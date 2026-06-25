½÷ÀVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤Î¡ÖÇò¶ä¥Î¥¨¥ë¡×¤È¹Ô¤¯¡¢²Æ¤ÎÂçÊ¬¸©¡ÖÎÃ¤·¤¤¤ª¤ª¤¤¤¿¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤Î¸ø³«¤¬·èÄê¡ª
¥«¥Ðー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã«¶¿¸µ¾¼¡Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×»±²¼¤Î½÷ÀVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤Î¡ÖÇò¶ä¥Î¥¨¥ë¡×¤È¹Ô¤¯¡¢²Æ¤ÎÂçÊ¬¸©¡ÖÎÃ¤·¤¤¤ª¤ª¤¤¤¿¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤Î¸ø³«¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬¸©½Ð¿È¤Î¡ÖÇò¶ä¥Î¥¨¥ë¡×¤Ë¤è¤ë²Æ¤ÎÂçÊ¬¸©¡ÖÎÃ¤·¤¤¤ª¤ª¤¤¤¿¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÃ¤·¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¤¥°¥ë¥á¤Þ¤Ç¤´¾Ò²ð¡ª
²Æ¤ÎÂçÊ¬¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æ°²èÆâ¤è¤êÈ´¿è
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÆ°²è¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²Æ¤ÎÂçÊ¬¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂçÊ¬¸©ÃÎ»ö¤ÈËÜ»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤âÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Çò¶ä¥Î¥¨¥ë¤ÈÂçÊ¬¸©ÃÎ»ö¤Î¡¢¥é¥Ã¥×¶¦±é¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Æ°²è¾ÜºÙ
¡Ú¸ø³«Í½ÄêÆü»þ¡Û
6·î26Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ
¡Ú¸ø³«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û
Noel Ch. Çò¶ä¥Î¥¨¥ë
https://www.youtube.com/@ShiroganeNoel
¡ÚÆ°²èURL¡Û
https://www.youtube.com/watch?v=NlbAbj6Njxg
¢¨Æ°²è¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯¸ø³«Æü»þ¤¬ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¢£¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤Ï¡¢¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»±²¼¤Î½÷ÀVTuber¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£YouTube¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤Û¤«¡¢¥²ー¥àÂç²ñ¤Î´ë²è±¿±Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤äBillboard JAPAN Hot 100¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿³èÌö¤Î¾ì¤ò¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ë¤ÎÎÎ°è¤Þ¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hololive.hololivepro.com/
¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@hololive/
¢£¥«¥Ðー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥«¥Ðー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿IP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤ÎVTuberIP¤ÈÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÍÊ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤ÎIT¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£ ¡Ö¤Ä¤¯¤í¤¦¡£À¤³¦¤¬°¦¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢VTuber»ö¶È¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¹¤¬¤ëÆó¼¡¸µ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¡¢À¤³¦¤¬°¦¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ã«¶¿ ¸µ¾¼
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§http://cover-corp.com
¡¦ºÎÍÑ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://hrmos.co/pages/cover-corp
¡¦ËÜµ»öÆâ¤Î²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤ ¡§(C) COVER