県）／第15位：札幌市（北海道）／第16位：那覇市（沖縄県）／第17位：仙台市（宮城県）／第18位：北九州市（福岡県）／第19位：金沢市（石川県）／第20位：名古屋市（愛知県）／第21位：帯広市（北海道）／第22位：宇都宮市（栃木県）／第23位：川越市（埼玉県）／第24位：横浜市（神奈川県）／第25位：高山市（岐阜県）／第26位：大阪市（大阪府）／第27位：広島市（広島県）／第28位：鹿児島市（鹿児島県）／第29位：青森市（青森県）／第30位：中津市（大分県）

※本ランキングは株式会社令和トラベルが独自の調査・評価に基づき作成したものです。掲載内容は2026年6月時点の情報に基づきます。

■ 調査概要

調査期間：2026年5月22日（金）～2026年6月22日（月）

調査方法：NEWTリサーチ研究所による独自調査

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app (https://newt.net/app)





◆公式LINE

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■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行、あらゆる人へ。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。





名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand (https://newt.net/brand)

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