クラウドワークス、「AIで仕事を回す会社の作り方」を学ぶ経営者向け・AI活用無料ウェビナーを13週連続で開催中！

株式会社クラウドワークス

フリーランス業界最大級プラットフォーム（登録ワーカー含む登録ユーザー数700万人・登録企業100万社(*1)）を基盤に、IT人材＆DXコンサルティングサービスを提供する株式会社クラウドワークス（本社：東京都港区 代表取締役社長 兼 CEO：吉田 浩一郎 以下「当社」）は、「AIで仕事を回す会社の作り方」をテーマに、経営者向けAI活用無料ウェビナーシリーズ（以下「本ウェビナーシリーズ」）を2026年6月11日より13週連続で開催中です。

当社は「AIならクラウドワークス」を掲げ、2026年3月より企業の業務プロセスをAIで自動化するAI-BPO事業を開始(*2)しました。開始3ヶ月で延べ140件の企業のAI活用の相談をお受けする中で繰り返し耳にしたのが、「AIが重要なのは分かっているが、自社の何に使えばいいか具体的なイメージが持てない」という経営者の声です。AIを業務に組み込むことで、限られた人員でも対応できる業務の幅は広がりますが、その入口が見えないまま動けずにいる経営者は少なくありません。本ウェビナーシリーズは、こうした経営者が「明日から動ける」状態になることを目的に、2026年6月11日より開催してまいりました。このたびAI活用支援の実績を持つ株式会社PeopleX・株式会社SilverX・株式会社Algomaticとの共催体制が整ったことを機に、シリーズ全体を改めてご案内いたします。

*1 当社グループ全体の累計数値

*2 AI-BPO：AIを活用した業務処理代行サービス。（参照：2026年3月16日 プレスリリース「"AI実装、頼みたい"を叶える クラウドワークス、20社限定・11万円～「AI実装伴走プラン」を提供」https://crowdworks.co.jp/news/c35vz3zsdf0/

【経営者向け・AI活用無料ウェビナー】受講申し込みページ

https://crowdworks.satori.site/webinar_top(https://crowdworks.satori.site/webinar_top)

■ 経営者向けAI活用無料ウェビナーシリーズ受講の3つのメリット

受講メリット１.｜明日から使える実践ノウハウ

各回デモ形式で進行するため、ウェビナーを視聴して終わりではなく、自社の業務に持ち帰り、すぐに取り入れることができます。使用するプロンプトを公開する回もあります。

受講メリット２.｜自社業務への当てはめイメージが湧く

AIが実際に動く様子を見ることで、「うちのあの業務ならこう使えそう」という具体的な活用イメージが想像できます。

受講メリット３.｜社内に展開できる最新事例が手に入る

営業・コンテンツ・事務・BPO・セキュリティの最新活用事例を網羅的に紹介。チームや経営層に「こう使える」と共有できる材料が揃います。

■ 経営者向けAI活用無料ウェビナーシリーズ 開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/50142/table/318_1_46c5647ef933316ddfdb9427bde362d6.jpg?v=202606250651 ]

＜全13回 テーマ一覧＞

当社のAI-BPO事業では開始3ヶ月で延べ140件のAI活用相談をお受けしてきました。その中で最も多く寄せられた課題を中心に、「営業系」「コンテンツ系」「事務系」といった業務カテゴリ別に講演内容を設計しています。毎回デモ形式で実際にAIが動く様子を見せることで、「自社ならこう使える」という具体的なイメージをお持ちいただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/50142/table/318_2_0da8d4bcab27fe93ed8bfdfaa5299296.jpg?v=202606250651 ]

■ 担当者コメント

株式会社クラウドワークス 執行役員 / M&A・新規事業担当 酒井 亮

企業のAI活用を支援する中で、「興味はあるが何から手をつければいいか分からない」という経営者の声を多くいただいてきました。その一歩目を一緒に考えたいという想いから、本ウェビナーシリーズを企画しています。2026年7月より日本最大級のAI技術者・専門家が集まる仕事マッチングサービス「AIクラウドワークス」の提供も開始予定です(*4)。ウェビナーで着手点が見つかった後は、AIで業務を構築できる人材とすぐにプロジェクトを始めていただけるよう、しっかりと伴走いたします。

*4 2026年5月14日 プレスリリース「日本最大級のAI技術者・専門家が集まる仕事マッチングサービス「AIクラウドワークス」事前登録開始」https://crowdworks.co.jp/news/oo-gssosbypi/

【経営者向け・AI活用無料ウェビナー】受講申し込みページ

https://crowdworks.satori.site/webinar_top(https://crowdworks.satori.site/webinar_top)

■ 共催パートナー企業募集

当社は、AI活用の知見を持つ企業とのウェビナー共催パートナーを募集しています。自社のサービスや事例を経営者層に届けたい企業、またはAI活用推進を自社顧客に広めたい企業はお気軽にご相談ください。

▶ 共催パートナーに関するお問い合わせはこちら：ai-bpo@crowdworks.co.jp

■ 本ウェビナーシリーズ開催の背景：中小企業のAI活用格差が広がる中、経営者の「最初の一手」を共に考える

中小企業庁の調査(*5)によると、中小企業・小規模事業者は最も重視する経営課題として「人材確保」を挙げています。こうした状況の中、AI活用への関心は高まっています。帝国データバンクの調査(*6)によると、すでに生成AIを活用している企業の86.7%が「業務への効果が出ている」と回答しており、人手不足への対応手段として一定の成果が確認されています。一方で、生成AIを業務で活用している企業は34.5%にとどまっております。活用を進める上での課題として「情報の正確性」（50.4%）、「専門人材・ノウハウ不足」（41.3%）が上位に挙げられています。

