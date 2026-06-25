「ソニック」35周年 アニバーサリーソング「音速を超えて」が公開！歌唱に「初音ミク」、アレンジに雄之助さんを迎えた至高のコラボレーション！

株式会社セガ

株式会社セガは、「ソニック」シリーズの35周年を記念した楽曲「Speed Is My Life（作詞：Tee Lopes、作曲：瀬上純）」の日本語版アレンジ楽曲「音速を超えて」をYouTubeにて公開いたしました。

「音速を超えて（作詞：豊田栄太郎、作曲：瀬上純、編曲：雄之助）」

https://www.youtube.com/watch?v=svb-9BqCxvs(https://www.youtube.com/watch?v=svb-9BqCxvs)

「Speed Is My Life」はTee Lopesさんが作詞、「ソニック」シリーズサウンドディレクター・瀬上純が作曲を担当し、NateWantsToBattleさんが歌唱を担当する、ソニック35周年を記念したアニバーサリーソングです。

日本語版アレンジでは、最先端のサウンドメイクで注目を集めるサウンドプロデューサー／作編曲家の雄之助さんを編曲に迎え、バーチャルシンガーの「初音ミク」が歌唱を担当しました。

また、中国語版アレンジの「Here We Go ~ Run to the Future」もあわせて公開。中国語版はバーチャルアーティストの泠鸢yousaさんが制作および歌唱を担当しています。

各言語版のアニバーサリーソングは、発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』のゲーム内ジュークボックスにも実装され、レース中のBGMとしてすぐにお楽しみいただけます。また、ミュージックビデオも公開し、各プラットフォームではダウンロード・ストリーミング配信も開始しました。

■「ソニック」35周年アニバーサリーソング 英語版・中国語版ミュージックビデオ

「Speed Is My Life」（作詞：Tee Lopes、作曲：瀬上純、歌唱：NateWantsToBattle）

https://youtu.be/csf_BPTp7hM

「Here We Go ~ Run to the Future」（作詞、歌唱：泠鸢yousa、作曲：瀬上純、編曲：脇眞富）

https://www.youtube.com/watch?v=UjL8Dtr1H6E

■「ソニック」35周年アニバーサリーソング ストリーミング配信リンク

「Forever Fast - 35th Anniversary of Sonic The Hedgehog」

https://lnk.to/foreverfast

「音速を超えて」

https://lnk.to/onsokuwokoete

「Here We Go ~ Run to the Future」

https://lnk.to/runtothefuture

※各言語版のアニバーサリーソングは、発売中の「ソニック」シリーズ35周年記念アルバム「Forever Fast - 35th Anniversary of Sonic The Hedgehog」(https://sonic.sega.jp/SonicChannel/topics/sound/20260605_009302/)にも収録されています。

(C)SEGA／(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

■『ソニックレーシング クロスワールド』イベント「初音ミク2ndフェスタ」開催が決定！

ゲーム内イベント「初音ミク2ndフェスタ」の開催が決定いたしました。イベント期間中にフェスタポイントをためると、特別なゲーム内アイテムが手に入ります。イベントの開催期間や報酬の詳細は、後日発表いたしますので、続報を楽しみにお待ちください！

■「ソニック」シリーズとは

セガを代表する世界的キャラクター、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」は、2026年6月23日に35周年を迎えました。1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています（※フルゲーム・F2P合計）。ソニックは、ゲームのみならず、映画シリーズの世界的ヒットやアニメーション、音楽、商品展開など、エンタテインメント全体に活躍の場を広げ、世代を超えて愛されるキャラクターへと成長しています。

35周年を迎えた今年、ソニックはこれまで以上に多彩なステージへ音速で駆け抜け、世界中のファンに新たな驚きと体験を届けていきます。

◆ソニック公式X（エックス）アカウント：https://x.com/SonicOfficialJP

◆ポータルサイト「SONIC CHANNEL」：https://sonic.sega.jp/SonicChannel/

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド

対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、XBOX Series X|S、XBOX One、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：発売中（2025年9月25日（木） 発売）

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、XBOX Series X|S、XBOX One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）

Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）

デジタルデラックスエディション

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、XBOX Series X|S、XBOX One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）

Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch(TM) 2 Edition

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2

発売日：

デジタル版 発売中（2025年12月4日（木）発売）

パッケージ版 発売中（2026年4月10日（金）発売）

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）：7,264円（税込7,990円）

アップグレードパス：909円（税込1,000円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。

※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。

※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。