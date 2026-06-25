大阪王将2種の涼麺 第2弾『五目冷やし中華』と『冷やし麻辣担々麺』が限定発売！

株式会社イートアンドホールディングス

株式会社大阪王将（東京ヘッドオフィス：東京都品川区 代表取締役社長：岡本優一）は、餃子専門店「大阪王将」で、2026年7月1日(水)より2種の涼麺 第2弾を期間限定販売いたします。

大阪王将では、2026年7月1日(水)から2026年9月30日(水)まで『五目冷やし中華』と『冷やし麻辣担々麺』を夏季限定メニュー第2弾として販売いたします。

『五目冷やし中華』は、王道のさっぱりした醤油味です。錦糸玉子・胡瓜・もやしナムル・ロースハムに加え、中華くらげを盛り付け、食感と彩りのバランスにもこだわりました。具材の豊かな味わいとともに、暑い季節でも食べやすく、満足感のある冷やし中華に仕上げています。第1弾よりご好評いただいており、引き続き、継続販売いたします。

『冷やし麻辣担々麺』は、冷麺タレのさっぱり感に麻辣醤と担々のコクを掛け合わせ、ラー油の辛味と花椒の痺れを重ねることで、“辛いだけで終わらない、クセになる後引く味わい”を実現しています。さらに、肉そぼろの旨みや焼きもろこしの甘み、揚げ茄子・レンコンの食感など、味・香り・食感それぞれに変化を持たせることで、最後まで飽きずに食べ進められる一杯に仕上げました。

その日の気分に合わせて、異なる味わいの涼麺をぜひお楽しみください。

■商品概要

夏の定番、具だくさんのさっぱり冷やし中華！『五目冷やし中華』

販売価格：890円(税込)

※店内飲食のみでのご提供となります。

※一部未販売の店舗がございます。

ゴロっと野菜のシビ辛仕立て！『冷やし麻辣担々麺』

販売価格：890円(税込)

※店内飲食のみでのご提供となります。

※一部未販売の店舗がございます。

販売期間： 2026 年7月1日(水)～2026年9月30日(水)

販売店舗：全国の大阪王将

※店舗情報は下記ページにてご確認いただけます。

https://www.osaka-ohsho.com/store/

※店舗により価格が異なる場合がございます。

大阪王将について

1969年9月、大阪の京橋で創業した餃子専門店。創業以来の看板メニュー『元祖 焼き餃子』を中心に、質感の高い中華逸品をカジュアルな価格で提供しています。2024年に創業55周年を迎えた大阪王将は、「地域に暮らす全てのお客様」にもっと元気に、もっと笑顔になっていただけるよう、そして「この街の食を支える活力の源」となるとびきりの一皿を提供してまいります。

大阪王将公式サイト：https://www.osaka-ohsho.com/