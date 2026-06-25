体験型ポップアップ「Makuake GINZA TOUCH LOUNGE」をマクアケとSB C&Sが7月9日～17日にソフトバンク銀座で開催

株式会社マクアケ

アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」を運営する株式会社マクアケ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：中山 亮太郎、以下「マクアケ」）と世界の最新IoTプロダクトやスマート家電を取りそろえるSB C&S株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：草川 和哉、以下「SB C&S」）は、体験型ポップアップ「Makuake GINZA TOUCH LOUNGE（マクアケ ギンザ タッチラウンジ）」（以下「本イベント」）を2026年7月9日（木）～17日（金）にソフトバンク銀座で開催します。

本イベントは、プロジェクト実施中の家庭用4Kプロジェクターやぬいぐるみ型AIペット、SB C&Sが展開するオーディオブランドGLIDiC（グライディック）の次世代型AIイヤホンなどの注目ガジェットを一般販売前にいち早く体験いただけます。また「Makuake」発の商品として、6億3,600万円を突破（※1）し、「Makuake」で歴代応援購入金額1位を記録したスマートAIグラス「Rokid（ロキッド）」も体験・購入いただけます。

■背景

マクアケが運営する「Makuake」は「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世界の実現」を目指し、一般販売前の新商品のデビューを加速させてきました。一方で、取り扱う商品が一般販売前であるゆえにリアルの場での体験機会の提供は一部に留まっています。マクアケは、より深い納得感や商品への共感を持ったお買い物体験には、今後体験機会の提供が不可欠と考え、今回ガジェット・オーディオジャンルのポップアップイベントを行うこととしました。

「Makuake」のガジェット・オーディオジャンルは、応援購入金額が昨年対比175%（※2）と大きく伸長しており、サポーターからの期待も高いジャンルのひとつです。そのため今回のイベントでは、現在プロジェクト実施中で、特に話題を集めているガジェット・オーディオジャンルを中心に10商品ほどの体験展示を行います。

ディストリビューターであるSB C&Sは、ソフトバンクショップや家電量販店、ドラッグストア、EC、法人販売など、多様な販売チャネルのネットワークを生かし、さまざまな商品の流通・販売を支援しています。特にガジェットやIoT製品、家電ジャンルにおいて豊富な販売実績を有しており、商品特性や市場ニーズに応じた展開をサポートしています。マクアケとSB C&Sは、「Makuake」プロジェクト終了後の商品における販路開拓や価格設計のサポート提供を目的とした提携を2025年4月に発表（※3）し、これまでに数多くの企業の販路開拓支援を行っています。今回のイベントでは、SB C&Sが取り扱う「Makuake」発の商品も併せて展示し、より充実したショッピング体験を提供します。

■概要

2026年7月9日（木）～17日（金）の9日間にわたり、ポップアップイベントを開催します。

「Makuake」でプロジェクト実施中の商品を手に取って体験いただけるほか、「Makuake」を通してデビューした一部の商品が、イベントの期間中にソフトバンク銀座で購入いただけます。また、商品を出展する事業者によるトークセッションやセミナーも開催予定です。

■イベント詳細

- イベント名：「Makuake GINZA TOUCH LOUNGE」- 開催日時：2026年7月9日（木）～17日（金）各日午前10時～午後8時- 開催場所：ソフトバンク銀座 2階〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目7番8号- 特設ページ：https://pages.makuake.com/ginzatouchlounge- 展示予定商品：

＜「Makuake」プロジェクト実施中の商品＞

・Elfin Flip 4K：家庭プロジェクターの完成形。軽さと薄さに4Kの感動を

https://www.makuake.com/project/elfinflip/

・Fuzozo：触れて、話して、個性が育つ。手のひらサイズのぬいぐるみ型AIペット

https://www.makuake.com/project/fuzozo1/

・ストラモ：ボタンひとつで、コード演奏。好きな曲を5分で弾ける、新しい電子楽器

https://www.makuake.com/project/strummo/

・final：装着を忘れるほどのフィット感。極小音量で優しく包み込む夜イヤホン

7/7（火）プロジェクトページ公開予定

ほか

＜「Makuake」発の商品＞

・GLIDiC AI +u Buds：累計200万台出荷の日本ブランド発！働くあなたの成長を加速させるAIイヤホン （6月29日までは「Makuake」で応援購入可）

https://www.makuake.com/project/glidic_ai/

・Rokid：オフライン翻訳＆見て聞くだけで字幕や音声で解説するスマートAIグラス（7月10日からソフトバンク銀座で購入可）

https://www.makuake.com/project/rokid_aiglasses/

・PLAUD：議事録を即時に作成 ChatGPT連携AIボイスレコーダー（ソフトバンク銀座で購入可）

https://www.makuake.com/project/plaud_note/

＜イベント案内＞

7月9日（木） 午後4時半～、午後6時半～（15分前より受付開始）

開発者と一緒にストラモで演奏しよう！だれでもできる "弾き語り体験"

https://ginzatouchlounge0709.peatix.com



弾き語りが楽しすぎる！とSNSで話題沸騰。累計10,000台突破のインスタコードから新しいギター型電子楽器「ストラモ」が誕生。今回のMakuake TOUCH LOUNGEでは、開発者のゆーいちさんにレクチャーいただきながら、実際にストラモで弾き語りを体験できます。

