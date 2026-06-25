¡ÚÂè175²ó³©Àî¾Þ¸õÊäºî¡Û¿¦¾ì¤Î¥Á¥ã¥Ã¥ÈÄÌÃÎ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤¿²ñ¼Ò°÷¤Î¡ÈÉÔÌ²¡É¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¾®Àâ¡¢È¬ÌÚ±ÓÈþ¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥°¥Ã¥É¥âー¥Ë¥ó¥°¡Ù¤¬6·î29ÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®Ìî»ûÍ¥¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åーºî¡Ø¶õ¿Ä¼êÄ¢¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¤¬À¤³¦26¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÇËÝÌõ¤µ¤ì¡¢±ÑÌõÈÇ¡ØDiary of a Void: A Novel¡Ù¡Ê¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¤¥ÉÌõ¡Ë¤ÏÊÆ¥Ë¥åー¥èー¥«ー»ï¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëºî²È¡¢È¬ÌÚ±ÓÈþ¤Ë¤è¤ëÂè3ºî¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥°¥Ã¥É¥âー¥Ë¥ó¥°¡Ù¤ò2026Ç¯6·î29Æü¤Ë´©¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¸éº¡×2026Ç¯½Õµ¨¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Âè175²ó³©ÀîÎ¶Ç·²ð¾Þ¡Ê¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÊ¸³Ø¿¶¶½²ñ¡Ë¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¡£Âè175²ó³©Àî¾Þ¡¦Ä¾ÌÚ¾ÞÁª¹Í²ñ¤Ï2026Ç¯7·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¼õ¾Þºî¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»ê¾å¼çµÁ¤Î¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÈ¿µÕ¤¹¤ë¡ÈÉÔÌ²¡É¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥°¥Ã¥É¥âー¥Ë¥ó¥°¡Ù
¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥°¥Ã¥É¥âー¥Ë¥ó¥°¡ÙÅ¹Æ¬ÍÑPOP
¼ç¿Í¸ø¤Î½÷À²ñ¼Ò°÷¡¦Ìî¾å¤Ï8¤«·î¤Û¤ÉÉÔÌ²¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¡ÖÌ²¤ì¤ë¤Ê¤é»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¡¢¤½¤ó¤Ê²á·ã¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Û¤É¼«Ê¬¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìî¾å¤ÎÆ¯¤¯²ñ¼Ò¤Ï·ò¹¯»Ö¸þ¤Ç¡¢¼Ò°÷¤Î¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡×¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¼ÒÆâ¥ëー¥ë¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¥ëー¥ë£±¡¡¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÏÂ¨¥ì¥¹
¥ëー¥ë£²¡¡¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡ª
¥ëー¥ë£³¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÈãÈ½¤è¤ê¤â²ò·èÎÏ¡ª
Í£°ì¤ÎµÙÂ©¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¼«Âð¤Ç¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤É×¤¬¡Ö°ì½ï¤ËÉÔÌ²¤ò¼£¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¡¢ÃúÇ«¤Ê¿©»ö¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌþ¤ä¤·¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ë¥ï¥È¥ê¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥Ôー¡×¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÉÔÌ²¤Ï²¿¤â²þÁ±¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²ñ¼Ò¤Îe¥éー¥Ë¥ó¥°Æ°²è¾å¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¹Ö»Õ¡¦½ÐÅß³Ð¤¬²èÌÌ±Û¤·¤Ë¡¢¤¢¤ë·ÀÌó¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Þ¤¹¡£¡Öº²¤ò¾¯¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æº¹¤·¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡×――¡£
Á´¹ñ½ñÅ¹°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤è¤ê¶¦´¶¡¦Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡ª
