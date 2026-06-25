¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2026/27ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥° ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒACÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É
(FP 1st)
(FP 2st)
(GK 1st)
(GK 2st)
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026/27ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥°¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Û
(FP 1st)
(FP 2st)
(GK 1st)
(GK 2st)
¡Ú¥³¥ó¥»¥×¥È¡Û
¡ØÏÂ¡Ù
ÆüËÜ¤Ë¸Å¤¯¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÏÂÊÁÌÏÍÍ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¸½ÂåÅª¤Ê´¶À¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢ÅÁÅý¤¬»ý¤ÄÎÏ¶¯¤µ¤äÁ¡ºÙ¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¶»¤ËÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢Ê¡Åç¤«¤éÁ´¹ñ¡¢À¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¡¦7·î3Æü(¶â)17:00 ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹ÔÍ½Ìó³«»Ï
¡¦7·î8Æü(¿å)12:00 °ìÈÌÍ½Ìó³«»Ï
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û
J¥êー¥°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Êhttps://store.jleague.jp/club/fukushima/¡Ë