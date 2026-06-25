¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëCRISPR¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¢Åê»ñ¡¢¶¥Áè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤µ¤ì¤ëCRISPR»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹
¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¢Åê»ñ¥Õ¥íー¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó³«È¯¤¬¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëCRISPR¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¾¦¶È²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Ê¬ÀÏ¡£
¶¨Æ¯¡¦»ñËÜ¡¦¶¥ÁèÅªÀ°¹çÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë»Ô¾ì¹½Â¤
CRISPR»Ô¾ì¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¸ß¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê»ñËÜÎ®Æþ¡¢¤½¤·¤Æ¶¥Áè¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¿Ê²½¤¬¡¢²Ê³ØÅª¿ÊÊâ¤¬¾¦¶È±þÍÑ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ëÂ®ÅÙ¤ò¶¦Æ±¤Ç·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¹½Â¤ÅªÊÑ²½¡§
¡ü ¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤ÈÂç¼êÀ½Ìô´ë¶È´Ö¤Î¥¯¥í¥¹¥»¥¯¥¿ー¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ø¤Î°ÍÂ¸Áý²Ã
¡ü Î×¾²Åª¤Ë¿Ê¤ó¤ÀCRISPR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î»ñËÜ½¸Ãæ¤Î¶¯²½
¡ü ¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Î¿¼¤µ¤È¼£ÎÅÆÃ²½À¤Ë¤è¤ë¶¥Áèº¹ÊÌ²½
¡ü CRISPR±þÍÑ¤Î¼£ÎÅ¡¦¿ÇÃÇ¡¦ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ø¤Î³ÈÂç
The Business Research Company¤ÎHealthcare & Lifesciences Market Research Director¤Ç¤¢¤ëRavikiran Bodlapati»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢CRISPR»Ô¾ì¤Î±¿±Ä´ðÈ×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³«È¯¤È¾¦¶È²½¤ÎÊ£»¨À¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¶¨Æ¯¤Ï´ë¶È¤¬¶¯¤ß¤òÅý¹ç¤·¡¢Î×¾²¤ª¤è¤Óµ¬À©¥×¥í¥»¥¹¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Î×¾²¤ª¤è¤Ó¾¦¶È¿ÊÅ¸¤ò²ÃÂ®
ÀïÎ¬ÅªÄó·È¤Ï¡¢CRISPRÎÎ°èÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«È¯¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤ÈÎ×¾²¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Î²ÃÂ®¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¿´ÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÈÀ½Ìô´ë¶È¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¡¢»ñ¶âÎÏ¡¢µ¬À©ÂÐ±þÇ½ÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Æ°¸þ¡§
¡ü CRISPR Therapeutics¤ÈVertex¤Ë¤è¤ë¾¦¶È°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¼£ÎÅ¤Î¿ä¿Ê
¡ü Intellia Therapeutics¤ÈRegeneron¤Ë¤è¤ëin vivo°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¿ä¿Ê
¡ü Beam Therapeutics¤ÈPfizer¤Ë¤è¤ëÀºÌ©°äÅÁ»ÒÊÔ½¸³«È¯¤Î¶¨¶È
¡ü ¼£ÎÅ¤ª¤è¤Ó¿ÇÃÇÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦Æ±³«È¯¥â¥Ç¥ë¤Î³ÈÂç
¤³¤ì¤é¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡ü Î×¾²»î¸³¤«¤éµ¬À©¿³ºº¤Ø¤Î¿×Â®¤Ê°Ü¹Ô
¡ü ¹â¥ê¥¹¥¯¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë³«È¯¥³¥¹¥È¤ÎÊ¬Ã´
¡ü ¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥·¥¹¥Æ¥à¤È°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÅý¹ç
¡ü ÃÏÍýÅª¤ª¤è¤Ó¼£ÎÅÎÎ°è¤Î³ÈÂçµ¡²ñ
»ñËÜÇÛÊ¬¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÁªÂòÅª¤À¤¬¶¯¤¤Åê»ñ²È¿®Íê¤òÈ¿±Ç
CRISPR»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÅê»ñ³èÆ°¤Ï·øÄ´¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤è¤êÁªÊÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î×¾²Åª¸¡¾Ú¤È¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø»ñËÜ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÅê»ñ¥Ñ¥¿ー¥ó¡§
¡ü 1²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂç·¿»ñ¶âÄ´Ã£¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁý²Ã
¡ü CRISPR Therapeutics¡¢Intellia Therapeutics¡¢Beam Therapeutics¤¬¹ç·×¤Ç10²¯¥É¥ë°Ê¾å¤òÄ´Ã£
¡ü ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢IPO¡¢ÀïÎ¬Åª´ë¶ÈÅê»ñ¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª°ÍÂ¸
¡ü ¸å´üÎ×¾²¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¶¯¤¤»ñ¶âÄ´Ã£³èÆ°
¤·¤«¤·¡¢¹½Â¤Åª¤ÊºâÌ³²ÝÂê¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡ü Â¿¤¯¤ÎCRISPR´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¹â¤¤±¿±Ä¥³¥¹¥È
¡ü Ã»´üÅª¤Ê¼ý±×ÁÏ½Ð¤Î¸ÂÄêÀ
¡ü ·ÑÂ³Åª¤ÊR&D³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë³°Éô»ñ¶â¤Ø¤Î°ÍÂ¸
