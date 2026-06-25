トレイダーズホールディングス株式会社

トレイダーズホールディングス株式会社（東京証券取引所スタンダード市場8704）のグループ会社で、外国為替証拠金取引事業（FX取引）などを営むトレイダーズ証券株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：須山 剛、以下「トレイダーズ証券」）は、「みんなのＦＸ」において提供中の、特許出願中の独自AI技術と生成AIを活用した「AI分析レポート」について、2026年6月27日（土）よりサービス機能を拡充いたします。

今回の機能拡充により、従来の「ドル/円 日足チャート分析レポート」に加え、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、ユーロ/ドルの4通貨ペアに新たに対応いたします。また、各通貨ペアについて、日足・4時間足・1時間足の複数時間軸を用いたマルチタイムフレーム分析レポートを、「みんなのＦＸ」の口座保有者向けに、FXトレーダーアプリおよびPC取引ツール内で提供開始いたします。

さらに、AI分析ロジックを改良し、チャート分析画像およびレポート本文の品質向上を図りました。これにより、お客様は相場の方向感やテクニカル指標の変化を、より多角的かつわかりやすく確認いただけるようになります。

【背景と目的】

近年、為替市場では、地政学リスクや各国の金融政策の変化などを背景に、価格変動が大きくなる局面が増えています。こうした環境下において、投資家が相場の方向感や重要な変化を把握するためには、単一の時間軸だけでなく、複数の視点から市場を確認することが重要です。

一方で、テクニカル分析には一定の知識が必要であり、「どの指標を見ればよいのか分からない」「複数の時間軸をどのように使えばよいのか分からない」といった課題もあります。

本サービスは、AIが主要なテクニカル指標に基づいてFX市場の動きを分析し、テクニカル分析に不慣れなお客様にも、相場環境をわかりやすく把握いただくことを目的としたサービスです。今回、対象通貨ペアおよび分析時間軸を拡充するとともに、チャート分析画像およびレポート本文の品質改善を行うことで、より実践的に相場環境を確認いただける情報提供を目指します。

【サービス概要】

「AI分析レポート」は、AIがお客様に代わってチャートを分析し、主要通貨ペアのトレンドや注目価格帯、テクニカルポイントをわかりやすくレポートにまとめるサービスです。相場分析に十分な時間をかけられないお客様でも、重要なポイントを効率よくご確認いただけます。お取引の情報収集ツールとしてご活用ください。

本サービスでは、移動平均線、一目均衡表、ボリンジャーバンド、RSI、MACDなど、複数のテクニカル指標をAIが総合的に分析し、相場環境の把握に役立つ情報をレポート形式で提供します。

（サービスURL）

https://min-fx.jp/market/aianalysisreport/

【追加機能の概要】

1.対象通貨ペアの拡充

「みんなのＦＸ」の口座保有者向けに、FXトレーダーアプリおよびPC取引ツール内で、以下の通貨ペアに対応したAI分析レポートを提供いたします。

・ユーロ/円

・ポンド/円

・豪ドル/円

・ユーロ/ドル

2.マルチタイムフレーム分析への対応

日足・4時間足・1時間足の複数時間軸を用いた分析レポートを提供いたします。中長期の相場の流れと、短期的な値動きの変化をあわせて確認することで、相場環境をより立体的に把握いただけます。

3.AI分析ロジックの改良

AI分析ロジックの改良により、チャート分析画像およびレポート本文の品質向上を図りました。複数のテクニカル指標に基づく分析内容をより整理し、相場環境の把握に役立つ情報をわかりやすく提供いたします。

【リリーススケジュール】

2026年6月27日（土）より提供予定

・「みんなのＦＸ」の口座保有者向けに、FXトレーダーアプリおよびPC取引ツール内で、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、ユーロ/ドルに対応したAI分析レポートを提供開始

・日足・4時間足・1時間足のマルチタイムフレーム分析レポートを提供開始

・AI分析ロジックを改良し、チャート分析画像およびレポート本文の品質を改善

【ご利用方法】

（FXトレーダーアプリ版）

iOS: https://apps.apple.com/jp/app/id930795050

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nta.trs.mobile

※スマホアプリへログイン後、「マーケット - AI分析レポート」よりご覧いただけます。

（「みんなのＦＸ」ログイン）

https://my.min-fx.tv/login

※WEBトレーダーまたはFXトレーダーへログイン後、「情報ツール - AI分析レポート」よりご覧いただけます。

【リリース済みのサービス】

2026年1月26日より、「みんなのＦＸ」公式サイトにて「ドル/円 日足チャート分析レポート」を無料提供しております。

（サービスURL）

https://min-fx.jp/market/aianalysisreport/

【ご留意事項】

本サービスは、投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、投資勧誘または売買推奨を目的とするものではありません。お取引にあたっては、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。

