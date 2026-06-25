ナ酒渚が“岡山城すぐ隣”の難工事に潜入！『ビルド！建設匠の時間』6月28日（日）19:00放送

吉本興業株式会社

BSよしもとの特番『ビルド！建設匠の時間』の第3弾が、6月28日（日）19:00から放送されます。この番組は、建設業界を支える匠に密着し、その技術や仕事への熱い思いを楽しく紹介する“建設バラエティー”です。

今回はナ酒渚と岡山県住みます芸人・江西あきよしが、堤防工事の現場へ潜入します。

岡山城すぐ隣で進む堤防工事とは！？

今回の舞台は、岡山県を代表する三大河川のひとつ・旭川の堤防工事現場。場所はなんと岡山城のすぐ隣です。

洪水や高潮から街を守るだけでなく、周辺の歴史的景観にも配慮が求められる、非常に繊細な現場。渚は「歴史的な建物が近くにあると、作業にもかなり気を使いそう」と驚きます。

この特別な現場で活躍するのが、株式会社荒木組の岡田康平さん。岡田さんは「デジタル技術で高品質を実現する匠」として、最先端のテクノロジーを駆使しながら現場を支えています。

番組では、岡田さんが「建設用3Dプリンタ」を使った複雑な形状のブロック製造を紹介。さらに、スマートフォンを活用した「3次元測量技術」も登場し、渚が実際に測量に挑戦します。完成した3Dデータを目にした渚は、「すごくないですか？ かざしただけですもんね」と興奮気味にコメント。建設現場のイメージを大きく変える、最新技術の数々に迫ります。

現場の常識を覆す最新仮設トイレも！

さらに、工事現場の常識を覆す最新鋭の仮設トイレにも潜入。20年前に建設現場で働いていた経験を持つ渚が、当時の仮設トイレとの違いに「こんなふうになってんねや」と目を丸くする場面も見どころです。

番組後半では、岡田さんの現場監督としての一日に密着するほか、荒木組の若手社員によるお悩み相談コーナーも展開。建設業界で働く人たちのリアルな声や、仕事への思いにも迫ります。

歴史ある街を守る堤防工事。そこに挑む匠のこだわりと、テクノロジーが切り拓く新しい建設の未来。知られざる建設業界の最前線を、ぜひご期待ください。

【番組情報】

『ビルド！建設匠の時間』

放送チャンネル：BSよしもと（BS265ch）

放送日時：2026年6月28日（日）19:00～19:30

出演者：ナ酒渚、江西あきよし（岡山県住みます芸人）

視聴方法：【TV】 BS265ch（無料放送）

【見逃し配信】 https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000023614