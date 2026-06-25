Tamituのシーズナルフレーバーから、真夏のフレーバー「Herbal Honey Citrus」が季節限定発売。さらにシリーズ商品「Citrusフルーツコンフィ」も数量限定登場。

水谷養蜂園株式会社

新しいはちみつのカタチを提案する「Tamitu（タミツ）」は、はちみつを通して日本の四季を届けるシーズナルフレーバーから真夏をイメージした「Herbal Honey Citrus」を季節限定発売いたします。さらにCitrusシリーズ商品として、Citrusに白桃とピンクグレープフルーツをあわせた「Citrusフルーツコンフィ」も数量限定発売。柑橘の果実感あふれる真夏の風味をお楽しみください。

1. Herbal Honey Citrus

\4,320(税込) / 250g

Tamituのシーズナルフレーバーとして新たに登場する「Citrus」は、燦々と降りそそぐ太陽の恵みを閉じこめた真夏のHerbal Honey。開発者がシトラスはちみつに初めて出会った場所、シチリア島のレモン畑。その時味わった感動を、イタリアの情景とともにひと匙に表現しました。

空気をまっすぐ貫くような陽射しと、その恵みが閉じこめられたレモンの果実。シチリアの風に乗ってかすかに届く土の香り。ひと口味わうたびに、エネルギーあふれる自然の恵みを感じる風味に仕上げました。

[ Herbal Honey Citrusの調合 ]

レモン(イタリア)/ オレンジ(メキシコ)2種類の柑橘をかけあわせた純粋はちみつ

みずみずしいイタリアのレモンはちみつと、果実そのもののようなメキシコのオレンジはちみつを調合。2種類の純粋はちみつをかけあわせることで、シチリア島で出会ったシトラスの風味を表現しました。

グレープフルーツ/レモンバーベナ/ゆずピール/オレンジピール/レモングラス/ペパーミント/カルダモンシトラスの果実感を表現したハーブ・スパイス

レモンバーベナとグレープフルーツのシトラスの香りとピールが織りなす果実感。さらにレモングラスやペパーミント、カルダモンを調合することで、レモン畑を吹き抜けるような大自然の余韻を重ねました。

2. Citrusフルーツコンフィ [ 数量限定 ]

\1,850(税込) / 150g

旬の果実をもっと自由に。Herbal Honey Citrusに白桃とピンクグレープフルーツをかけあわせた

「Citrusフルーツコンフィ」が数量限定登場いたします。やわらかく透き通るような白桃の甘さに、ピンクグレープフルーツのほのかな苦みを重ね、とろけるような果肉と柑橘の風味が広がる味わいに仕上げました。Citrusで仕立てたフルーティーなソースと旬の果実が織りなす、Tamitu流コンフィチュールをお楽しみください。

商品情報

■商品一覧

1. Herbal Honey Citrus

\4,320(税込) / 250g

2. Citrusフルーツコンフィ [ 数量限定 ]

\1,850(税込) / 150g

■先行販売

・先行販売：2026年7月1日(水)11:00～

・販売場所：Tamitu POPUP in 東京ミッドタウン(六本木)

■販売期間

・予約販売：2026年7月2日(木)11:00～

・発売期間：2026年7月9日(木)11:00～9月16日(水)

*なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。



■取扱店

・Tamitu オンラインストア

https://tamitu.jp/

・Tamitu Laboratory&cafe

東京都渋谷区神宮前5-10-1GYRE B1F (11:00-20:00/不定休)

・LINEギフト

https://mall.line.me/sb/tamitu

*Herbal Honey Citrusのみお取り扱い。

■パッケージイラスト / 吉野マオ

Artist / Designer。1996年 愛知県出身。2021年 東京芸術大学工芸科 陶芸研究室 卒業。抽象化された花や自然物をモチーフに、手紙のようなコミュニケーションを行う絵画を制作する。絵による対話が主題のため、展示活動だけでなくファッションブランドや飲食店、公共施設などへの作品の提供を精力的に行っている。

instagram @l_maoyoshino_l

Tamituについて

「暮らしに花を、わたしに蜜を。」をコンセプトに、創業100余年の養蜂園が次の時代へ提案する新しいはちみつのカタチ「Tamitu」。メインプロダクトであるHerbal Honeyは冷たいものに溶けやすく、そのままはもちろん、炭酸水などのドリンクで割ってお楽しみいただけます。2021年に誕生し、2022年7月には実店舗「Tamitu Laboratory & cafe」が東京・表参道に第一号店としてオープン。そこではHerbal Honeyを五感で体験していただくため、ショップの他に、カフェやLabo(調合室)が併設されています。

健やかに、そして美しく。多様なライフスタイルを持つわたしたちに、Tamitu のひとさじが支えとなり、活力となることを願っています。