Ì²¤ì¤ë¾®Àâ¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ì²¤ì¤Ê¤¤»ä¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¾®Àâ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë»ä¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¾®Àâ¡£
――Ì¤Íè²°½ñÅ¹ÈêÊ¸Ã«Å¹¡¡Ê¡¸¶²ÆºÚÈþ¤µ¤ó
Ì²¤ë¤¿¤á¤Ë°Ëâ¤Ëº²¤òÇä¤êÈô¤Ð¤·¤Æ¤Ç¤âÌ²¤ê¤¿¤¤¡ª
¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤âÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¿¤¤¤È»×¤¦Æü¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¤¬»ä¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì²¤ì¤Ê¤¤¸½Âå¿Í¤ËÆÉ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
――¤¯¤Þ¤¶¤ï½ñÅ¹Ä´ÉÛÅ¹¡¡»³²¼¿¿±û¤µ¤ó
¤ï¤«¤ë¤ï¤«¤ë¡¢¤ÎÏ¢Â³¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ìî¾å¤Î²ñ¼Ò¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤µ¤ËÅÜ¤êÊ¨Æ¡£
――ÀºÊ¸´Û½ñÅ¹ÃæÅç¿·Ä®Å¹¡¡µ×ÅÄ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó
¡È¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¡É¤È¤¤¤¦´é¤ò¤·¤¿¼Ò²ñÅª¤ÊÀµ¤·¤µ¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¡¢¹³¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ëÁÖ²÷¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ì¤Þ¤Ç¤âÇË¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë°ì·â¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹¡¡¿·°æº»Í¤Î¤¤µ¤ó
¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥°¥Ã¥É¥âー¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åーºî¡Ø¶õ¿Ä¼êÄ¢¡Ù¤Çµ¶ÁõÇ¥¿±¤È¤¤¤¦ÀÅ¤«¤Ê±³¤ò¡¢Âè2ºî¡ØµÙ´ÛÆü¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Èþ½Ñ´Û¤òÉñÂæ¤Ë¿´¤ÎÈòÆñ½ê¤òÉÁ¤¤¤¿È¬ÌÚ±ÓÈþ¤Ë¤è¤ë¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë²ñ¼Ò°÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¶ìÇº¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºÇ¿·ºî¡£
¼«Ê¬¤ò´ÉÍý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¤ÎÊñ°ÏÌÖ¤ËÅÜ¤Ã¤¿½÷À¤¬¡¢ÉºÇò¤µ¤ì¤¿¸½Âå¼Ò²ñ¤«¤éÃ¦½Ð¤ò»î¤ß¤ë¡ÈÉÔÌ²¡É¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーÄ¹ÊÔ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãø¼Ô¾Ò²ð
È¬ÌÚ±ÓÈþ¡Ê¤ä¤®¡¦¤¨¤ß¡Ë
1988Ç¯¡¢Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£2020Ç¯¡Ö¶õ¿Ä¼êÄ¢¡×¤ÇÂè36²óÂÀºË¼£¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ç¥Ó¥åー¡£¡Ø¶õ¿Ä¼êÄ¢¡Ù¤Ï26¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¤ÎËÝÌõ¤¬¿Ê¤ß¡¢±ÑÌõÈÇ¡ÈDiary of a Void¡É¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤ä¥Ë¥åー¥èー¥«ー¤¬½ñÉ¾¤òºÜ¤»¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¸ø¶¦¿Þ½ñ´Û¤¬º£Ç¯¤Î¼ý³Ï¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤ÉÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¡£24Ç¯¡ØµÙ´ÛÆü¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¡Ù¤ÇÂè12²ó²Ï¹çÈ»ÍºÊª¸ì¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§ ¥¢¥ó¥Á¡¦¥°¥Ã¥É¥âー¥Ë¥ó¥°
Ãø¼Ô¡§ È¬ÌÚ±ÓÈþ
»ÅÍÍ¡§46È½¡¿¾åÀ½¡¿184¥Úー¥¸
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯6·î29Æü
Äê²Á¡§1,870±ß¡ÊËÜÂÎ1,700±ß¡Ë
ISBN¡§978-4-309-03275-7
ÁõÃú¡§ÀîÌ¾½á
½ñ»ïURL¡§
https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309032757/
¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤â¶áÆüÃæ¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£