※ストラモの台数に限りがあるため、一部はInstaCordでのレッスンとなります。

7月15日（水） 午後6時半～（15分前より受付開始）

finalが語る「音の原理主義」：ASMRから生まれた入眠特化イヤホン開発秘話

https://ginzatouchlounge0715.peatix.com

自らを「音の原理主義者」と称し、音響工学の基礎研究をもとに、ASMRや学習などシチュエーションに特化したイヤホンを作り続けてきた日本発のイヤホンブランド「final」。寝つきづらい夜をサポートする新しいイヤホン"NYUMIN"にたどり着いた背景やこだわりのポイントを徹底的に掘り下げます。

7月10日（金）、14日（火）、16日（木） 各日午後6時～

【メーカー来店】Makuake歴代No.1スマートAIグラス「Rokid」 実機ハンズオン体験会

予約不要

Makuakeで最も売れたスマートAIグラス「Rokid」。高性能なRokidの機能を余すことなく活用いただけるよう、メーカー担当者が直接使い方をレクチャーします。同時翻訳機能や道案内機能などを活用し、あなたもRokidマスターになってみませんか。

今回の「Makuake GINZA TOUCH LOUNGE」のほか、提携店舗やイベントなどで一般発売前の商品を実際に体験した上で購入できる機会の提供を強化し、より楽しく、ワクワクするようなお買い物体験を提供していきます。

またSB C&Sは、今後も豊富な販売ネットワークと知見を生かし、「Makuake」実行者による一般販売への円滑な展開を支援するとともに、流通ビジネスにおける新たな可能性を広げていきます。

今後もマクアケは、新商品の企画（Plan）・デビュー（Debut）・拡販（Growth）を一気通貫で支援する「PDGサイクル」を通じて「商品・サービスの企画から拡販まで生活者を知りつづけ売りつづけられる共創循環プラットフォーム」を強固にしていきます。

※1 2026年6月22日 正午時点の情報です

※2 2024年6月1日～2025年5月31日および2025年6月1日～2026年5月31日におけるプロジェクトタグに「ガジェット」または「オーディオ」を含むプロジェクトの応援購入金額の比較

※3 SB C&Sとの連携に関するプレスリリースはこちら

■「Makuake」サービス概要

サービス名：アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」

「Makuake」は、プロジェクト実行者においては新商品・新サービスのデビューを加速させるマーケットプレイスであり、サポーターにおいては応援の気持ちを込めて先行購入することができる、「アタラシイものや体験の応援購入サービス」です。全国約100社の金融機関との連携により日本各地の事業者が活用しているほか、国内外の流通パートナーとも連携し、プロジェクト終了後も事業が広がるよう支援しています。また、プラットフォームとしてプロジェクト実行者とサポーター双方の利便性と満足度向上を目指し、プロダクトの改善や新機能の開発に注力しています。

「Makuake」公式サイト：https://www.makuake.com/

iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/id1274816320

Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ca_crowdfunding.makuake_android

「Makuake」出品者向けサイト：https://lp-mk-2.makuake.com/

■株式会社マクアケ 会社概要

代表者：代表取締役社長 中山亮太郎

本社所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-12 青葉台イーストビル1F

設立：2013年5月1日

事業内容：アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」、生活者の声とデータを活用した事業者向けリサーチサービス「Makuakeインサイト」、「Makuake STORE」及び「Makuake STORE for ECモール」等の一般販売支援サービス等の運用 等

URL：https://www.makuake.co.jp/

■SB C&S株式会社 会社概要

SB C&S株式会社は、ソフトバンクグループの原点であるIT流通ビジネスを受け継ぐとともに、市場環境の変化を迅速にとらえ、新たなビジネスモデルを生み出しています。法人向けには、国内最大規模の販売ネットワークを通じ、クラウドやAIを含めた先進のテクノロジーを活用したプロダクト・ソリューションを提供しています。コンシューマ向けには、独自の企画・開発力を生かし、ソフトウエアやモバイルアクセサリーから、IoTプロダクト・サービスへと商品ラインアップを拡充しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。

https://cas.softbank.jp/

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