株式会社SHIBUYA109エンタテイメント

SHIBUYA109渋谷店／MAGNET by SHIBUYA109 夏のキャンペーン

開催期間：2026年7月16日（木）～ 8月30日（日）

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石川あゆみ）は、東京・渋谷で運営する「SHIBUYA109渋谷店」「MAGNET by SHIBUYA109」にて、7月16日（木）～8月30日（日）までの期間、SUMMER SALEを皮切りに、新たな大型夏企画『SUMMER PLAY PARK』を開催いたします。

『SUMMER PLAY PARK』は、“夏の遊び場”をテーマに、推し活や参加型コンテンツなど、この夏ならではの多彩な体験を館内各所で展開する大型企画です。誰かにシェアしたくなる体験を創出し、来場者それぞれの夏の思い出づくりを応援します。

『SUMMER PLAY PARK』のスタートを飾る企画として、大人気アーティストを起用した夏目玉の「SUMMER SALE」を開催、8月上旬からは夏を盛り上げる「Scramble Summer Fes」や体験型イベント、8月中旬～下旬にかけては、キャラクターコラボレーション、SHIBUYA109公式Instagramで話題のイケメン図鑑をリアルで楽しめる「イケメン図鑑 in SHIBUYA109」、渋谷スクランブル交差点を眼下に楽しむアニソンDJイベント「Anisong Scramble」など、SHIBUYA109ならではの企画が目白押しです。

■『SUMMER PLAY PARK』概要

開催期間：2026年7月16日(木)～8月30日(日)

※各コンテンツの開催期間は異なります。

※開催施設はコンテンツにより異なります。

テーマ：夏の遊び場

特設ページ：https://shibuya109.jp/special/shibuya109-summer-play-park/

１. SUMMER SALE

開催期間：7月16日（木）～7月31日（金）

開催施設：SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、SHIBUYA109阿倍野店

大人気アーティストをキャンペーンモデルに起用したサマーセールを開催！

期間中は、セールならではのタイムセールやアーティストとの様々な取り組みを実施いたします。

TIME SALEスケジュール：7月18日（土）・19日（日）・20日（月）・25日（土）・26日（日）

複数のショップがタイムセールを開催します。ここでしか手に入らないアイテムやノベルティ、SNSキャンペーンなど、ショッピングそのものが体験になる特別な時間をお楽しみください。

※タイムセールはSHIBUYA109渋谷店のみの開催です。

２. Scramble Summer Fes

開催日：8月8日（土）

開催施設：MAGNET by SHIBUYA109

「Scramble Fes」がこの夏さらにパワーアップして開催！

多彩なカルチャーとエンターテインメントが交差する「Scramble Summer Fes」。お笑いと音楽で夏を盛り上げ、新しい発見があるラインナップを予定しています。

３. 夏祭りイベント

開催日：8月13日（木）・8月14日（金）

開催施設：SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109

夏祭りをテーマにした体験型イベントを開催！

夏の思い出は、“体験”でつくる。

会場では、参加型の体験を楽しみながら、様々な景品が当たる企画をご用意。その場で盛り上がる、

夏ならではのワクワク感をお届けします。

４. イケメン図鑑 in SHIBUYA109

開催期間：8月14日（金）～8月25日（火）

開催施設：SHIBUYA109渋谷店

SHIBUYA109公式Instagram・SHIBUYA109やみかわ渋谷公式Instagramで大人気！！

「イケメン図鑑」がカフェになってSHIBUYA109館内に登場！

SNSで話題の“あの世界”が、リアルに。思わず見入ってしまう世界観や、写真に収めたくなる仕掛けなど、ここでしか味わえない特別な体験が広がります。“推し”に出会う感覚を、ぜひ会場で。

５. CHARACTER COLLABORATION

開催期間：8月14日（金）～8月30日（日）

開催施設：SHIBUYA109渋谷店

海外でも大人気のキャラクターが登場！

この夏、人気コンテンツと連動した“全館で楽しめる特別な体験”をお届けいたします。

コラボスイーツやドリンクはもちろん、ここでしか手に入らないオリジナルノベルティや、館内を彩るスペシャル装飾など、訪れるだけで世界観に浸れるコンテンツが盛りだくさん。

見て楽しい、撮って残したくなる、味わって楽しめる――そんな多彩な体験がひとつになった、この夏だけの特別企画です。

コラボメニューやキャンペーンを通して、より深く楽しめる仕掛けもご用意しています。

６. Anisong Scramble

開催日：8月22日（土）

開催場所：MAGNET by SHIBUYA109 屋上イベントスペース「MAG’s PARK」

この夏、アニソンの楽しさと熱量が体験できるスペシャル企画が登場！

渋谷スクランブル交差点を眼下に楽しむアニソンDJイベント「Anisong Scramble」。音楽と空間が一体となる、ここでしか味わえないエンターテインメントをお届けします。ファンの方もはじめての方も、思わず引き込まれる時間をご体感ください。

■各コンテンツの詳細公開スケジュール（予定）

7月初旬公開予定：SUMMER SALE

8月上旬公開予定：イケメン図鑑 in SHIBUYA109、CHARACTER COLLABORATION

順次公開予定：Scramble Summer Fes、夏祭りイベント、Anisong Scramble

※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。