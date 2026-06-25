株式会社ウィズモーが支援するレイワクリエイト、次世代フレキシブルソーラーパネル「REWA BC SOLAR」の国内展開を本格始動

株式会社ウィズモー

株式会社ウィズモー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小倉 和）が協業する株式会社レイワクリエイト（本社：福岡市、代表：江原和也）は、次世代フレキシブルソーラーパネル「REWA BC SOLAR」の国内本格展開を開始しました。太陽光パネルの技術体系で最上位に位置するBCセル採用により、重量わずか6.5kg・変換効率25.0%を両立。屋根の面積や強度に制限がある都市部の狭小住宅・集合住宅・築古物件への太陽光設置を現実のものとする製品として、住宅会社・工務店からの注目を集めています。

【太陽光パネルの常識が、静かに塗り替えられている】

「うちの屋根には、太陽光は無理だと思っていた」。

こう話す住宅オーナーは、都市部に多く存在します。

狭小地に建てられた3階建て住宅、屋根の傾斜が急な物件、築年数が経って構造に余裕がない平屋、賃貸アパート。

従来型の太陽光パネルは重量があり、設置には一定の屋根面積と構造的な余裕が必要でした。

「置けない」「重くて危ない」「工事が大がかりになる」という理由で、太陽光の恩恵を受けられない住宅が日本中に存在してきたのです。

株式会社ウィズモーが支援する株式会社レイワクリエイトは、そうした「諦めていた層」に向けた新しい選択肢として、次世代フレキシブルソーラーパネル「REWA BC SOLAR」の国内展開を2026年1月より本格的にスタートしました。

