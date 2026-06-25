【パズル＆ドラゴンズ】『魔法少女まどか☆マギカ』との初コラボ実施！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社早速遊んでみる！ :http://goe.bz/20260625padpt01『魔法少女まどか☆マギカ』コラボ実施

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パズルRPG『パズル＆ドラゴンズ（通称、パズドラ）』にて『魔法少女まどか☆マギカ』との初コラボを2026年6月26日（金）より実施いたします。

スーパーゴッドフェスやコラボダンジョンを楽しもう！

「アルティメットまどか&悪魔ほむら」

人気モンスターが集結する「スーパーゴッドフェス」が、今回は「魔法少女まどか☆マギカスーパーゴッドフェス」として登場。「アルティメットまどか＆悪魔ほむら」をはじめ、「鹿目まどか」「暁美ほむら」「巴マミ」「美樹さやか」「佐倉杏子」などのコラボキャラクターがラインナップに加わります。

対象のコラボキャラクターを初めて入手した際には、コラボ期間中にのみ手に入るきせかえドロップや覚醒バッジなどを解放することができます。



また、期間中に販売される対象の魔法石セットをご購入いただくとゲーム内BGMを『魔法少女まどか☆マギカ』の楽曲に変更できるBGMのセットがおまけとして手に入ります。



コラボダンジョンには、称号「キュゥべえ」がゲットできる「称号チャレンジ！」をはじめ、降臨ダンジョン「お菓子の魔女 降臨！」、高難易度の「魔法少女まどか☆マギカコロシアム！」など、作品の世界観を彷彿とさせる、さまざまなダンジョンをご用意しました。さらに、今回は手軽に楽しめるワンタッチダンジョンにも「魔法少女まどか☆マギカ」が登場します。

「キュゥべえ」「魔法少女・鹿目まどか」「魔法少女・暁美ほむら」「魔法少女・巴マミ」「魔法少女・美樹さやか」「魔法少女・佐倉杏子」

各ダンジョンは、クリアすることでそれぞれに対応したさまざまな報酬が獲得できます。お好みのドロップやBGM、称号やバッジを設定して『魔法少女まどか☆マギカ』コラボの魅力を、最大限にお楽しみください。

きせかえドロップ「魔法少女まどか☆マギカドロップ」

あわせて、今回のコラボ実施を記念して、XおよびTikTokにて、オリジナルAmazonギフトカード2,000円分が当たるキャンペーンを実施いたします。こちらもぜひご参加ください。

詳細は各アカウントをご確認ください。

●X：パズル＆ドラゴンズ＿PR用公式（@puzzdra_PR）

●TikTok：【公式】パズドラ_PR（@puzzdra_pr_official）

●キャンペーン概要

https://pad-cp.gungho.jp/campaign-terms/2606-madoka-magica/(https://pad-cp.gungho.jp/campaign-terms/2606-madoka-magica/)

『魔法少女まどか☆マギカ』との初コラボイベント開始までまもなくです。

どうぞ楽しみにお待ちください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2133_1_93cb6bbbfdc16d7399dd2b4b339eab8e.jpg?v=202606250651 ]

▼コピーライト表記

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

タイトルロゴ『パズル＆ドラゴンズ』とは

お気に入りのモンスターと一緒に、パズルで冒険する定番パズルRPG！登場するモンスターは10,000種類以上！自分だけの最強チームを作り、強敵が待ち受けるダンジョンに挑むのは君だけじゃない！他のプレイヤーとフレンドになって一緒に冒険しよう！

『パズル＆ドラゴンズ』基本情報

タイトル：パズル＆ドラゴンズ

ジャンル：パズルRPG

対応機種：

・iOS15以降の対応端末

・Android OS 9以降の対応端末

※32bit版の端末は非対応です。

公式サイト： https://pad.gungho.jp/

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