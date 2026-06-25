にじさんじから「ぽっぴん！すぷれあ」グッズが登場！2026年6月26日(金)18時から販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「ぽっぴん！すぷれあ」グッズを2026年6月26日(金)18時から販売開始いたします。

2026年6月26日(金)18時から「ぽっぴん！すぷれあ」グッズの販売を開始！

VTuberグループ「にじさんじ」所属の皇れお、篠宮ゆの、城瀬いすみ、花籠つばさの4名によるユニット「すぷれあ」の新グッズが登場！

グッズラインナップは、撮りおろしビジュアルを使用したホログラムアクリルスタンド、ランダムフォト風カード、ランダム缶バッジ、クリアファイル、ぷっくりアクリルステッカー、2連アクリルキーホルダー、マスコットチャーム、シール帳、マルチケース、ミニハンカチ、靴下、ペンケース、ランチトート、リングノート、シャープペンの全15種。

「ぽっぴん！すぷれあ」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2026年6月26日(金)18時から販売を開始いたします。

「ぽっぴん！すぷれあ」グッズ紹介

■ホログラムアクリルスタンド

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)

本体：W64mm×H148mm以内

※ライバーによりサイズが異なります。

台座：W50mm×H50mm以内

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムフォト風カード

・価格：350円(税込)

・種類：全8種ランダム

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙、PP

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■ランダム缶バッジ

・価格：600円(税込)

・種類：全4種ランダム

・サイズ(約)：直径57mm

・素材：紙、ブリキ、PP

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■クリアファイル

・価格：各700円(税込)

・種類：全5種

・サイズ：A4

・素材：PP

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ぷっくりアクリルステッカー

・価格：各800円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)

お名前ver. ：W30mm×H17mm以内

モチーフver.：W25mm×H24mm以内

一枚絵ver. ：W30mm×H30mm以内

※ライバーによりサイズが異なります。

・素材：アクリル、エポキシ樹脂

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■2連アクリルキーホルダー

・価格：各900円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)

チャーム大：W35mm×H40mm以内

チャーム小：W18mm×H20mm以内

※デザインによりサイズが異なります。

・素材

本体：アクリル

金具：亜鉛合金、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■マスコットチャーム

・価格：各1,000円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W100mm×H90mm以内

※ライバーによりサイズが異なります。

・素材：ポリエステル、合成ゴム

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■シール帳

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W110mm×H155mm

・素材：PVC、PET、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■マルチケース

・価格：各1,200円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W90mm×H180mm

・素材：PVC、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ミニハンカチ

・価格：各800円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W200mm×H200mm

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■靴下

・価格：1,000円(税込)

・種類：全1種

・サイズ：フリーサイズ(23-25cm)

・素材：綿、ポリエステル、ポリウレタン

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ペンケース

・価格：各1,000円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W200mm×H120mm

・素材：PVC

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ランチトート

・価格：2,500円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W210mm×H210mm×D100mm

・素材：ポリエステル、アルミ、ポリエチレン

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■リングノート

・価格：900円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)：W148mm×H210mm

・素材：紙、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■シャープペン

・価格：900円(税込)

・種類：全1種

・サイズ(約)

本体：150mm

最大径：12mm

芯幅：0.5mm

・素材：エラストマー、合金、PC、PP

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

「ぽっぴん！すぷれあ」にじさんじオフィシャルストア特典

にじさんじオフィシャルストアにて「ぽっぴん！すぷれあ」グッズを購入すると、お買い上げ2,000円(税込)ごとに「特典ランダムステッカー(全4種)」を1点プレゼントいたします。

・サイズ(約)：W50mm×H50mm

・素材：紙、PP

※デザインはお選びいただけません。

※1会計 商品合計2,000円(税込)ごとに1枚プレゼントいたします。

※1会計でプレゼントされる特典の最大数は20点までとなります。

※特典の数には限りがございます。特典の在庫がある場合、付与条件を達成時にショッピングカート内に特典が付与されます。また、ご注文完了後はご注文履歴にて付与状況のご確認が可能です。商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は付与されませんのでご留意ください。

イラストレーター

丸千代 様(https://x.com/0tiyo)

販売概要

・販売開始日時：2026年6月26日(金)18時～

・発送予定：2026年7月上旬以降予定

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_965

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#ぽっぴんすぷれあ

【「すぷれあ」について】

「すぷれあ」とは

にじさんじ初の男子高校生アイドルグループ！



皇れお、篠宮ゆの、城瀬いすみ、花籠つばさの4名で一番ステキなアイドルを目指し、頑張っていきます！

■X：https://x.com/splare_info

■YouTube：https://www.youtube.com/@splare_nijisanji

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

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■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