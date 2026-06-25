KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 真田哲弥）は、僕のヒーローアカデミア製作委員会より許諾を受け開発中である、アニメ『僕のヒーローアカデミア』シリーズの新作アプリゲーム『僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL』（略称「ヒロサバ」）が、本日2026年6月25日（木）よりApp Store、Google Play、公式サイトにて事前登録受付を開始したことをお知らせいたします。（対応言語は日本語、英語、繁体字）

最新情報は、公式Xにてお伝えしていきますので続報をお待ちください。

『僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL』公式X

https://x.com/heroaca_HS

『僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL』事前登録受付ページ

アニメ『僕のヒーローアカデミア』新作アプリゲーム『僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL』（略称「ヒロサバ」）が全世界同時事前登録受付を開始！App Store （※一部エリアを除く）

https://mhahs.go.link/18Wwd

Google Play （※一部エリアを除く）

https://mhahs.go.link/7t32T

公式事前登録サイト

https://www.heroaca-unitedsurvival.com

事前登録数50万人達成で「SR緑谷出久・SR爆豪勝己・SR轟焦凍を選んで獲得できる！ガチャチケット×1枚」をプレゼント ！

アニメ『僕のヒーローアカデミア』新作アプリゲーム『僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL』（略称「ヒロサバ」）が全世界同時事前登録受付を開始！

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事前登録報酬の詳細は公式事前登録サイト、公式Ｘをチェック！

『僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL』とは

アニメ『僕のヒーローアカデミア』新作アプリゲーム『僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL』（略称「ヒロサバ」）が全世界同時事前登録受付を開始！

◆簡単操作の爽快アクションゲーム！

”個性”を強化し迫りくるたくさんの敵をなぎ倒すローグライト・ヒーローアクション！

◆3人1組のチームアップ！

個性豊かなキャラが多数登場！仲間との絆で障害を打ち破れ！

◆ド派手な必殺技で戦況を一変！

”個性”を組み合わせて合体必殺技を決めよう！

◆毎回異なる成長をするローグライト体験！

組み合わせ無限の成長で最強チームアップを目指せ！

◆ここでしか体験できない新要素！

ヒロアカ本編のストーリーだけでなくゲームオリジナルのシナリオや必殺技を収録！

アニメ『僕のヒーローアカデミア』とは

アニメ『僕のヒーローアカデミア』新作アプリゲーム『僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL』（略称「ヒロサバ」）が全世界同時事前登録受付を開始！アニメ『僕のヒーローアカデミア』新作アプリゲーム『僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL』（略称「ヒロサバ」）が全世界同時事前登録受付を開始！

コミックスシリーズの世界累計発行部数1億部を突破！１０年に渡り「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載、堀越耕平による大人気コミックを原作としたアニメ『僕のヒーローアカデミア』。舞台は総人口の約８割が何らかの超常能力“個性”を持つ世界。

事故や災害、そして“個性”を悪用する犯罪者・敵＜ヴィラン＞から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを目指し、雄英校に通う高校生・緑谷出久“デク”とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられていく！

権利表記

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

『僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL』概要

タイトル：『僕のヒーローアカデミア UNITED SURVIVAL』

配信日：2026年内予定

配信：KLab株式会社

配信プラットフォーム：App Store、Google Play、PC（Windows）

配信地域：全世界向けに配信予定（中国大陸を除く）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

権利表記：(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会 (C)KLabGames／gumi

公式X：https://x.com/heroaca_HS

※記載された会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。