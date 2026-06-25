´ë¶ÈÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¸ø³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
À¾Éô¥¬¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£ÂîÆó¡¢¾Ú·ôÈÖ¹æ¡§9536¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥¹¥³¡Ê°Ê²¼¡¢¥Õ¥£¥¹¥³¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö´ë¶ÈÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¹¥³¤Ë¤è¤ëÂè»°¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤éÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤ºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡¦¶ÈÀÓÆ°¸þ¡¦Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖACT2027¡×¤Ë´ð¤Å¤¯À®Ä¹ÀïÎ¬¤ª¤è¤Ó³ô¼ç´Ô¸µºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÊ¬ÀÏ¡¦²òÀâ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î¸ø³«¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Åö¼Ò¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖACT2027¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¬¥¹¤ÈÅÅÎÏ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢»ö¶È¹½Â¤²þ³×¤äÁÈ¿¥Ç½ÎÏ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿·ë²Ì¡¢2026Ç¯3·î´ü¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤«¤éBS¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤ò¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËROIC»ØÉ¸¤òÆ³Æþ¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÏÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖIR¡¦³ô¼ç²ÁÃÍÁÏÂ¤´É¾¸¡×Ìò°÷¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¡ÖIR¿ä¿Ê¼¼¡×¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃÂ¥¿Ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëµÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÀµ¤·¤¯Åö¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Íý²ò¤òÄº¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î¼ç¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
¡¦2026Ç¯3·î´ü¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁý±×¤È¤Ê¤ê¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ÏºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·
¡¦Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹²ÃÂ®¤ÈÉÔÆ°»º»ö¶È¤Î°ÂÄêÅª¼ý±×³ÎÊÝ¤Ë¤è¤ëÍø±×ºÇÂç²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ñËÜ¸úÎ¨¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¦2026Ç¯3·î´ü¤Ï1³ôÅö¤¿¤êÇÛÅö¶â70±ß¤ò²¼¸Â¤È¤¹¤ë°ÂÄêÅªÇÛÅö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢20²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¸Ê³ô¼°¤Î¼èÆÀ¤ò¼Â»Ü
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£´ë¶ÈÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È
https://hd.saibugas.co.jp/ir/pdf/fisco_report.pdf
¢£À¾Éô¥¬¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡IR¥µ¥¤¥È
https://hd.saibugas.co.jp/ir/
À¾Éô¥¬¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖÃÏ°è¹×¸¥¡×¤Î»×¤¤¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¬¥¹¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¤ò¼´¤ËÊë¤é¤·¤ä¼Ò²ñ¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤Ø¤È»ö¶È¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÏ°è¹×¸¥¡×¤Î»×¤¤¤ÏÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤¯¤é¤·¤ÎÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Î¼Â¸½¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§À¾Éô¥¬¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£ ÂîÆó
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÀéÂå°ìÃúÌÜ17ÈÖ1¹æ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1930Ç¯12·î1Æü
²ñ¼ÒHP¡¡¡¡ ¡¡¡§https://hd.saibugas.co.jp/