AI¥¹¥é¥¤¥ÉÀ¸À®¥Äー¥ë¡Ö¥¤¥ë¥·¥ë¡×¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤Î¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÁªÂò²èÌÌ¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ë¥·¥ë


AIÅëºÜ¥¹¥é¥¤¥É¼«Æ°À¸À®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¤¥ë¥·¥ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ë¥·¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜºêÍ­µ®¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê²èÌÌ¾å¤Î¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÁªÂò²èÌÌ¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢£ ¥¿¥¤¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÁªÂò²èÌÌ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

½¾Íè¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀßÄê²èÌÌ¤Ç¤Ï¡¢º¸Â·¤¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¿¥Ö¡¢Ãæ±ûÂ·¤¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¿¥Ö¡¢¼«¼Ò¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¿¥Ö¤ÇÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¹¥é¥¤¥É¤ËÅ¬¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁªÂò¤ËÌÂ¤¦¤È¤¤¤¦¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤ËÅ¬¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄ¾´¶Åª¤Ë¶èÊÌ¤Ç¤­¤ëÊ¬Îà¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁªÂò¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



¥¤¥ë¥·¥ë¤Ï¡¢º£¸å¤â¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤Î¤ªÀ¼¤ò¸µ¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î²þ½¤¡¦µ¡Ç½¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£



¡ÒBefore¡Ó



¢¨½¾Íè¤ÎÀßÄê²èÌÌ

¥¿¥Ö¡§¡Öº¸´ó¤»¡×¡ÖÃæ±û´ó¤»¡×¡Ö¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¡×













¡ÒAfter¡Ó



¢¨¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥¿¥ÖÁªÂò¤Î¾ì¹ç

¥¿¥Ö¡§¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡×¡Ö¥á¥Ã¥»ー¥¸¶¯Ä´¡×¡Ö¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¡×






¢¨¥á¥Ã¥»ー¥¸¶¯Ä´¥¿¥ÖÁªÂò¤Î¾ì¹ç

¥¿¥Ö¤ÎÊ¬Îà¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤ËÅ¬¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿





¢£ ´ë¶È¾ðÊó

¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ë¥·¥ë¡Û


½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É2ÃúÌÜ11-7 Âè33µÜÄí¥Ó¥ë5F


ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò µÜºêÍ­µ®


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¡¢±¿ÍÑ


URL¡§https://corporate.irusiru.jp/



¡Ú¥¤¥ë¥·¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û


¡Ö¥¤¥ë¥·¥ë¡×¤ÏÀ¸À®AI¤Ç»ñÎÁºîÀ®¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥¹¥é¥¤¥É»ñÎÁ¤ä¥Ñ¥ï¥Ý¤¬ºî¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤Ï3,000¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ê¡¢¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼«Æ°À¸À®¤Ç¤­¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£



¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤ä´ÉÍýµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢´ë¶ÈÍøÍÑ¤ËºÇÅ¬¤Ê¡ÖË¡¿Í¥×¥é¥ó¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½»»´ÉÍý¤¬¤·¤ä¤¹¤¤Äê³ÛÀ©¤Ç¡¢»ñÎÁ¤Î¶¦Í­¡¦¸¡º÷¡¦´ÉÍý¤ò°ì¸µ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£


URL : https://irusiru.jp/corporate/



¡Ú³Æ¼ïSNS¾ðÊó¡Û


YouTube¡§https://www.youtube.com/@AIÅëºÜ¥¹¥é¥¤¥É¼«Æ°À¸À®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¤¥ë¥·¥ë¡×(https://www.youtube.com/@AI%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%94%9F%E6%88%90%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93)


X¡§https://twitter.com/irusiru_jp/


note¡§https://note.com/lubis_elucile/


Instagram¡§https://www.instagram.com/irusiru.jp/


Facebook¡ÊAIÅëºÜ¥¹¥é¥¤¥É¼«Æ°À¸À®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¤¥ë¥·¥ë¡×¡Ë¡§https://www.facebook.com/irusiru.jp/


Facebook¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ë¥·¥ë¡Ë¡§https://www.facebook.com/corporate.irusiru.jp/



¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û


³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ë¥·¥ë


URL¡§https://corporate.irusiru.jp/contact