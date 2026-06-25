住民の約4割が高齢者の大船渡市。官民一体で「買い物支援」「見守り」が連動した地域づくりへ　移動スーパーとくし丸を活用した「見守り協定」を6/25(木)に締結

オイシックス・ラ・大地株式会社

株式会社とくし丸（本社：徳島県徳島市、代表取締役社長：新宮 歩）は、全国143社の地域スーパーと業務提携し、約1,200台の移動スーパーとくし丸を展開しています（2026年5月時点）。

この度、大船渡市、岩手・宮城で19店舗の食品スーパーを運営する株式会社マイヤ（以下「マイヤ」）、および株式会社とくし丸の3者は、高齢者や地域の安心を支える「大船渡市高齢者生活支援事業連携協定」（以下、見守り協定）を2026年6月25日に締結しました。とくし丸の買い物支援と同時に行う地域の「見守り活動」に伴い、マイヤ赤崎店を拠点とする「移動スーパーとくし丸・マイヤ3号車」の開業も今秋（9月）に予定しております。

▲大船渡市高齢者生活支援事業連携協定 式典の様子（2026年6月25日）

■ 行政の要請から生まれた官民連携――移動スーパーで安心を届けるインフラ網の拡大へ

豊かな自然と美しいリアス海岸に恵まれ、水産業を中心に発展を続けてきた大船渡市。この街でも、全国的な課題である高齢化が顕著に進んでいます。総人口31,788人のうち、65歳以上の高齢者人口は12,566人にのぼり、高齢化率は4割（39.5％）に達しています(※1)。 これは、全国平均の高齢化率29.3%（2024年推計）を10ポイント以上も大幅に上回る水準であり(※2)、「買い物弱者」の増加や、独居高齢者の孤立対策への取り組みが急務となっています。

このような背景から、買い物支援と地域の見守り体制の強化を求める大船渡市からの要請を受け、移動スーパーとくし丸を活用した「見守り協定」を6月25日（木）に締結する運びとなりました。なお、今年9月にはマイヤ赤崎店（大船渡市）を拠点とする、市内で初となる「移動スーパーとくし丸・マイヤ3号車」の開業を予定しています。これにより、地域の買い物支援と高齢者の見守り活動を一体となって行うインフラ網をさらに拡大してまいります。

※1 出典：大船渡市HP 2025年人口統計より算出 https://x.gd/A77VR

※2 出典：内閣府 https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/html/zenbun/s1_1_1.html

■大船渡市高齢者生活支援事業連携協定 式典概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8895/table/1201_1_83c6fe2318b6ec9e534a58f164fdcacb.jpg?v=202606250951 ]

■とくし丸 マイヤ3号車 概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8895/table/1201_2_73a0937f6d9a9ffd5c94c5d596880489.jpg?v=202606250951 ]

■大船渡市長 渕上 清氏 コメント

△大船渡市長 渕上 清氏

大船渡市の高齢化率は全国平均や岩手県平均を上回るペースで増え続けており、また、後期高齢者も増加傾向が続く見込みであり、単身・あるいは高齢者のみの世帯など、見守りや生活支援を必要とする方が増えてきております。

中でも、移動が困難な方々の買い物支援が、喫緊の課題となっているところで、地元企業の「マイヤ」様と、全国で移動スーパー事業を展開されておられる「とくし丸」様とが、共同で市内で移動スーパーを展開されることから、高齢者の買い物支援が大きく前進するものと期待しております。

また、運行時における見守り活動は、住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりに大いに寄与するものと考えております。このような、地域の多様な人々の主体的な参画や協働こそが、地域包括ケアシステムの根幹をなすものであり、このたびの取組は、誠に時宜を得たものと受け止めております。

当市も、この連携協定の締結を契機に、今後の社会情勢の変化をしっかりと見据えながら、関係の皆様方と力を合わせ、市民一人ひとりの暮らしの安心と幸福の実現に向け、なお一層努力してまいる所存であります。