上位に挙げられた2つの課題に対し、当社はそれぞれ次のアプローチで応えます。「情報の正確性」に対しては、AI活用支援の実績を持つ3社と共催することで、現場に即した活きた情報を提供できる場として本ウェビナーシリーズを提供します。「専門人材・ノウハウ不足」に対しては、業務プロセスのAI化を支援するAI-BPO事業（2026年3月開始）と、AIを使って業務を構築できる人材とつながれる「AIクラウドワークス」（2026年7月提供予定）を通じて、実装まで一貫して伴走する体制を整えています。

当社はこれまでフリーランス人材のマッチングを通じて企業の人手不足の課題解消に努めてまいりました。今後は生成AI活用支援を加えることで、中小企業の経営者が人手不足に左右されずにそれぞれの使命に集中できる世界を実現してまいります。

*5 中小企業庁「2025年版中小企業白書（2025年4月）」https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2025/chusho/b1_1_3.html

*6 帝国データバンク「生成AIに関する企業の動向調査（2026年3月）」https://www.tdb.co.jp/report/economic/20260514-genai/

■ 株式会社PeopleXについて

会社名：株式会社PeopleX

代表者：代表取締役CEO 橘 大地

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

設 立：2024年4月

事 業：人材の採用・活躍・評価、営業活動を支援するAIサービスの開発・運営

URL ：https://corp.peoplex.jp/

■ 株式会社SilverXについて

会社名：株式会社SilverX

代表者：代表取締役CEO 中島 大志

所在地：東京都渋谷区渋谷2-12-4 ネクストサイト渋谷ビル CROSSCOOP渋谷ネクストサイト Room507

設 立：2026年4月

事 業：AIネイティブ人材の採用・育成支援およびAI活用コンサルティング

URL ：https://www.silver-x.co.jp/

■ 株式会社Algomaticについて

会社名：株式会社Algomatic

代表者：代表取締役CEO 鴨居 啓人

所在地：東京都港区六本木三丁目2番1号

設 立：2023年4月13日

事 業：大規模言語モデル等生成AI技術を活用したサービスの開発・提供

URL ：https://algomatic.jp/

■株式会社クラウドワークスについて

クラウドワークスは「個のためのインフラになる」をミッション、「人とテクノロジーが調和する未来を創り 個の幸せと社会の発展に貢献する」をビジョンとし、フリーランス人材を中心とした人材エージェント事業及び企業の生産性を向上するDXコンサルティングサービスを展開しています。2026年3月末時点で、当社提供サービスのユーザーは778.7万人、クライアント数は110.4万社に達し、内閣府・経産省・外務省など政府12府省を筆頭に、累計で80以上の自治体・行政関連団体の利用実績があります。2014年に東証マザーズ上場、2022年の市場再編で東証グロース市場へ（証券コード3900）、2015年には経済産業省 第1回「日本ベンチャー大賞」ワークスタイル革新賞および、グッドデザイン・未来づくりデザイン賞を受賞。

会社名：株式会社クラウドワークス

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 吉田 浩一郎

所在地：東京都港区麻布台一丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 28階

設 立：2011年11月11日

事 業：インターネットサービスの運営

資本金：28億1,435万円 ※2026年3月末現在

URL：https://crowdworks.co.jp/

運営サービス：

日本最大級のオンライン人材プラットフォーム「クラウドワークス」https://crowdworks.jp(https://crowdworks.jp)

日本最大級のAI技術者・専門家が集まる仕事マッチングサービス「AIクラウドワークス」https://ai.crowdworks.jp/lp/pre-registration/（2026年7月正式リリース）

その仕事、できる人 すぐ見つかる 「クラウドワークス エージェント」https://agent.crowdworks.jp/(https://agent.crowdworks.jp/)

ハイスキルなフリーランスに自由な働き方を。「クラウドワークス テック」https://tech.crowdworks.jp/(https://tech.crowdworks.jp/)

即戦力ITフリーランスと直接つながれるマッチングプラットフォーム「テックダイレクト」https://techdirect.jp(https://techdirect.jp)

ハイクラスの副業「クラウドリンクス」https://crowdlinks.jp/(https://crowdlinks.jp/)

生産性向上コンサルタントによる経営課題解決支援「クラウドワークスコンサルティング」https://consulting.crowdworks.co.jp/(https://consulting.crowdworks.co.jp/)

働き方を見える化するクラウド型工数管理サービス「クラウドログ」https://www.crowdlog.jp/(https://www.crowdlog.jp/)

副業・フリーランス向けのオンラインスクール「クラウドワークス アカデミー」https://academy.crowdworks.jp/

30秒で作れるスキルEC作成サービス「PARK」https://park.jp/(https://park.jp/)

初期費用なしの会費決済サービス「メンバーペイ」https://memberpay.jp/(https://memberpay.jp/)

グループ会社：

“ハタラクを自由化し、人生の可能性を広げる”副業プラットフォームを運営「株式会社シューマツワーカー」https://company.shuuumatu-worker.jp/(https://company.shuuumatu-worker.jp/)

プロのデザイナー・クリエイターが利用する派遣・転職・フリーランス支援会社「株式会社ユウクリ」https://www.y-create.co.jp/(https://www.y-create.co.jp/)

テクノロジーとデザインの力で「もっと便利に・楽しく」を創り出すWEB・アプリ開発会社「株式会社ソニックムーブ」https://sonicmoov.com/(https://sonicmoov.com/)

700万のフリーランスを活用し、“DXコンサルの民主化”を目指す「株式会社クラウドワークス コンサルティング」https://cw-consulting.co.jp/(https://cw-consulting.co.jp/)

DX・セキュリティ・IoT領域でのシステムインテグレーションサービスを提供「skyny株式会社」https://skyny.co.jp/(https://skyny.co.jp/)