Yaber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー3À½ÉÊ¤¬¡ÖVGP 2026 Summer¡×¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¥ê¥Üー¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸÷²¬À²ÇÏ¡Ë¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYaber¡Ê¥äー¥Ðー¡Ë¡×¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥ïー¥É¡ÖVGP 2026 Summer¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢3À½ÉÊ¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Yaber¤Ï¡¢¿§ºÌ¤ÎºÆ¸½À¤¬¹â¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¤´Ä¶¤Ç¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤ò°ÂÄê¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ëLCDÊý¼°¤ËÆÃ²½¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎVGP¼õ¾Þ¤Ï¡¢¤½¤ÎYaber¤ÎLCDµ»½Ñ¤ÈÀ½ÉÊÉÊ¼Á¤¬¡¢ÀìÌç»ï¤ÎÉ¾ÏÀ²È¤äÁ´¹ñ¤ÎÍÎÏÈÎÇäÅ¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëVGP¿³ºº°÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀµ¼°¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¾Ú¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Google TV¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖT2 Plus GTV¡×¤Ï¡ÖVGP 2026 Summer¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖVGP 2026 Summer LifeStyle¡×¤ÎÎ¾ÉôÌç¤ÇºÇ¹â°Ì¤Î¶â¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¹âµ±ÅÙLCD±ÇÁü¡¦JBL¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÆâÂ¢¤È¤¤¤¦¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÀÇ½¤¬¿³ºº°÷¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ VGP 2026 Summer ¼õ¾Þ³µÍ×
¡ü ¼õ¾ÞÀ½ÉÊ°ìÍ÷
¡ü VGP¥¢¥ïー¥É¤È¤Ï
VGP¡Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµ¡´ï¤ÎÁí¹ç¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£ÀìÌç»ï¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÉ¾ÏÀ²È¤ÈÁ´¹ñ¤ÎÍÎÏÈÎÇäÅ¹¤¬¸·Àµ¤Ë¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÉÊ¼Á¡¦»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¦¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤Î¤ß¤¬¼õ¾Þ¤Î±ÉÍÀ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼õ¾Þ¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇãÈ½ÃÇ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î·ÇºÜ¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ¤â¹¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶ VGP¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://vgp.phileweb.com/
¢£ ¼õ¾ÞÀ½ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð
¡ü T2 Plus GTV¡¡―¡¡VGP 2026 Summer ¶â¾Þ ¡¿ VGP 2026 Summer LifeStyle ¶â¾Þ
¡ÖT2 Plus GTV¡×¤Ï¡¢Google TV 4K¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÆâÂ¢¤Ë¤è¤êÅÅ¸»ÉÔÍ×¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¥ã¥ó¥×¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É²°³°¤Ç¤ÎÂç²èÌÌ±ÇÁüÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£JBL¥¹¥Ôー¥«ー¡Ê8W¡ß2¡Ë¤ÈDolby Audio¤Ë¤è¤êËÜ³Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¡£YaberÆÈ¼«¤ÎAI¥ªー¥ÈÄ´À°µ»½Ñ¡Ê¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¡¦¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµ¤Ê¤É4µ¡Ç½¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÀßÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇºÇÅ¬¤Ê±ÇÁü¤Ë¼«Æ°Ä´À°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/80785/table/159_1_9c156873e9abe0c8fdff511a35a9fefb.jpg?v=202606251051 ]
¡ü T1 Pro¡¡―¡¡VGP 2026 Summer ¼õ¾Þ ¡¿ VGP 2026 Summer LifeStyle ´ë²è¾Þ
¡ÖT1 Pro¡×¤Ï¡¢ÌëÅôµ¡Ç½¡Ê¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿Ä¶¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î±ßÃì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ëHD¡Ê1080p¡ËÂÐ±þ¤Î¹âÀººÙ±ÇÁü¤ò¼Â¸½¡£180¡ë²óÅ¾¥¸¥ó¥Ð¥ë¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÉ¡¦Å·°æ¡¦¼Ð¤áÅê±Æ¤â¼«ºß¤Ç¡¢¿²¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤àÅ·°æ¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£Äã²»¶¯²½8W TurboSonic¥¹¥Ôー¥«ー¤òÅëºÜ¤·¡¢Bluetooth¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¶õ´Ö¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤¬¡¢LifeStyleÉôÌç¤Ç¤Î´ë²è¾Þ¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/80785/table/159_2_270b770bf9dae4ea55278509cea3dd12.jpg?v=202606251051 ]
¡ü L2 Plus¡¡―¡¡VGP 2026 Summer ¼õ¾Þ ¡¿ VGP 2026 Summer LifeStyle ¼õ¾Þ
¡ÖL2 Plus¡×¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤â¡¢²è¼Á¤â¡¢²»¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¥Ûー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£460 ISO¥ëー¥á¥ó¤Î¹âµ±ÅÙÀß·×¤Ë¤è¤êÌÀ¤ë¤¤Éô²°¤Ç¤â»ëÇ§À¤Î¹â¤¤±ÇÁü¤ò¼Â¸½¡£¥Õ¥ëHD¡Ê1920¡ß1080¡ËÂÐ±þ¤È±ÇÁüºÇÅ¬²½µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¢¤Ê±ÇÁü¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£JBL¥¹¥Ôー¥«ー¡Ê8W¡ß2¡Ë¤ÈDolby AudioÂÐ±þ¤Ç¥µ¥¦¥ó¥É¤â½¼¼Â¡£¥Õ¥¡¥ó¥Î¥¤¥º¤Ï35dB°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¤ÎÄ¹»þ´Ö»ëÄ°¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/80785/table/159_3_3dab4d1e8110f83f686f36b962b61d9e.jpg?v=202606251051 ]
¢£ ¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç»Ù»ý¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYaber¡×
Yaber¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó²¤½£»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥Ûー¥à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¸þ¤±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯°Ê¹ß¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»Ô¾ì¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¡£LCD¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢³¤³°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ë¤ª¤±¤ëNo.1*¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦Îß·×270Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï120°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à±ÇÁüÂÎ¸³¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢±Ç²è¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥²ー¥à¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¡£À¤³¦Ãæ¤Î²ÈÄí¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÄ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Yaber¤ÏPuture International Limited¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë²è¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.yaber.com/ja-jp
Instagram¡§https://www.instagram.com/yaberjp/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/Yaber_Home
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§support.jp@yaber.com
*³¤³°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ë¤ª¤±¤ëNo.1¡§¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯»þÅÀ¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¥ê¥Üー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï2015Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢Àµµ¬ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖAmazfit¡×¡¢¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¡ÖMEIZU¡×¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖMOVA¡×¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ö1MORE¡×¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖYaber¡×¤Ê¤É¡¢ºÇÀèÃ¼¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤òÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤òÈ¯·¡¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËºÇÅ¬¤Ê·Á¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡×
¤³¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡Ö¥¢ー¥¹¥ê¥Üー¥ó¡ÊEarth Reborn¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢ÃÏµåÁ´ÂÎ¤ÎÄ´ÏÂ¤ò´ê¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£