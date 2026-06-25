¹ñÆâ½é¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖAWS Ambassador¡×¤ËJapan Aerospace & Defense Consulting¥á¥ó¥Ðー¤¬Áª½Ð
¤ªµÒÍÍ¤ÎÇä¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¡¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã°²¼ Âç¡¢¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡§3697¡¢°Ê²¼SHIFT¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢ËÉ±ÒÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒJapan Aerospace & Defense Consulting(https://shift-jadc.jp/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹ Æü½ÐÍº¡¢°Ê²¼ JADC¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü2026Ç¯6·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó ¥¦¥§¥Ö ¥µー¥Ó¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢AWS¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖAWS¥Ñー¥È¥Êー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢SHIFT½êÂ°¡ÊJADC·óÌ³¡Ë¤Î¾¾Èø¸÷ÉÒ¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëAWS Ambassador¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¾¾Èø¤Ï2026 Japan AWS Top Engineers¡ÊSecurity¡Ë¡¢2026 Japan All AWS Certifications Engineers¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢3ÉôÌç¤Ç¤ÎÁª½Ð¤òÃ£À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AWS Ambassador
AWS Ambassador¤Ï¡¢µ»½Ñ¥¹¥¥ë¤È¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò¤â¤Ä¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤òAWS¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ì¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AWS¤Îµ»½ÑÅªÀìÌçÃÎ¼±¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«¿È¤Îµ»½Ñ¥¹¥¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉÃÎ¼±¤ò¸¦ïÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤òÇ§Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´À¤³¦¤Ç300Ì¾¤Û¤É¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾Èø¤Ï¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëAWS´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òµ»½ÑÌÌ¤Ç¸£°ú¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Æ¼ï¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤äµ»½Ñ¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀìÌçÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤µ»½Ñ¾ðÊóÈ¯¿®¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎÁª½Ð¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëAWS Ambassador¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢¾¾Èø¤¬¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁªÄê¼ÔÈ¯É½¥Úー¥¸ :
https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-ambassadors/
2026 Japan AWS Top Engineer ¡ÊSecurity¡Ë
2026 Japan AWS Top Engineers¤Ï¡¢AWS¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¤¦¤Á¡¢2025Ç¯4·î～2026Ç¯3·î¤Î³èÆ°´ü´ÖÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½ÑÎÏ¤ä¼Â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤òAWS Japan¤¬É½¾´¤¹¤ëÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¾¾Èø¤Ï¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥É¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎJapan AWS Top EngineerÁª½Ð¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÁ°Ç¯ÅÙ¤ÏServices¤Ç¤ÎÁª½Ð¡Ë¡£
ÁªÄê¼ÔÈ¯É½¥Úー¥¸ :
https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-top-engineers/
2026 Japan All AWS Certifications Engineers
2026 Japan All AWS Certifications Engineers¤Ï¡¢AWS¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëAWSÇ§Äê»ñ³Ê¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ëAWS¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¾¾Èø¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î12¼ïÎà¤ÎAWSÇ§Äê»ñ³Ê¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼èÆÀ¤·¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÁª½Ð¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- AWS Certified Cloud Practitioner
- AWS Certified AI Practitioner
- AWS Certified Solutions Architect - Associate
- AWS Certified SysOps Administrator - Associate ¤â¤·¤¯¤Ï AWS Certified CloudOps Engineer - Associate
- AWS Certified Developer - Associate
- AWS Certified Data Engineer - Associate
- AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate
- AWS Certified Solutions Architect - Professional
- AWS Certified DevOps Engineer - Professional
- AWS Certified Security - Specialty
- AWS Certified Machine Learning - Specialty ¤â¤·¤¯¤Ï AWS Certified Generative AI Developer - Professional
- AWS Certified Advanced Networking - Specialty
ÁªÄê¼ÔÈ¯É½¥Úー¥¸ :
https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/
Japan Aerospace & Defense Consulting¡ÊJADC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Japan Aerospace & Defense Consulting¡ÊJADC¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤ËSHIFT¥°¥ëー¥×¤¬ÀßÎ©¤·¤¿ËÉ±ÒÎÎ°èÆÃ²½¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£¹ñºÝ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾ðÀª¤ä¹ñÆâËÉ±Ò»º¶È¤Ø¤Î¹â¤¤ÃÎ¸«¤òÍ¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉ±Ò´ØÏ¢¾ÊÄ£¡¦´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊËÉ±Ò»º¶È¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢Ä´ºº¸¦µæ¡¢µ»½Ñ»Ù±ç¡¦¹©Äø´ÉÍý¡¢RMF¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÆÁÈ¿¥¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä¡¢´±Ì±Ï¢·È¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ËÉ±Ò¤Î¡É¤¤¤Þ¡É¤¬¤ï¤«¤ë³Æ¼ï¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«Ãæ
JADC¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾ðÀª¤äËÉ±Ò¶È³¦¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¼¹É®¤·¤¿³Æ¼ï¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JADC¥ì¥Ýー¥È :
https://shift-jadc.jp/report/
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