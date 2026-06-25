ÀÅ²¬¸©ÂÞ°æ»Ô¤ÈÇÀÃÏ¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
Äù·ë¼°¤ÎÍÍ»Ò¡Êº¸¡§¥ä¥ó¥Þー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡±ü»³Çî»Ë ¾ïÌ³¼èÄùÌò¡¢±¦¡§ÂÞ°æ»Ô Âç¾ìµ¬Ç· »ÔÄ¹¡Ë
¥ä¥ó¥Þー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÂÞ°æ»Ô¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤ÇÃÏ°è²ÝÂê¤ò²ò·è¤·ÇÀÃÏ¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤ò6·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ä¥ó¥Þー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢´Ä¶ºÆÀ¸·¿ÇÀ¶È¤È±ÄÇÀ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡Ê¥½ー¥éー¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÇÇÀÃÏ¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSAVE THE FARMS by YANMAR¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¢²ì¸©·ªÅì»Ô¤ä²¬»³¸©²¬»³»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±ÄÇÀ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ç¼ý±×¸»¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¦ÃºÁÇÇÀË¡¤ä¸úÎ¨Åª¤ÊÇÀ¶È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Î¹âÎð²½¤È¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÂÞ°æ»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤Î»º´±³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÀ¶È¤ÎÌ¥ÎÏÁÏ½Ð¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯ÎÏ¤Îºï¸º¡¢µ»½Ñ¤Î½¸Ìó¤È¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÂÞ°æ»Ô¤ÈÃÏ°èÇÀ¶È³èÀ²½¤Î¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÇÀ¶È²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÇÀÃÏ¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¼¡¤Î»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
- ÇÀÃÏ¤ÎÍø³èÍÑÊýË¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ÓÇÑÇÀÃÏ¤ÎºÆÀ¸¤äÇÀÃÏ¤ÎÂç¶è²è²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
- »ö¶È¾µ·Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇÀÃÏ¤ÈÃ´¤¤¼ê¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦±ÄÇÀ»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
- ·Ð±Ä¤Î°ÂÄê²½¤äÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ëµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤ä»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
- ´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë»ñ¤¹¤ëµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤ä»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
- ¤½¤ÎÂ¾¡¢¡ÖÇÀÃÏ¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¼èÁÈ¡×¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
SAVE THE FARMS by YANMAR¤Ç¼Â¸½¤µ¤ì¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¥¤¥áー¥¸¥¤¥é¥¹¥È
¡ãÃíµ¡ä µºÜÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤ÏÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ä¥ó¥Þー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
1912Ç¯¤ËÂçºå¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¥ä¥ó¥Þー¤Ï¡¢1933Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¾®·¿¼ÂÍÑ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿»º¶Èµ¡³£¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£ÂçÃÏ¡¦³¤¡¦ÅÔ»Ô¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤ò¼´¤Ë¡¢¥¢¥°¥ê¡¦·úµ¡¡¦¥Þ¥ê¥ó¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¡¢¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¼õ¤±·Ñ¤°¡¢¿Í¤ÈÌ¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸Ä©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡ÖHANASAKA¡×¤ÎÀº¿À¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢¡ÖA SUSTAINABLE FUTURE -¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ë¤«¤µ¤Ø¡£-¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£