この製品は、重さわずか6.5kg・厚さ16mmという軽薄なボディに、変換効率25.0%という業界最高水準の発電性能を凝縮しています。

【「BCセル」とは何か。ペラペラなのに世界トップクラスの性能を持つ理由】

REWA BC SOLARが採用する「BCセル（バックコンタクトセル）」は、現在の太陽光パネル技術の中で最も高度な技術の一つです。

太陽光パネルのセル技術は、大まかに「PERC→TOPCon→HJT→BC」という段階で進化しており、BCセルはその最上位に位置します。

現在日本市場で主流となっているTOPCon技術と比較しても、BCセルは変換効率において最大7～8ポイントの差があります。

BCセルの最大の技術的特徴は、電極をセルの裏面にすべて配置している点です。

従来型パネルでは電極が表面にあるため、その分だけ受光面積が狭くなります。

BCセルはこの遮光ロスをゼロにすることで、同じ面積でより多くの光を電気に変換できます。

「従来のパネルの発電量を残しつつ、ペラペラ太陽光の薄さ・軽さにもっていく。耐久性も従来の約2倍」（江原氏）

さらにBCセルは光の入射角度に関係なく安定して発電できるため、従来の3～4時間/日だった発電時間が6～8時間/日まで伸びます。

曇りの日でも、LEDの光のような弱い光源でも発電できることが、年間累積発電量の大幅増加につながります。

【都市部の「太陽光が難しかった住宅」が一変する可能性】

REWA BC SOLARが住宅市場に与えるインパクトを最も大きく受けるのは、これまで太陽光の導入をあきらめていた都市部の住宅です。

重さ6.5kgという軽量設計は、従来型パネル（18～20kg）の約3分の1です。

屋根の耐荷重に余裕がない築古物件や、構造計算上のリスクを懸念していた建物でも、導入の可能性が大きく広がります。

施工方法も革新的です。

従来型パネルは金属架台を屋根に固定するため、屋根材への穿孔（穴開け）が必要でした。

REWA BC SOLARは両面テープや専用接着剤で貼り付けるだけで設置できるため、穴開け工事は不要です。

屋根材を傷めずに済み、雨漏りリスクの懸念も大幅に軽減できます。

工期の短縮効果も見逃せません。

従来型パネルの設置には1週間程度かかるケースが多いのに対し、REWA BC SOLARは一戸建てなら2～3日で設置が完了します。

「平均的に一戸建てであれば2～3日で終わるレベルです」（江原氏）

【壁にも、柱にも、カーポートにも。設置場所が建物全体へ】

REWA BC SOLARの最大の差別化ポイントの一つが、設置場所の自由度です。

最大360度の可曲性を持つフレキシブル構造により、従来型パネルでは不可能だった「壁面設置」が可能になります。

屋根面積が限られる狭小住宅でも、南向きの外壁にパネルを貼ることで発電量を補完できます。

「壁面もいけるし、全部屋根をパネルにすることもできますし、カーポートにも、柱にも巻けたりします」（江原氏）

設置可能な場所は屋根・壁・カーポート・柱と多岐にわたり、建物全体がエネルギー源になる設計思想は、従来の「屋根に置く」というパネルの概念を根本から書き換えるものです。

【発電時間も従来の倍。曇りでも、LEDの光でも発電できる理由】

REWA BC SOLARの発電性能の優位性は、変換効率だけに留まりません。

BCセルの構造は光の入射角度に依存しないため、朝夕の斜光や曇天時の散乱光でも効率よく発電できます。

また、BCセル自体は「少しでもLEDの光でも発電する」という特性を持ちます。

「BC自体は少しでもLEDの光でも発電するんで」（江原氏）

従来型パネルの実質的な発電時間が1日3～4時間程度であるのに対し、REWA BC SOLARは6～8時間の発電が可能です。

年間累積発電量で見ると、この差は非常に大きな経済効果をもたらします。

東京都は太陽光設置義務化を推進しており、補助金制度も整備されています。

補助金を活用することで初期投資を抑えながら、長期間にわたる電気代削減が期待できます。

【株式会社ウィズモーが支援するレイワクリエイトが目指す未来】

REWA BC SOLARはヨーロッパ圏において（非フレキシブル版として）年間約1,800万枚の販売実績を持つ技術をベースにしており、グローバルな品質基準と量産体制が整っています。

株式会社レイワクリエイトはそのフレキシブル版の日本総代理店として、2026年1月から本格的な国内展開を開始しました。

量産対応可能なため納期に大きな遅れが生じるリスクも少なく、法規制の施行に合わせて計画的な導入を進めたい住宅会社・建設会社にとっても安心感のある製品供給体制が整っています。

PSE・CE・RoHS・FCCの国際安全認証を取得済みで、有害物質フリー。

年間劣化率0.35%（業界最低水準）・製品保証10年・出力保証25年という長期保証体制も整えています。

株式会社ウィズモーは、住宅会社向けの経営支援・営業コンサルティングを長年手がけてきた実績をもとに、REWA BC SOLARの国内普及を後押しします。

「重くて載せられない」「屋根の面積が足りない」という理由で太陽光を諦めていた住宅オーナーや工務店に向けて、新しい選択肢を届けることを目指しています。

REWA BC SOLARの導入や取り扱いに関心のある住宅会社・工務店の方、設置をご検討のオーナー様はぜひ一度ご相談ください。

お問い合わせはこちらから。

https://withmo.co.jp/contact/

【会社情報】

会社名：株式会社ウィズモー

代表者名：小倉 和

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

お問い合わせ：https://withmo.co.jp/

電話番号：03-6362-0875

事業内容

各種コンサルティング事業

住宅会社向けの経営支援、営業コンサルティング業務

各種セミナー、研修、イベントなどの企画、開催、運営及び管理

フランチャイズチェーンシステムによる加盟店募集及び加盟店の指導業務

各種商品の企画、製造、販売及び輸出入

インターネットによる広告業務及び番組配信

YouTube：小倉和の工務店支援チャンネル https://www.youtube.com/@withmo_koumutenshien/videos

会社名：株式会社REIWAクリエイト

代表者名：平田 耕造

所在地（郵便番号含む）：福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目3-26

お問い合わせ先URL：https://reiwa-create.com/company/

事業内容

不動産業

電気工事業全般

内外リフォーム業

顔認証オートロック

太陽光パネル

電力削減機器販売

EV充電設置工事

会社のWebサイトURL：https://reiwa-create.com/company/