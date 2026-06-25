【FC大阪】井藤漢方製薬株式会社 トップパートナー契約継続のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では2026/27シーズン トップパートナーとして、井藤漢方製薬株式会社様とのパートナー契約の継続が決定いたしましたのでお知らせいたします。

つきましては、トップチームユニフォームのシャツ背面上部分に井藤漢方製薬株式会社様の社名が掲載されるほか、オフィシャルウェブサイトに社名バナー、試合会場に広告バナーが掲載されます。

【会社概要】

会社名：

井藤漢方製薬株式会社

※2017シーズン～：トップパートナー（ユニフォーム掲載位置遍歴：2017シーズン シャツ背中裾、2018シーズン～ シャツ背中上）

所在地：

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-4-1

代表者：

代表取締役社長 井藤 竜生

事業内容：

医薬品・医薬部外品・化粧品及び健康食品等の製造、販売

主な広告掲出媒体：

FC大阪トップチームユニフォーム（シャツ背面上）、スタジアムバナーなど



ユニフォーム掲出デザイン：

URL：https://www.itohkampo.co.jp/(https://www.itohkampo.co.jp/)

井藤漢方製薬株式会社 代表取締役社長 井藤 竜生様よりコメント：

この度は、パートナー契約を継続させていただけますこと、大変光栄に存じます。

明治安田J2・J3百年構想リーグにおきましては、強豪クラブを相手に素晴らしい接戦を繰り広げ、その実力を証明されました。

2026/27シーズンは「J3リーグ優勝、そしてJ2昇格」の実現を確信しております。

弊社も東大阪市の企業として、FC大阪の皆様とともに、東大阪市の更なる活性化と地域の皆様の健康増進に貢献してまいります。

株式会社F.C.大阪

大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。