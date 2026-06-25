【FC大阪】大末建設株式会社様 トップパートナー契約継続のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では2026/27シーズン トップパートナーとして、大末建設株式会社様とのパートナー契約の継続が決定いたしましたのでお知らせいたします。

つきましては、トップチームユニフォームのシャツ胸部分に大末建設株式会社様の社名が掲載されるほか、トレーニングウェアのシャツ胸部分に社名、オフィシャルウェブサイトに社名バナー、試合会場に広告バナーが掲載されます。

【会社概要】

会社名：

大末建設株式会社

※2023シーズン：オフィシャルパートナー

※2024シーズン～：トップパートナー（ユニフォーム掲載位置遍歴：2024シーズン シャツ左袖、2025シーズン～ シャツ胸）

所在地：

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号

事業内容：

建設工事の請負

主な広告掲出媒体：

FC大阪トップチームユニフォーム（シャツ胸）、トレーニングウェア（シャツ胸）、 スタジアム広告など

ユニフォーム掲出デザイン：

URL：https://www.daisue.co.jp/(https://www.daisue.co.jp/)

大末建設株式会社 代表取締役社長 村尾 和則様よりコメント：

大末建設は、2026/27シーズンもトップパートナーとして引き続きFC 大阪を全力で応援いたします。

今シーズンのスローガンである「鍛錬」には、目標に向かって努力を積み重ね、挑戦を続ける強い意志が込められていると感じています。その姿勢は、当社が掲げる2030 年ビジョン「安心と喜びあふれる空間を創造する会社」の実現に向け、挑戦を続ける企業姿勢とも重なります。

FC 大阪が「鍛錬」の精神のもと、一戦一戦を積み重ね、J2 昇格、そしてその先の目標へ向かって躍進されることを心より期待しております。

大末建設はFC 大阪とともに、スポーツと建設を通じて地域社会の発展と活力あるまちづくりに貢献してまいります。

株式会社F.C.大阪

大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。