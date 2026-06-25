8月限定でグアム旅行がスーパーおトクに！GOGO！GUAM Håfa Adai キャンペーン ～Super Summer～ 実施決定！

グアム政府観光局

グアム政府観光局は、日本からグアムへの旅行需要をさらに喚起するため、「GOGO！GUAM Håfa Adai キャンペーン ～Super Summer～」を、2026年8月1日（土）から8月31日（月）までの期間限定で実施いたします。

本キャンペーンは、グアム大好きタレントのpecoさんが公式アンバサダーを務め、2025年12月1日（月）から2026年9月30日（水）まで実施中の「GOGO！GUAM Håfa Adai キャンペーン 2026」を、8月限定でさらにパワーアップする特別企画です。円安や燃油価格の高騰などにより海外旅行の費用負担が高まる中、日本から約3時間半、時差わずか1時間で訪れることができるグアムを、より身近でおトクな旅行先として楽しんでいただくことを目的としています。

「Super Summer」期間中は、通常30ドル分の電子クーポン「Guam Pay」が60ドル分に倍増する「Double Guam Pay」と、スマートフォン等で簡単に特典や割引を受けられる「Guam Bonus」をさらに拡充した「Super Guam Bonus」の2つのプログラムを展開します。「Super Guam Bonus」では、対象ホテルに3泊以上ご宿泊いただいた方へ100ドル分のホテルクレジットを進呈するほか、ディナークルーズのご予約でショーへの無料招待、対象レストランでの大人1名様のお食事につきお子様1名のお食事無料など、グアム滞在をよりお得に楽しめる特典をご用意しています。

旅行費用をサポートする電子クーポンと、現地滞在をよりおトクに楽しめる特典を通じて、夏のグアム旅行をより前向きに検討いただき、家族旅行、三世代旅行、カップル旅行、友人同士の旅行など、幅広い旅行需要の喚起を目指します。

今年の8月は、日本から気軽に行ける常夏の楽園・グアムが、いつも以上に身近でおトクな旅行先になります。現地でもおトクに楽しめるこの夏だけの特別なチャンスです。今こそ「GOGO！GUAM Håfa Adai キャンペーン ～Super Summer～」を活用して、魅力あふれるグアムへの旅をお楽しみください。

キャンペーン概要

キャンペーン名：GOGO！GUAM Håfa Adai キャンペーン ～Super Summer～

実施プログラム：Double Guam Pay ＆ Super Guam Bonus

実施期間：2026年8月1日（土）～8月31日（月）

主催：グアム政府観光局

キャンペーンサイト：https://www.gogoguam.jp/

【施策1：Double Guam Pay】

8月限定で、先着8,000名様に「Guam Pay」60ドル分を進呈！

「Guam Pay」は、グアム現地のレストラン、ショップ、アクティビティなどで利用できる電子クーポンです。通常は30ドル分の電子クーポンとして展開している「Guam Pay」が、今回の「Super Summer」期間中は、対象条件を満たした先着8,000名様に限り、倍額の60ドル分として配布されます。対象となる取扱企業や利用可能店舗については、原則として現在実施中の「GOGO！GUAM Håfa Adai キャンペーン 2026」の内容に準じる予定です。詳細はキャンペーンサイトにてご確認いただけます。食事やショッピング、現地体験などに利用できるため、グアム滞在中の楽しみ方がさらに広がります。近くて特別な海外リゾート・グアムを、よりおトクに体験いただけます。

【施策2：Super Guam Bonus】

8月限定、現地特典「Guam Bonus」がさらにパワーアップ！

「GOGO! GUAM BONUS」は、グアム旅行中に現地の参加店舗・施設で割引や特典を受けられるプログラムです。今回の「Super Summer」では、8月限定で特典内容を拡充し、「Super Guam Bonus」として展開します。

たとえば、以下のような特典をご用意しています。

- ホテル「The Tsubaki Tower」通常はロビーカフェ「Hinekka Deli」で利用できる特典のみですが、8月限定で3連泊以上のご宿泊で、1室につき100ドル分のホテルクレジットをプレゼント！- アクティビティ「BIG Sunset Dinner Cruise」8月限定で利用料10%割引に加え、「Karera」または「Taotao Tasi」の無料ショーチケットをプレゼント！- レストラン「Palm Cafe（Dusit Beach Resort Guam）／Aqua（Dusit Thani Guam Resort）」今回から新たに参加するレストランのPalm CafeとAquaでは、大人1名様のお食事につき、お子様1名（11歳以下）のお食事が無料になります。

その他の対象店舗・施設および特典内容は、キャンペーンサイトにて詳しくご確認いただけます。

さらに、「GOGO! GUAM BONUS」の利用方法が変更となり、コミュニケーションアプリ「LINE」内のグアム政府観光局公式アカウントから手軽にご利用いただけるようになりました。ぜひグアム政府観光局公式LINEを友だち追加のうえ、ホテルステイ、移動、食事、アクティビティなど、旅のさまざまな場面で利用できるお得な特典をご活用ください。

グアム政府観光局公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@317iimdn

【お問い合わせ】

グアム政府観光局

公式サイト： https://www.visitguam.jp

お問い合わせ先：info@gvb.or.jp