Ravikiran Bodlapati¤ÎHealthcare & Lifesciences Market Research Director»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖCRISPRÊ¬Ìî¤Ø¤Î»ñËÜÎ®Æþ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÀ³Î¤ÊÎ×¾²¿ÊÅ¸¤Èº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤ËÉ³¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ²È¤Ï¤è¤êÁªÊÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ê³ØÅª¿¼ÅÙ¤È¾¦¶ÈÅª²ÄÇ½À¤ÎÎ¾Êý¤ò¼¨¤¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¶¨Æ¯¡¦»ñËÜ¡¦¶¥ÁèÅªÀ°¹çÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë»Ô¾ì¹½Â¤
CRISPR»Ô¾ì¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¸ß¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê»ñËÜÎ®Æþ¡¢¤½¤·¤Æ¶¥Áè¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¿Ê²½¤¬¡¢²Ê³ØÅª¿ÊÊâ¤¬¾¦¶È±þÍÑ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ëÂ®ÅÙ¤ò¶¦Æ±¤Ç·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¹½Â¤ÅªÊÑ²½¡§
¡ü ¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤ÈÂç¼êÀ½Ìô´ë¶È´Ö¤Î¥¯¥í¥¹¥»¥¯¥¿ー¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ø¤Î°ÍÂ¸Áý²Ã
¡ü Î×¾²Åª¤Ë¿Ê¤ó¤ÀCRISPR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î»ñËÜ½¸Ãæ¤Î¶¯²½
¡ü ¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Î¿¼¤µ¤È¼£ÎÅÆÃ²½À¤Ë¤è¤ë¶¥Áèº¹ÊÌ²½
¡ü CRISPR±þÍÑ¤Î¼£ÎÅ¡¦¿ÇÃÇ¡¦ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ø¤Î³ÈÂç
The Business Research Company¤ÎHealthcare & Lifesciences Market Research Director¤Ç¤¢¤ëRavikiran Bodlapati»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢CRISPR»Ô¾ì¤Î±¿±Ä´ðÈ×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³«È¯¤È¾¦¶È²½¤ÎÊ£»¨À¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¶¨Æ¯¤Ï´ë¶È¤¬¶¯¤ß¤òÅý¹ç¤·¡¢Î×¾²¤ª¤è¤Óµ¬À©¥×¥í¥»¥¹¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Î×¾²¤ª¤è¤Ó¾¦¶È¿ÊÅ¸¤ò²ÃÂ®
ÀïÎ¬ÅªÄó·È¤Ï¡¢CRISPRÎÎ°èÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«È¯¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤ÈÎ×¾²¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Î²ÃÂ®¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¿´ÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÈÀ½Ìô´ë¶È¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¡¢»ñ¶âÎÏ¡¢µ¬À©ÂÐ±þÇ½ÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Æ°¸þ¡§
¡ü CRISPR Therapeutics¤ÈVertex¤Ë¤è¤ë¾¦¶È°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¼£ÎÅ¤Î¿ä¿Ê
¡ü Intellia Therapeutics¤ÈRegeneron¤Ë¤è¤ëin vivo°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¿ä¿Ê
¡ü Beam Therapeutics¤ÈPfizer¤Ë¤è¤ëÀºÌ©°äÅÁ»ÒÊÔ½¸³«È¯¤Î¶¨¶È
¡ü ¼£ÎÅ¤ª¤è¤Ó¿ÇÃÇÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦Æ±³«È¯¥â¥Ç¥ë¤Î³ÈÂç
¤³¤ì¤é¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡ü Î×¾²»î¸³¤«¤éµ¬À©¿³ºº¤Ø¤Î¿×Â®¤Ê°Ü¹Ô
¡ü ¹â¥ê¥¹¥¯¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë³«È¯¥³¥¹¥È¤ÎÊ¬Ã´
¡ü ¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥·¥¹¥Æ¥à¤È°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÅý¹ç
¡ü ÃÏÍýÅª¤ª¤è¤Ó¼£ÎÅÎÎ°è¤Î³ÈÂçµ¡²ñ
»ñËÜÇÛÊ¬¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÁªÂòÅª¤À¤¬¶¯¤¤Åê»ñ²È¿®Íê¤òÈ¿±Ç
CRISPR»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÅê»ñ³èÆ°¤Ï·øÄ´¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤è¤êÁªÊÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î×¾²Åª¸¡¾Ú¤È¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø»ñËÜ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÅê»ñ¥Ñ¥¿ー¥ó¡§
¡ü 1²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂç·¿»ñ¶âÄ´Ã£¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁý²Ã
¡ü CRISPR Therapeutics¡¢Intellia Therapeutics¡¢Beam Therapeutics¤¬¹ç·×¤Ç10²¯¥É¥ë°Ê¾å¤òÄ´Ã£
¡ü ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢IPO¡¢ÀïÎ¬Åª´ë¶ÈÅê»ñ¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª°ÍÂ¸
¡ü ¸å´üÎ×¾²¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¶¯¤¤»ñ¶âÄ´Ã£³èÆ°
¤·¤«¤·¡¢¹½Â¤Åª¤ÊºâÌ³²ÝÂê¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡ü Â¿¤¯¤ÎCRISPR´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¹â¤¤±¿±Ä¥³¥¹¥È
¡ü Ã»´üÅª¤Ê¼ý±×ÁÏ½Ð¤Î¸ÂÄêÀ
¡ü ·ÑÂ³Åª¤ÊR&D³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë³°Éô»ñ¶â¤Ø¤Î°ÍÂ¸
Ravikiran Bodlapati¤ÎHealthcare & Lifesciences Market Research Director»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖCRISPRÊ¬Ìî¤Ø¤Î»ñËÜÎ®Æþ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÀ³Î¤ÊÎ×¾²¿ÊÅ¸¤Èº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤ËÉ³¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ²È¤Ï¤è¤êÁªÊÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ê³ØÅª¿¼ÅÙ¤È¾¦¶ÈÅª²ÄÇ½À¤ÎÎ¾Êý¤ò¼¨¤¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×