【松屋】大人気メニュー「豚ロースネギ塩丼」 「豚ロース焼肉定食」 発売そしてあの大人気メニューも帰ってくる！

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株式会社松屋フーズホールディングス

このたび株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2026年6月30日（火）10時より「豚ロースネギ塩丼」「豚ロース焼肉定食」を販売いたします。




■松屋「豚ロース」シリーズを定番メニューとして発売！


お客様の熱いお声に応え、ついに待望のあのメニューが堂々復活！


きめ細かく柔らかな肉質と、噛むたびに広がる脂の甘みが特徴の「豚ロース」。今回は、さっぱり味でご飯が進む「ネギ塩丼」や、香ばしく焼き上げた「焼肉定食」から導入スタートし、7月7日（火）午前10時からは、松屋自慢の特製タレが深く絡む「生姜焼き定食」もラインナップに加わります。なんと待望のレギュラーメニューへと復活！ガッツリ食べたい夏のパワーチャージにぴったりの充実したラインナップを、ぜひご賞味ください。



　商品名　　豚ロースネギ塩丼（並盛）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　630円

商品名　　豚ロースネギ塩丼（並盛） 630円


　　　　　豚ロースネギ塩丼（大盛） 850円


　　　　　豚ロースネギ塩丼（小盛） 600円


　　　　　豚ロース焼肉定食 790円


　　　　　豚ロース焼肉定食ダブル 1,280円


　　　　　豚ロース焼肉 730円


　　　　　豚ロース焼肉ダブル 1,220円



▼以下、7月7日（火）10時から販売開始予定です。


　　　　　生姜焼き定食 850円


　　　　　生姜焼き定食ダブル 1,340円


　　　　　生姜焼き 790円


　　　　　生姜焼きダブル 1,280円


※税込み価格です。


※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要です。


※株主優待券は上記メニューにご利用いただけます（ダブルを除く）。




発売日　　2026年6月30日（火）10時 ～


　　　　　　




対象店舗　　一部店舗を除く全国の松屋


※販売状況については、直接店舗にお問い合わせください。



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