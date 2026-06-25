【松屋】大人気メニュー「豚ロースネギ塩丼」 「豚ロース焼肉定食」 発売そしてあの大人気メニューも帰ってくる！

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2026年6月30日（火）10時より「豚ロースネギ塩丼」「豚ロース焼肉定食」を販売いたします。

■松屋「豚ロース」シリーズを定番メニューとして発売！

お客様の熱いお声に応え、ついに待望のあのメニューが堂々復活！

きめ細かく柔らかな肉質と、噛むたびに広がる脂の甘みが特徴の「豚ロース」。今回は、さっぱり味でご飯が進む「ネギ塩丼」や、香ばしく焼き上げた「焼肉定食」から導入スタートし、7月7日（火）午前10時からは、松屋自慢の特製タレが深く絡む「生姜焼き定食」もラインナップに加わります。なんと待望のレギュラーメニューへと復活！ガッツリ食べたい夏のパワーチャージにぴったりの充実したラインナップを、ぜひご賞味ください。

商品名 豚ロースネギ塩丼（並盛） 630円

商品名 豚ロースネギ塩丼（並盛） 630円

豚ロースネギ塩丼（大盛） 850円

豚ロースネギ塩丼（小盛） 600円

豚ロース焼肉定食 790円

豚ロース焼肉定食ダブル 1,280円

豚ロース焼肉 730円

豚ロース焼肉ダブル 1,220円

▼以下、7月7日（火）10時から販売開始予定です。

生姜焼き定食 850円

生姜焼き定食ダブル 1,340円

生姜焼き 790円

生姜焼きダブル 1,280円

※税込み価格です。

※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要です。

※株主優待券は上記メニューにご利用いただけます（ダブルを除く）。

発売日 2026年6月30日（火）10時 ～

対象店舗 一部店舗を除く全国の松屋

※販売状況については、直接店舗にお問い合わせください。

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