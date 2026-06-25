【全品10％OFF】北海道市場が週末限定キャンペーン開催！カニ・海鮮・北海道スイーツまでお得な2日間

株式会社antiqua

北海道の美味しいものが、お得に手に入る2日間。

大阪・岸和田のWHATAWON内「北海道市場」にて、2日間限定の特別キャンペーンを開催します。

本ズワイガニやタラバガニをはじめ、北海道ならではのお惣菜やスイーツ、お酒など、イートインメニュー店内商品が全品10％OFF（※一部商品を除く）。

ご自宅用はもちろん、手土産やギフトにもおすすめです。この機会にぜひ、北海道の味覚をご堪能ください。

北海道の味覚をまとめてお得に

詳細を見る :https://www.instagram.com/reel/DZ_scuAyVOh/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

北海道市場では、本ズワイガニやタラバガニなどの海鮮をはじめ、北海道ならではのグルメやお土産商品を豊富に取り揃えています。

今回の特別キャンペーンでは、イートインメニュー（丼ぶり等）を除く店内商品が対象となり、普段気になっていた商品もお得にお買い求めいただけます。

ご自宅用にはもちろん、ご家族との食卓やホームパーティー、大切な方への手土産にもおすすめです。

対象商品

対象：イートインメニュー（丼ぶり等）を除く店内全商品

ご褒美級の本ズワイガニ、たらば蟹、その他海鮮

北海道市場では、本ズワイガニ、タラバガニ、毛ガニ、花咲ガニなど、北海道を代表するカニを豊富に取り揃えています。

鮮度保持にこだわった殻付き商品に加え、手軽にお召し上がりいただける剥き身加工品も取り揃え、ご家庭で本格的な北海道の味覚をお楽しみいただけます。

コロッケ、メンチカツ、チーズハットグ、北海道ソフトなどの人気のテイクアウトグルメ

北海道産じゃがいもを使用したコロッケやメンチカツ、チーズハットグ、北海道ソフトクリームなど、その場で味わえる人気のテイクアウトメニューも対象です。

お買い物の合間のおやつや食べ歩きにもおすすめです。

食卓にプラスワンできる調味料や食品

昆布だしや調味料、レトルト食品、珍味など、ご家庭で手軽に北海道の味を楽しめる商品をはじめ、北海道ならではの地酒やビール、お土産にも人気のスイーツまで幅広くご用意しています。

毎日の食卓を彩る一品から、贈り物にもぴったりの商品まで、この機会にぜひ北海道の魅力をご堪能ください。

※一部、すでに割引価格となっている商品は対象外となります。

開催概要

『 北海道市場 全品10％OFFキャンペーン 』

開催日：2026年6月28日（土）～ 6月29日（日）

営業時間：11:00～18:00

会場：WHATAWON内 北海道市場

店舗情報

@marche_de_hokkaido

北海道市場 marche de HOKKAIDO

北海道各地から厳選した海産物や加工食品、乳製品、スイーツ、お酒など、北海道ならではの味覚を取り揃えた専門店です。

店内では新鮮な海鮮丼などのイートインメニューも楽しめ、ご自宅用からギフトまで幅広くご利用いただけます。

場所：WHATAWON内

大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

営業時間：

平日 11:00～17:00（丼メニュー 11:00～15:00）

土日祝 11:00～18:00（丼メニュー 11:00～15:00）

決済方法

各種クレジットカード・電子マネー・QRコード決済対応

『北海道市場』詳細はこちら :https://whatawon.co.jp/shopinfo/marche-de-hokkaido/

北海道の美味しさをもっと身近に、もっと気軽に楽しめる「北海道市場」。

北海道の魅力を沢山ご用意してお待ちしております。

WHATAWONは、「遊ぶ・食べる・買う・出会う」が一体となったエンターテインメントモールです。日常の中に特別な体験を生み出す場所として、季節ごとの装飾やイベントを通じて、新たな楽しみを提供しています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペット同伴OKの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

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