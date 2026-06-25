¡ÖForbes JAPAN NEW SALES OF THE YEAR 2026¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê´ë¶È¡¦¥¤¥Èー¥¤Ë·èÄê¡Ã¼õ¾Þ´ë¶È4¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òForbes JAPAN 8·î¹æ¤ª¤è¤ÓWeb¤ÇÆÃ½¸
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¡ØForbes JAPAN¡Ê¥Õ¥©ー¥Ö¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡Ù¡ÊÈ¯¹Ô¸µ¡§¥ê¥ó¥¯¥¿¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢È¯¹Ô¿Í¡§¾åÌî¸¦Åý¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯¤È¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Î¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¡ÖNEW SALES¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë´ë¶È¤òÁª½Ð¤¹¤ë¡ÖNEW SALES OF THE YEAR 2026¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤ò6·î8Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤·¡¢ÉôÌç¾Þ4¼Ò¤ÎÉ½¾´¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê´ë¶È¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Èー¥¡ä
±Ä¶ÈÊÑ³×¤ò¸£°ú¤¹¤ë´ë¶È4¼Ò¤òÉ½¾´¡¢¡ÖForbes JAPAN NEW SALES OF THE YEAR 2026¡×¼ø¾Þ¼°¤ò³«ºÅ
5·î28Æü¤ËÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ³Æ¾Þ¤òÈ¯É½¤·¤¿ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ç¤Ï¡¢»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿¡ÖNEW SALES¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë½¾¶È°÷¿ô1,000Ì¾°Ê¾å¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢±Ä¶È¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢±Ä¶ÈÊÑ³×¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ë4¼Ò¤òÉôÌç¾Þ¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖNEW SALES¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿3¼Ò¤ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È´ë¶È¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6·î8Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢ÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿4¼Ò¤ÎÂåÉ½¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥È¥í¥Õ¥£ー¼øÍ¿¤ª¤è¤Ó¼õ¾Þ¥¹¥Ôー¥Á¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4¼Ò¤ÎÃæ¤«¤éºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Èー¥¤ò¥°¥é¥ó¥×¥ê´ë¶È¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¼Ò¤¬±Ä¶ÈÊÑ³×¤ÎÀ®²Ì¤äÄ©Àï¤ò¶¦Í¤·¡¢¶È³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ±Ä¶ÈÊÑ³×¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ´ë¶È
¢þ¥»ー¥ë¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Þ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Èー¥
¢þ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥É¥ê¥Ö¥ó¾Þ¡§ÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò
¢þ¥Í¥¯¥¹¥ÈAI¾Þ¡§¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
¢þ¥Ð¥ê¥åー¥·¥Õ¥È¾Þ¡§¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¢þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Èー¥
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È´ë¶È
¢þ³ô¼°²ñ¼ÒJTB
¢þÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò
¢þ³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º
¢¨¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖNEW SALES¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥»ー¥ë¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Þ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Èー¥¡ä
¡ã¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥É¥ê¥Ö¥ó¾Þ¡§ÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ä
¡ã¥Í¥¯¥¹¥ÈAI¾Þ¡§¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ä
¡ã¥Ð¥ê¥åー¥·¥Õ¥È¾Þ¡§¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ä
¡ã¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Èー¥¡ä
¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¼Â»Ü¤äÎòÂå¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤«¤é¤â¥³¥á¥ó¥È
¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡ÖNEW SALES¡×¤òÄó¾§¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯ CEO·óCPO ËãÌî ¹Ì»Ê»á¤È¡¢Æ±¼ÒCAIO »³ºê ¤Ï¤º¤à»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎòÂå¼õ¾Þ¼Ô¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ê¼õ¾Þ´ë¶È¤Ø¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡ÖNEW SALES¡×¤Î¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤¿±Ä¶ÈÊÑ³×¤Î¹¤¬¤ê¤È¡¢¼¡Âå¤òÃ´¤¦±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯CEO·óCPO ËãÌî ¹Ì»Ê »á¡ä
¡ã¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯CAIO »³ºê ¤Ï¤º¤à »á¡ä
¼õ¾Þ´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òForbes JAPANËÜ»ï¡¦Web¤Ç¾Ò²ð
6·î25ÆüÈ¯Çä¤ÎForbes JAPAN 8·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖNEW SALES OF THE YEAR 2026¡×¼õ¾Þ´ë¶È4¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÆÃ½¸¡£±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤ÎÊÑ³×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼ÂÁ©ÆâÍÆ¤äÄ©Àï¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ¼õ¾Þ´ë¶È¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤ÏForbes JAPAN Web¤Ç¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Èー¥¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¿¥»ー¥ë¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Þ¡Ë
URL¡§https://forbesjapan.com/articles/detail/99287
¡¦ÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥É¥ê¥Ö¥ó¾Þ¡Ë
URL¡§https://forbesjapan.com/articles/detail/99591
¡¦¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Í¥¯¥¹¥ÈAI¾Þ¡Ë
URL¡§https://forbesjapan.com/articles/detail/99595
¡¦¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Ð¥ê¥åー¥·¥Õ¥È¾Þ¡Ë
