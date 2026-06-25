【2026年最新】myfansを始めるならXアカウントは買うべき？ゼロから育てる場合との違いを徹底解説
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SNSアカウント及びWebサイトのM&Aプラットフォーム「アカバイ」を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、MyFans運用を始める際の「集客用アカウントをゼロから育てるべきか、購入して始めるべきか」というテーマについて、実務上の考え方を整理した情報を公開いたします。
■ 背景
MyFansで収益化を目指す場合、コンテンツを投稿するだけではなく、外部SNSから継続的に見込みファンを集める導線設計が重要になります。特にXは、MyFansへの集客導線として使われるケースが多く、プロフィール設計、投稿内容、固定ポスト、日常投稿、告知投稿などを組み合わせて運用する必要があります。一方で、ゼロからXアカウントを育てるには時間がかかります。投稿を続けても、最初の数か月はインプレッションが伸びにくく、MyFansへの流入も限定的になりやすいのが実情です。そのため、すでに一定のフォロワーや投稿履歴があるアカウントを用意し、初期段階から集客基盤を持って始める選択肢にも注目が集まっています。
■ myfansをゼロから始める場合のメリット
ゼロからXアカウントを育てる最大のメリットは、自分のコンセプトに合わせてアカウントを作り込める点です。名前、プロフィール文、投稿の雰囲気、フォロワーとの距離感、MyFansへの導線まで、すべてを自分の世界観に合わせて設計できます。また、運用履歴がすべて自分で管理できるため、過去投稿とのズレが起きにくく、フォロワー属性も少しずつ自分に合った形で積み上げていけます。長期的にブランドを作りたい場合や、顔出し、キャラ設定、投稿テーマを慎重に作りたい場合は、ゼロから育てる方法にも大きな価値があります。
■ myfansをゼロから始める場合のデメリット
一方で、ゼロから始める場合は、初期集客に時間がかかる点が大きな課題です。MyFansは有料ファンを集めて収益化するサービスであるため、外部SNS側に見込み客となる母数がないと、コンテンツを用意しても課金につながりにくくなります。特に最初の段階では、投稿しても反応が少ない、プロフィールへのアクセスが少ない、MyFansへのクリックが発生しない、という状態になりやすく、収益化までに時間差が生まれます。また、Xの運用には継続的な投稿、反応分析、フォロワーとの接点作りが必要です。コンテンツ制作とSNS運用を同時に進める必要があるため、初心者にとっては負担が大きくなりがちです。
■ Xアカウントを購入して始めるメリット
Xアカウントを購入して始める最大のメリットは、最初から一定の集客基盤を持てる点です。すでにフォロワーがいるアカウントを活用できれば、MyFans公開後すぐにプロフィール誘導や告知投稿を行うことができます。ゼロからフォロワーを集める期間を短縮できるため、収益化までのスピードを上げやすくなります。また、ジャンルが合っているアカウントであれば、フォロワーの関心とMyFansの内容が近くなり、導線を作りやすくなります。たとえば、グラビア系、コスプレ系、日常系、恋愛・出会い系、男性向けエンタメ系など、MyFans運用と相性の良いジャンルのアカウントであれば、ゼロから別ジャンルで育てるよりも初動の反応を得やすい可能性があります。
■ 購入する際に見るべきポイント
アカウントを購入する場合は、フォロワー数だけで判断しないことが重要です。見るべきなのは、フォロワー属性、投稿ジャンル、過去の反応、アカウントの雰囲気、MyFansとの相性です。フォロワー数が多くても、属性が合っていなければMyFansへの導線として機能しにくくなります。反対に、フォロワー数が中規模でも、ジャンルや関心層が合っていれば、収益化に近いアカウントになる可能性があります。また、投稿履歴も確認すべきポイントです。過去にどのような投稿がされていたか、急激なジャンル変更に違和感が出ないか、引き渡し後にどのような投稿へ移行できるかを事前に見ておく必要があります。
SNSアカウント及びWebサイトのM&Aプラットフォーム「アカバイ」を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、MyFans運用を始める際の「集客用アカウントをゼロから育てるべきか、購入して始めるべきか」というテーマについて、実務上の考え方を整理した情報を公開いたします。
■ 背景
MyFansで収益化を目指す場合、コンテンツを投稿するだけではなく、外部SNSから継続的に見込みファンを集める導線設計が重要になります。特にXは、MyFansへの集客導線として使われるケースが多く、プロフィール設計、投稿内容、固定ポスト、日常投稿、告知投稿などを組み合わせて運用する必要があります。一方で、ゼロからXアカウントを育てるには時間がかかります。投稿を続けても、最初の数か月はインプレッションが伸びにくく、MyFansへの流入も限定的になりやすいのが実情です。そのため、すでに一定のフォロワーや投稿履歴があるアカウントを用意し、初期段階から集客基盤を持って始める選択肢にも注目が集まっています。
■ myfansをゼロから始める場合のメリット
ゼロからXアカウントを育てる最大のメリットは、自分のコンセプトに合わせてアカウントを作り込める点です。名前、プロフィール文、投稿の雰囲気、フォロワーとの距離感、MyFansへの導線まで、すべてを自分の世界観に合わせて設計できます。また、運用履歴がすべて自分で管理できるため、過去投稿とのズレが起きにくく、フォロワー属性も少しずつ自分に合った形で積み上げていけます。長期的にブランドを作りたい場合や、顔出し、キャラ設定、投稿テーマを慎重に作りたい場合は、ゼロから育てる方法にも大きな価値があります。
■ myfansをゼロから始める場合のデメリット
一方で、ゼロから始める場合は、初期集客に時間がかかる点が大きな課題です。MyFansは有料ファンを集めて収益化するサービスであるため、外部SNS側に見込み客となる母数がないと、コンテンツを用意しても課金につながりにくくなります。特に最初の段階では、投稿しても反応が少ない、プロフィールへのアクセスが少ない、MyFansへのクリックが発生しない、という状態になりやすく、収益化までに時間差が生まれます。また、Xの運用には継続的な投稿、反応分析、フォロワーとの接点作りが必要です。コンテンツ制作とSNS運用を同時に進める必要があるため、初心者にとっては負担が大きくなりがちです。
■ Xアカウントを購入して始めるメリット
Xアカウントを購入して始める最大のメリットは、最初から一定の集客基盤を持てる点です。すでにフォロワーがいるアカウントを活用できれば、MyFans公開後すぐにプロフィール誘導や告知投稿を行うことができます。ゼロからフォロワーを集める期間を短縮できるため、収益化までのスピードを上げやすくなります。また、ジャンルが合っているアカウントであれば、フォロワーの関心とMyFansの内容が近くなり、導線を作りやすくなります。たとえば、グラビア系、コスプレ系、日常系、恋愛・出会い系、男性向けエンタメ系など、MyFans運用と相性の良いジャンルのアカウントであれば、ゼロから別ジャンルで育てるよりも初動の反応を得やすい可能性があります。
■ 購入する際に見るべきポイント
アカウントを購入する場合は、フォロワー数だけで判断しないことが重要です。見るべきなのは、フォロワー属性、投稿ジャンル、過去の反応、アカウントの雰囲気、MyFansとの相性です。フォロワー数が多くても、属性が合っていなければMyFansへの導線として機能しにくくなります。反対に、フォロワー数が中規模でも、ジャンルや関心層が合っていれば、収益化に近いアカウントになる可能性があります。また、投稿履歴も確認すべきポイントです。過去にどのような投稿がされていたか、急激なジャンル変更に違和感が出ないか、引き渡し後にどのような投稿へ移行できるかを事前に見ておく必要があります。