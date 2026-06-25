¡Ú¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÛºÄ¸¢¤ÎÇã¼èÆþ»¥¤òÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖPayBridge¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥·¥¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡°æ³Ø¡Ë¤Ï¡¢Çä¤ê¼ê¤ÈÇã¤¤¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°Ë¡¿Í¸þ¤±¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖPayBridge¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚPayBridge¡Û¤Î¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³«È¯ÇØ·Ê¡Û
¶áÇ¯¡¢»ñ¶â·«¤ê¤Î¿×Â®¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Î¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Çä¤ê¼ê¡¦Çã¤¤¼ê¤ÎÁÐÊý¤Ë²ò·è¤¹¤Ù¤¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çä¤ê¼êÂ¦¤Ï¡¢¾ðÊó¼ý½¸¥ëー¥È¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÁªÂò»è¤¬¶¹¤Þ¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÇ¼ÆÀ´¶¤ÎÄã¤¤¾ò·ï¤Ç·ÀÌó¤òÄù·ë¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£
ÂÐ¤·¤ÆÇã¤¤¼êÂ¦¤Ï¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á½¸µÒ¡¦ÀëÅÁ¹¹ð¤Î¥³¥¹¥È¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°»ö¶È¤Ø¤Î»²Æþ¼«ÂÎ¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Î¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÆ©ÌÀÀ¤¬¹â¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¼è°ú¤Î¾ì¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¡Ö¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹²½¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Çä¤ê¼ê¤ÈÇã¤¤¼ê¤¬Ä¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°»Ô¾ì¤Î·òÁ´²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚPayBridge ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://paybridge.info/
¢£¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤¤ºÄ¸¢¤òÌµÎÁ¤Ç·ÇºÜ
Çä¤ê¼ê¤Ï¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¸å¡¢ºÄ¸¢¤ò·ÇºÜ¤·¡¢Çã¤¤¼ê¤«¤é¤ÎÆþ»¥¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£
ÅÐÏ¿¡¦·ÇºÜ¡¦À®Ìó¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ç¡¢Çä¤ê¼êÂ¦¤ËÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Çã¤¤¼ê¤«¤é¤ÎÆþ»¥¤òÈæ³Ó
Çã¤¤¼ê¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¾ò·ï¤òÈæ³Ó¤·¡¢Çã¼è¶â³Û¤ä»ÙÊ§¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇºÇ¤âÎÉ¤¤Áê¼ê¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í³ÎÇ§¡¦»ö¶È¼Ô³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥æー¥¶ーÆ±»Î¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¹â¤¤¿®ÍêÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°»ö¶È»²Æþ¤Î¥Ïー¥É¥ëÄã²¼
À®Ìó»þ¤Þ¤Ç¥³¥¹¥È¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤À®²ÌÊó½··¿¤Î¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢Çã¼è¶â³Û¤Î1%¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¼ê¿ôÎÁÂÎ·Ï¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼Ò¤Ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î¥³¥¹¥È¤Ç°ÂÄêÅª¤Ê°Æ·ï³ÍÆÀ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎÁ¶âÂÎ·Ï¡Û
Çä¤ê¼êÂ¦¤ÏÅÐÏ¿¡¦·ÇºÜ¡¦À®Ìó¤Þ¤ÇÌµÎÁ¡£
¼ê¿ôÎÁ¤ÏÇã¤¤¼êÂ¦¤«¤éÇã¼è¶â³Û¤Î1%¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤Î¤ß¡£
¡ÚPayBridge¡Û¤ÎÎÁ¶âÂÎ·Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥·¥¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ê¡°æ³Ø
ÀßÎ©¡§2026Ç¯3·î10Æü
»ñËÜ¶â¡§100Ëü±ß¡Ê2026Ç¯5·î¸½ºß¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©155-0032 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂåÂô2-37-15-301
ÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶È ÆÏ½ÐÈÖ¹æ¡§A-08-23779
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦NEXIA VC¡§ https://nexia.vc/
¡¡Ë×Æþ·¿¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¥µー¥Ó¥¹
¡¦NEXIA AI¡§ https://nexia.vc/creators
¡¡¥Õ¥êー¥¢¥ó¥°¥ë¶õ´Ö¥Ó¥Ç¥ªÀ¸À®AI
¡¦playg AI¡§ https://playg.ai/
¡¡AI Media Studio
¡¦IDOL Record¡§ https://oshidol.jp
¡¡¿ä¤·¤ò¡Ö¹¤á¤ë¡×¡Ö¸«¤Ä¤±¤ë¡×¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
¡¦TypWorld¡§ https://typworld.net
¡¡¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦ÂÐÀï·¿ÌµÎÁ¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¥²ー¥à
¡¦PayBridge¡§https://paybridge.info/
¡¡Çä¤ê¼ê¤ÈÇã¤¤¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°Ë¡¿Í¸þ¤±¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹
¡¦WEB¡¦EC¥µ¥¤¥È¤Î´ë²èÀ©ºî¡¢±¿±Ä´ÉÍý
¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ë²è³«È¯¡¢±¿±ÄÊÝ¼é
¡¦¹¹ðÂåÍý¡¢³Æ¼ïÀëÅÁ¶ÈÌ³
¡¦·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î·Ð±Ä