URL¡§https://forbesjapan.com/articles/detail/99593
»ïÌÌ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³Æ¼Ò¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡ÖNEW SALES¡×¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖForbes JAPAN NEW SALES OF THE YEAR 2026¡×
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://forbesjapan.com/feat/newsales2026/
¿³ºº´ð½à
£±.¸ÜµÒ»Ö¸þ¤Ë´ð¤Å¤¯±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«
£².ÁÈ¿¥ÎÏ¤Ë¤è¤ë±Ä¶È³èÆ°¤¬¼Â»Ü¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«
£³.¥Çー¥¿¤ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡¢AIÅù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
£±.～£³.¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ú²ÌÅª¡¦ÁÏÂ¤Åª¡¦Àè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¢¨¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¡Ê½¾¶È°÷1,000Ì¾°Ê¾å¡Ë¤Ë¸Â¤ë
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥Üー¥É
¡¦ÁÒËÜ Í³¹áÍø »á¡Ê¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ CPrO¡ÊChief Productivity Officer¡Ë
¡¦º£°æ ¾½Ìé »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ì¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷ CMO »Ô¾ì³«È¯ËÜÉôÄ¹ ·ó ¥»¥ì¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹±Ä¶ÈÁí¹ç¸¦µæ½ê ½êÄ¹¡Ë¢¨Áª¹Í¡¦É¾²Á²áÄø¤Ë¤ÏÉÔ»²²Ã
¡¦Æþ»³ ¾Ï±É »á¡ÊÁá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡ Áá°ðÅÄÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë ¶µ¼ø¡Ë
¡¦¾®Àî ÂÙÀµ »á¡ÊSansan³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷¡¿Sansan»ö¶ÈÉô »ö¶ÈÉôÄ¹¡Ë
¡¦ºîÅÄ ÎË »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥¶¥Ùー¥¹ ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ B2B»ö¶ÈCRO¡Ë
¡¦ÅèÅÄ µ£ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ó¥¹¡¢¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡¢¥°¥íー¥Ó¥¹½ÐÈÇ¶ÉÄ¹¡Ë
¡¦ËãÌî ¹Ì»Ê »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯ CEO·óCPO¡Ë
NEW SALES¤È¤Ï
¡ÖNEW SALES¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯¤ÎCEO·óCPO ËãÌî ¹Ì»Ê»á¤¬Äó¾§¤·¤¿±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤ÎÊÑ³×»×ÁÛ¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯¤ÈForbes JAPAN¤¬¶¦¤Ë¤³¤Î³µÇ°¤ò´ðÈ×¤Ë¿³ººÀß·×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ËÜÇ¯¤Ï¡¢¡ÖNEW SALES¡×¤Î¿ä¿Ê¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢Gainsight³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Sansan³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥¶¥Ùー¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ì¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Í¥¹¥ì¥Í¥¹¥×¥ì¥Ã¥½³ô¼°²ñ¼Ò¡¢WINE TO STYLE³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯
¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯¤Ï¡ÖLIFE WITH ENABLEMENT ¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤¬½ä¤ëÆü¡¹¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Æ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Î¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥È¡ÊÀ®²Ì¤ÎÁÏ½Ð¤äÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ ±Ä¶ÈÃ´Åö¤¬À®Ä¹¤·¡¢À®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê±Ä¶ÈÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ç¤ËÂç¼ê´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥»ー¥ë¥¹AX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÍ¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹ÔÍÍ¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊÍÍ¤Ê¤É¡¢Âç¼ê´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿ôÀéÌ¾µ¬ÌÏ¤Ç¥»ー¥ë¥¹AI¥×¥í¥À¥¯¥È¥·¥êー¥º¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥»ー¥ë¥¹AI¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥»ー¥ë¥¹AX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥êー¥º¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯X¡×¤Ë¤è¤ë±Ä¶ÈÉôÌç¤Î¸½¾ìÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤Ë¤è¤ë±Ä¶ÈÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥»ー¥ë¥¹AX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×
https://knowledgework.cloud/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ£±ÃúÌÜ£³－£± ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¿¹JP¥¿¥ïー 51F
ÀßÎ©Æü¡§2020Ç¯3·î18Æü
ÁÏ¶ÈÆü¡§2020Ç¯4·î1Æü
CEO¡§ËãÌî ¹Ì»Ê
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://knowledgework.com/
Forbes JAPAN¡Ê¥Õ¥©ー¥Ö¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¥Õ¥©ー¥Ö¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡ÖForbes¡×¤ÎÆüËÜÈÇ¤È¤·¤Æ2014Ç¯6·î¤Ë¿·ÁÏ´©¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¡¢¥Õ¥©ー¥Ö¥¹ËÜ¹ñÈÇ¡¢³Æ¹ñÈÇ¤Îµ»ö¤ò¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤È¶¦¤Ë¹½À®¡£Ëè¹æ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëµ»ö¤òÆ±ºÜ¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎWebÈÇforbesjapan.com¤Ç¤Ïforbes.com¤¬Æü¡¹ÇÛ¿®¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Êµ»ö¤ò¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡£ËÜ»ïµ»ö¡¢ÀìÌçÀ¤Î¤¢¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤È¹ç¤ï¤»¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇÞÂÎ³µÍ×
ÇÞÂÎÌ¾ ¡§¡¡¥Õ¥©ー¥Ö¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
´©¹Ô·ÁÂÖ ¡§¡¡·î´©¡ÊËè·î25 ÆüÈ¯Çä¡Ë
È¯¹ÔÉô¿ô ¡§¡¡80,000 Éô
È½·¿ ¡§¡¡A4 ÊÑ·Á/ÌµÀþÄÖ¤¸
Áí¥Úー¥¸ ¡§¡¡150 ¥Úー¥¸Á°¸å
Äê²Á¡¡¡¡¡¡ ¡§¡¡1200 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯¹Ô¸µ ¡§¡¡¥ê¥ó¥¯¥¿¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò
È¯Çä¸µ¡¡¡¡ ¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò
ÊÔ½¸Ä¹¡¡¡¡ ¡§¡¡Æ£µÈ ²í½Õ
È¯¹Ô¿Í¡¡¡¡ ¡§¡¡¾åÌî ¸¦Åý