ネクサス・プラウド・インベストメント、台湾（台北市）にて2回目となる「日本不動産投資セミナー」を4社共催で開催

株式会社ネクサス・プラウド・インベストメント

株式会社ネクサス・プラウド・インベストメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石井 瑠宝、以下「当社」）は、2026年6月20日（土）から21日（日）の2日間にわたり、台湾・台北市の「シャングリ・ラ ファーイースタン台北」にて、台湾の個人・法人投資家を対象とした日本不動産投資セミナーを開催いたしました。

本セミナーは、当社、株式会社明豊エンタープライズ、株式会社リアルエステート、株式会社VENTUSの4社共催によるもので、当社としては2回目の現地開催となります。

セミナー開催の背景と目的

シャングリ・ラ ファーイースタン台北にて開催されたセミナーの様子。多くの投資家が熱心に耳を傾けた。

円安背景や日本の不動産市場の安定的な成長への期待から、海外投資家、特に台湾市場における日本不動産への投資ニーズは依然として高い水準を維持しています。

当社はこれまで培ってきた資産運用コンサルティングのノウハウを活かし、台湾の投資家様に対して、日本の優良な不動産物件へのアクセスと、確実な資産形成・運用の機会を直接お届けすることを目的に、昨年に続き2回目となる現地セミナーを企画いたしました。

セミナー内容と紹介物件

今回のセミナーでは、当社の自社開発物件「REGOLITH（レゴリス）」シリーズを中心に、資産価値が高く、長期的な安定収益が見込める東京・横浜エリアの厳選された一棟賃貸マンションをご紹介いたしました。

■販売物件

・REGOLITH YOKOHAMA YOSHINOCHO

・REGOLITH 下丸子

・REGOLITH 新高円寺

会場では、各物件の資産価値や周辺の再開発情報、日本における不動産購入の手続き、税制面、購入後の賃貸管理体制に至るまで、多角的な視点から詳細なプレゼンテーションが行われました。

個別相談では、多くの投資家様から具体的なシミュレーションや購入申込に関する熱心なご質問をいただき、盛況のうちに幕を閉じました。

今後の展望

当社は、今後も国内外の強力なパートナー企業とのアライアンスを強化し、アジア圏を中心としたグローバルな投資家ニーズに応える不動産投資ソリューションを提供してまいります。

定期的な海外現地セミナーの開催を通じて、日本の不動産市場の魅力を発信し、投資家様の最適な資産形成をサポートしてまいります。

■開催概要

日時：2026年6月20日（土）～21日（日）

会場：シャングリ・ラ ファーイースタン台北（香格里拉台北遠東國際大飯店）

共催：

・株式会社ネクサス・プラウド・インベストメント

・株式会社明豊エンタープライズ（東証スタンダード 証券コード 8927）

・株式会社リアルエステート

・株式会社VENTUS

株式会社ネクサス・プラウド・インベストメントについて

当社は、不動産投資をはじめとする多角的な資産運用コンサルティングを通じて、お客様一人ひとりの資産価値の最大化を支援しています。透明性の高い情報提供と、専門性の高いアドバイザリーを強みとしています。

社 名： 株式会社ネクサス・プラウド・インベストメント

代表者： 代表取締役 石井瑠宝

所在地： 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー20F

設 立： 2017年10月

事業内容： 不動産コンサルティング・不動産企画・開発・売買・仲介・働く30代の資産形成に役立つ情報発信メディア『マニマニくん』の運営

URL： https://nexas-proud-investment.com/

【共催企業概要】

株式会社ネクサス・プラウド・インベストメント

代表者：代表取締役 石井 瑠宝

株式会社明豊エンタープライズ （証券コード：東証スタンダード 8927）

代表者：代表取締役 矢吹 満

株式会社リアルエステート

代表者：代表取締役 多田 茂雄

株式会社VENTUS

代表者：代表取締役 柴田 明