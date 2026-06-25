【日本一の星空】長野県阿智村　STARRY NIGHT FES 2026 タイムテーブル発表

株式会社阿智昼神観光局

2026年8月1日（土）～8月9日（日）に開催される天空の楽園ナイトツアースペシャルイベント「STARRY NIGHT FES 2026」のタイムテーブルを発表いたしました。

出演日調整中だった、「こはならむ」の出演日が、8月8日（土）にて決定いたしました。

長野県阿智村で開催の天空の楽園 ナイトツアーは、全長2,500ｍ、高低差600ｍ、所要時間約15分のゴンドラで標高1,400ｍ地点まで上がり、街の光が届かない山頂で星空をお楽しみいただける人気のイベントです。

このたび、天空の楽園 ナイトツアー スペシャルイベントとして、国内外で活躍中の様々なアーティストやパフォーマー、芸人による音楽＆パフォーマンスと、日本一の星空をお楽しみいただける 天空の楽園ナイトツアースペシャルイベント「STARRY NIGHT FES 2026」を開催いたします。

「STARRY NIGHT FES 2026」開催概要

■開催日程

2026年8月1日（土）～8月9日（日） 9日間

■開催時間

◇Day＆Night開催

金土日曜日（8月1日、2日、7日、8日、9日）

13:00～16:00 18:00～21:00

◇Night開催

平日（8月3日～6日）

18:00～21:00

▪ステージのスタート時間、終了時間は日ごと変わります

下りゴンドラ常時運行

■会場

富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら

〒395-0304 長野県下伊那郡阿智村智里3731-4

■料金

１.Dayチケット各日

大人・高校生2,900円 小・中学生1,400円 未就学児無料

２.Nightチケット各日

大人・高校生4,000円～4,500円 小・中学生2,000円～2,250円 未就学児無料

３.Day＆Nightチケット各日 金土日曜日（8月1日、2日、7日、8日、9日）のみとなります

大人・高校生6,900円～7,400円 小・中学生3,400円～3,650円 未就学児無料

※料金はゴンドラ往復乗車料金が含まれます。

※Day＆Nightチケットは16:00～18:00にゴンドラで下山して再度入場いただくことが可能です。

■駐車場

2000台 無料

■ゴンドラ運行条件

荒天により営業が困難と判断された場合は営業を中止する場合がございます。

https://sva.jp/2020/wp-content/themes/sva/images/disaster.pdf

■主催

ジェイ・マウンテンズ・セントラル(株)

■企画・協力

(株)阿智昼神観光局 / スタービレッジ阿智誘客促進協議会

■お問合せ

富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら TEL：0265-44-2311

■公式WEBサイト

https://sva.jp/nightfes2026/

天空の楽園 ナイトツアー Season2026

星空をテーマとした映像や光の演出が皆様をお迎えするEntrance Zone（エントランスゾーン）、ガイドによる星空解説や、森を歩きながら新たな発見をするExperience Zone（体験ゾーン）、静かに星空を眺めるSilent Zone（静寂ゾーン）があり、場内を巡り星空のエンターテインメントパークをお楽しみいただけます。

また、屋外イベント会場では毎日ライトダウンタイムがあり、場内の照明が一斉に消灯します。ガイドや映像による星空解説をお楽しみいただけます。

暗闇の中を進むゴンドラ、街の明かりが届かない山の上で見る満天の星、非日常の体験が皆様をお待ちしています。

長野県阿智村

長野県の南端にあり、「昼神温泉」と「花桃の里」で知られる、山あいの静かな村です。昭和48年に湧出した昼神温泉は「アルカリ性単純硫黄泉」ｐH＝9.7のとろっとした滑らかなお湯はまるであたたかな化粧水に浸かっている様。つるつるすべすべの肌触りになることから 『美肌の湯』 とも呼ばれています。また、環境省の実施する全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」の第一位（平成18年）に認定されています。この「日本一の星空」を地域活性、観光活性に活かし、誘客促進することを目的に2012年にスタービレッジ阿智誘客促進協議会を設立。2012年8月より「天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー」を開催。2014年10月より「雲海＆星空 天空の楽園 雲海Harbor」を開催。2016年12月より「天空の楽園 Winter Night Tour」を開催。2025年3月末迄でイベント累計120万人以上が来場。

◆株式会社阿智昼神観光局 WEBサイト

http://hirugamionsen.jp/

◆スタービレッジ阿智誘客促進協議会 WEBサイト

http://info.sva.jp/