日本食品の海外流通インフラを構築するフードカム、シードラウンドのファーストクローズで資金調達を実施【商品掲載の初期手数料の完全無料キャンペーンを開始】

フードカム株式会社

日本食品の海外流通インフラ構築を目指すフードカム株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：山内与策、以下「フードカム」）は、シードラウンドのファーストクローズにおいて、βベンチャーキャピタルをリードインベスターとし、瀬戸内とVC、シリアル株式会社、株式会社春海丸を引受先とする資金調達を完了しました。

今回調達した資金を活用し、日本の食品事業者が海外販売に取り組む際に必要となる輸出関連手続き、通関、国際物流、販売、販路開拓を支援する一気通貫体制を強化します。また、現場で蓄積した食品輸出業務の知見を標準化・効率化する内製DX基盤「FoodGo」の開発、北米を中心とした販売チャネルの拡大、事業開発・貿易実務・プロダクト開発を担う人材の採用を進めます。

海外販売を検討する食品メーカー・食品事業者からの相談を受け付けています。

海外販売・テストマーケティングの相談はこちらhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8G6DWj-e5l7gN51xb8C5Uv4tuYlJls7N6lC_U12oGT_B6vQ/viewform

資金調達の背景

農林水産省によると、2025年の農林水産物・食品の輸出額は前年比12.8％増の1兆7,005億円となり、13年連続で過去最高を更新しました。なかでも米国向け輸出額は前年比13.7％増の2,762億円で、国・地域別では最大の輸出先となっています。

一方で、海外販売を検討する国内の食品事業者、特に地方の中小企業にとって、輸出先国の規制確認、FDA関連手続き、表示対応、通関、国際物流、現地での販売や顧客対応は、それぞれに専門知識を要する業務です。複数の事業者との調整や社内人材の確保が必要となることから、商品に海外需要があっても、実際の販売開始まで進めないケースが少なくありません。

すでに輸出を行っている企業においても、担当者個人の経験に依存した業務、申請・商品情報の分散、外部委託に伴う往復のやり取りやコストが、取り扱う商品と地域を増やす際の制約となります。

フードカムは、食品輸出に必要な業務と海外での販売機会を一つの流れとして整備し、日本食品の海外販売を「一度きりの輸出」から「継続的な現地流通」へ発展させることを目指しています。

※輸出額の出典：農林水産省「2025年 農林水産物・食品の輸出額」

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/attach/pdf/zisseki-280.pdf

フードカムが構築する日本食品の海外流通基盤

1. 輸出準備から販売までを一気通貫で支援

食品事業者が海外販売を始める際に必要となる情報整理、FDA関連手続き、輸出書類、通関、国際物流、販売までを支援します。事業者が複数の専門事業者を個別に探し、工程ごとに調整する負担を抑え、海外販売へ踏み出しやすい環境を整えます。

2. 国内ECと同様プロセスで始められる海外販売

フードカムでは、食品事業者が国内の指定倉庫へ商品を納品することで、海外販売に必要な輸出手続き、通関、国際物流、販売チャネルへの掲載までを一気通貫で支援します。事業者は海外拠点や専門部署を新たに立ち上げることなく、国内ECに近いプロセスで海外販売を始めることができます。

3. 小さく始め、需要を確かめられるテストマーケティング

自社で海外拠点や専門部署を立ち上げる前に、商品を海外の販売チャネルへ掲載し、現地需要を検証できます。初期負担を抑えて販売を始めることで、反応を見ながら商品、価格、販路を改善し、本格展開へつなげられます。

4. 食品輸出業務を標準化する内製DX基盤「FoodGo」

フードカムは、FDA関連情報や申請履歴を含む食品輸出業務を整理・管理し、作業の属人化を減らす内製DX基盤「FoodGo」を開発しています。今後はAIの活用も進め、確認作業や書類作成を支援することで、より多くの商品を正確かつ効率的に海外流通へ載せられる業務基盤を構築します。

「FoodGo」は現在開発中の内製ツールであり、一般提供時期や提供機能は未定です。

資金使途

今回調達した資金は、主に以下の領域へ投資します。

●FDA関連手続き、通関、物流、販売を支える業務・システム基盤の強化

●内製DX基盤「FoodGo」の開発およびAI活用

●北米、特に米国におけるB2B・小売・流通事業者との販路開拓

●海外で継続的に販売できる商品の開拓と取り扱いSKUの拡充

●事業開発、貿易実務、エンジニアリングなどの専門人材採用

引受先、敬称略

βベンチャーキャピタル

瀬戸内とVC

シリアル株式会社

株式会社春海丸

※順不同

代表取締役 山内与策 コメント

日本には、地域に根差した魅力的な食品が数多くあります。しかし、海外で販売するためには、規制対応、通関、物流、販路開拓など、食品を作る事とは異なる専門業務を乗り越えなければなりません。そのため、海外で求められる可能性のある商品が、国内だけにとどまっているのが現状です。

フードカムは、食品事業者が商品づくりに集中しながら、より簡単に海外販売へ挑戦できる流通基盤をつくり、「世界のフードカルチャーを変える」を事をミッションに、世界中に日本食をスプレッドさせるべく挑戦を続けます。