■（株）マイヤ 代表取締役会長兼社長 米谷氏 コメント

△マイヤ 社長兼会長 米谷氏

私どもは店舗を通じて食生活に欠かせない商品をお届けするのが使命ですが、最近、特に気になっていたことは、お買い物に来たくてもこられない方々のことでした。

この度は、「とくし丸」運行によって、大船渡でも高齢者の方々を中心に喜んでもらえることになりました。引き続き随時、台数を増やして利便性を図ってまいります。

また、高齢者の異変察知にも注意深く目を配りながら多くのお客様さまのご不便解消の為、真剣に努力をしていきたいと考えています。

■とくし丸 販売パートナー 田中さん コメント

△とくし丸販売パートナー 田中さん

介護職として入所や通所を経験していく中で、自身が感じていた大船渡市における課題を解消すべく、地元スーパーであるマイヤさんと共に、とくし丸に乗る事を決断しました。

前職で培った経験を活かし、買い物支援・見守り活動を通して、地域で暮らす皆様に笑顔を届けられるよう頑張っていきたいと思います。よろしくお願い致します。

■ 参考資料

◯自分の目で見て選べる買い物支援

とくし丸では、生鮮品や日用品など約400品目、1,200点を移動販売車に積み込み、買い物にお困りの高齢者を中心にサービスを提供しています。積んでいない商品は提携スーパーに在庫があれば次回お持ちするような御用聞きも行なっています。買い物というお楽しみを提供していることから地域の方々も自然に集まり、地域交流も生まれます。

◯行政や地域と連携し、対面で行う日々の見守り活動

とくし丸では、販売を通じて、日頃から地域の見守り役として機能しています。全国の自治体や警察と「見守り協定」を締結することにより、社会福祉協議会、地域包括支援センター、ケアマネージャー、民生委員等との連携が図りやすい立場となっています。なお、全国300以上の自治体・警察署を見守り協定を結んでいます。（2026年6月時点）

■今後に向けて

当社は地域の個人事業主である販売パートナーの募集と、商品の供給を担う各地域のスーパーとの提携を更に加速させ、稼働台数を増やして地域を支えるインフラを目指します。





■「移動スーパーとくし丸」について

47都道府県で約1,200台のトラックを活用し、約18万人のお客さまに商品をお届けする移動スーパーです(2026年2月時点)。 スーパーの超大型化＆郊外化で、近所の商店がなくなり、日常の買い物に不自由している人たち、いわゆる「買い物難民（買い物困難者）」が増えてきています。その大半はシニア層です。

「買い物」という行為は、生活の中の「お楽しみ」であると考え、シニアのみなさまが現物を「見て・触って・感じて・選んで」本来の「買い物」ができるよう、移動スーパー「とくし丸」が誕生しました。メインのお客さまは80歳前後の女性で、週に2回程度訪問し、その都度販売員がお客さま一人ひとりと目を合わせ、会話し、商品や情報を丁寧にお届けすることが可能です。販売員がお客さまにおすすめしたい商品ばかりを厳選した約400品目、1,200点もの商品をご提供しています。

【とくし丸HP】 https://www.tokushimaru.jp/

オイシックス・ラ・大地株式会社

「Oisix」「らでぃっしゅぼーや」「大地を守る会」の国内主要ブランドを通じ、安心・安全に配慮した農産物、ミールキットなどの定期宅配サービスを提供しています。子会社に、事業所、学校などで給食事業を展開する「シダックスコントラクトフードサービス」、病院、高齢者施設、保育園、幼稚園などで給食事業を展開する「シダックスフードサービス」、買い物困難者向け移動スーパー「とくし丸」、米国でプラントベース食材のミールキットを展開する「Purple Carrot」などがあり、食の社会課題を解決するサービスを広げています。また、「サステナブルリテール」（持続可能型小売業）としてSDGsに取り組み、サブスクリプションモデルによる受注予測や、ふぞろい品の積極活用、家庭での食品廃棄が削減できるミールキットなどを通じ、畑から食卓まで、サプライチェーン全体でフードロスゼロを目指しています。