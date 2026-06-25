¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÄ¾ÀÜCD¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Æ¤¹¤°Ä°¤±¤ëCD¥ì¥³ー¥Àー¡Ö¥é¥¯¥ì¥³+¡×¤¬¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥ïー¥É¡ÖVGP 2026 SUMMER¡×ÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ

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11,880±ß(ÀÇÈ´10,800±ß)
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- ¼õ¾ÞÎò(https://www.buffalo.jp/company/history/award.html)
- VGP 2026 SUMMER ¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡Ê³°Éô¥µ¥¤¥È¡Ë(https://vgp.phileweb.com/vgp2026summer/)
¢¨To overseas press people,
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