今回ご参画いただいた素晴らしい投資家の皆さまと共に、現場の知見とテクノロジーを組み合わせ、日本食品を単に「輸出する」だけでなく、海外で継続的に「流通させる」仕組みへ進化させてまいります。

投資家コメント

βventure capital / 代表取締役パートナー 渡辺 麗斗 氏

世界に誇れる日本の食文化は、まだまだ海外輸出が進んでいません。山内さん率いるフードカムと共に、理想とする未来に向けてひとつずつ課題を解決していけることが楽しみです！！

地道に泥臭く、福岡発で世界に打って出ていきましょう。

瀬戸内とVC Setouchi Startups /GP 山田 邦明 氏

“瀬戸内の食べ物を世界に” 僕たちが普段から当たり前に口にしている最強で最高の食べ物を世界の人たちにも食べてもらいたいなぁ。そんなピュアな想いを全ッ力で実現してくれてるフードカムさんに投資させていただきました。 瀬戸内で食品を扱われている皆さん、ぜひ気軽に声かけてください。一緒に世界を唸らせましょう！

SEREAL株式会社 /CEO 安達 誠寛 氏

このたびSEREALは、FoodComeへの追加出資を行いました。

その理由は大きく3つあります。 1つ目は、食品の越境にはまだ多くの課題が残されており、そこに大きな市場があると感じたことです。 2つ目は、代表の山内さんのキャラクターです。いきなり渡米して現地のキーマンと関係を築いたり、多くの方から可愛がられる人柄だったりと、おっちょこちょいなところもありますが、起業家として非常に魅力的だと感じました。 3つ目は、FoodComeにはまだ大きな成長余地があり、特にプロダクト開発やマーケティングの領域において、SEREALのスキルやナレッジを活かすことで事業をさらに加速できると考えた為です。

私たちは投資家としてだけでなく、事業を共につくるパートナーとして共闘していきます。山内さん、これから一緒に新しい市場をつくっていきましょう！

株式会社春海丸 /代表取締役 川崎 洋生 氏

日本各地には世界に誇れる食品や食文化が数多く存在しますが、海外展開においては物流や販路開拓など、多くの事業者が高いハードルに直面しています。フードカム社には、こうした課題を独自のテクノロジーとネットワークの力で解決し、日本食のグローバル展開を支援する重要なプラットフォームとなる可能性があると考えています。今回の出資は、その成長可能性と社会的意義、そして代表の山内氏の卓越した実行力に共感したことによるものです。

今後、日本の生産者・食品事業者と世界の消費者をつなぐ架け橋として、さらなる発展を期待しています。

海外販売を検討する食品事業者向けキャンペーン

資金調達を機に、海外販売に関心のある国内食品事業者を対象として、本リリース公開から2か月間、販売サイトへの掲載利用料を無料とするキャンペーンを実施します。

海外販売が初めての事業者から、FDA関連対応や輸出業務の効率化を検討している企業まで、商品や現在の課題に応じて相談を受け付けます。

対象

●海外で自社商品の需要を確かめたい食品メーカー

●食品事業者 海外販売に関心があるものの、社内の人材や知識が不足している企業

●FDA関連手続き、通関、物流などの負担やコストを見直したい企業

●北米への販路開拓を検討している企業

キャンペーン内容販売サイト掲載初期手数料：2か月間無料申込・相談フォームhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8G6DWj-e5l7gN51xb8C5Uv4tuYlJls7N6lC_U12oGT_B6vQ/viewform

※商品の内容、輸出先国の規制、審査状況などにより、取り扱いできない場合があります。FDA関連手続き、物流などに必要な実費は個別に案内します。

今後の展望

フードカムは、世界で継続的に売れる日本食品を増やすため、食品メーカーの開拓、取り扱いSKUの拡充、B2Bを含む現地販路との接続を進めます。さらに、輸出準備から販売後までに蓄積されるデータを活用し、将来的には需要予測やモデリング、商品AIレコメンドなど、食品事業者と海外市場をより効率的につなぐ機能の開発を目指します。

日本食品の海外販売を誰でも簡単にし、日本食品を「輸出」から「現地流通」へ進化させることで、世界における日本食品の流通インフラ構築に取り組みます。

▽お問い合わせはこちらのコンタクトフォームからお願いします。

https://foodcome.net/#contact

フードカム株式会社について

フードカム株式会社は、日本食品の海外流通インフラ構築を目指すスタートアップです。輸出関連手続き、輸出書類、通関、国際物流、販売、販路開拓を一気通貫で支援し、国内食品事業者が海外販売へ取り組む際の複雑さを解消します。

まずは北米市場を対象に、越境ECにとどまらず、日本食品が現地で継続的に流通する仕組みづくりを進めています。

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会社名：フードカム株式会社

代表者：代表取締役 山内与策

所在地：福岡県福岡市博多区築港本町13-6

福岡市中央区大名2-6-11Fukuoka Growth Next連携

設立：2024年9月1日（商号・組織変更）

事業内容：日本食品の海外販売・流通支援、輸出申請管理システム、国際物流、海外向け販売プラットフォームおよび輸出業務基盤の開発