【今後の展望】

トレイダーズ証券は今後も、AI技術を活用した顧客支援や情報提供の高度化を進めてまいります。AIを単なる業務効率化の手段としてではなく、お客様の満足度を高める革新の力として位置づけ、「金融×テクノロジー」融合による新たな顧客価値の創出を目指してまいります。

トレイダーズ証券は「顧客第一主義」を掲げ、「個人投資家の皆様に、機関投資家に負けない投資環境を提供する」ことを経営方針に、金融面の課題を解決するソリューションを提供してまいりました。私たちは、お客様からいただいたご意見やご要望を大切にし、お客様の期待を超えるサービスを生み出すことを目指しています。今後も、個人投資家の皆様が安心して投資に向き合える環境づくりを推進してまいります。

これからもトレイダーズ証券は、お客様から最も信頼される“FinTech”企業として、だれもが未来に投資できる社会の実現に向け、個人投資家の金融リテラシー向上に貢献するとともに、お客様と社会が求める新たなサービスの提供にチャレンジし続けてまいります。

【会社概要】

トレイダーズ証券株式会社

代表取締役社長： 須山 剛

所在地：〒150-6028 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

URL：https://traderssec.com/

主たる業務：インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第123号

加入協会等：日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会 日本投資者保護基金 その他所属団体：一般社団法人 金融データ活用推進協会

【取引に関する注意事項】

■当社の取扱う各種金融取引は、元本や利益を保証するものではなく、相場の変動等により損失が生ずる場合がございます。お取引にあたっては契約締結前交付書面及び約款を十分にご理解頂き、ご自身の責任と判断にてお願いいたします。

■店頭外国為替証拠金取引における個人のお客様の証拠金必要額は、各通貨のレートを基にお取引額の4％以上（最大レバレッジ25倍）、法人のお客様の証拠金必要額は、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額又は当該為替リスク想定比率以上で当社が別途定める為替リスク想定比率を乗じて得た額となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出されるものです。

■店頭暗号資産証拠金取引における証拠金必要額は、各暗号資産の価格を基に、個人のお客様、法人のお客様ともにお取引額の50％（レバレッジ2倍）となります。

■店頭外国為替証拠金取引及び店頭暗号資産証拠金取引はレバレッジの効果により預託する証拠金の額以上の取引が可能となりますが、預託した証拠金の額を上回る損失が発生するおそれがございます。

■各取引の取引手数料及び口座管理費は無料です。ただし、店頭暗号資産証拠金取引において建玉を翌日まで持ち越した場合、別途建玉管理料が発生します。

■店頭外国為替証拠金取引（みんなのシストレ）の投資助言報酬は片道0.2Pips（税込）でありスプレッドに含まれております。

■スワップポイントは金利情勢等に応じて日々変化するため、受取又は支払の金額が変動したり、受け払いの方向が逆転する可能性がございます。

■店頭外国為替証拠金取引及び店頭暗号資産証拠金取引において当社が提示する売付価格と買付価格には価格差（スプレッド）がございます。お客様の約定結果による実質的なスプレッドは当社が広告で表示しているスプレッドと必ずしも合致しない場合もございます。お取引に際して、当社が広告で表示しているスプレッドを保証するものではありません。

■店頭外国為替証拠金取引及び店頭暗号資産証拠金取引におけるロスカットルールは、必ずしもお客様の損失を限定するものではなく、相場変動等により、預託した証拠金以上の損失が発生するおそれがございます。

■店頭外国為替オプション取引は満期時刻が到来すると自動行使されるヨーロピアンタイプのバイナリーオプション取引です。オプション料を支払うことで将来の一定の権利を購入する取引であることから、その権利が消滅した場合、支払ったオプション料の全額を失うこととなります。購入価格と売却価格は変動します。1Lotあたりの最大価格は、購入の場合990円、売却の場合1,000円です。オプション購入後の注文取消は行う事ができませんが、取引可能期間であれば売却は可能です。ただし、売却価格と購入価格には価格差（スプレッド）があり、売却時に損失を被る可能性があります。相場の変動により当社が提示する購入価格よりもお客様に不利な価格で購入が成立する場合があります。また当社の負うリスクの度合いによっては注文の一部もしくは全部を受け付けられない場合がございます。

■暗号資産は本邦通貨または外国通貨ではありません。法定通貨とは異なり、特定の国等によりその価値が保証されているものではなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。