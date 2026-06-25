RORRY、国内最大級のアワード「VGP2026」 SUMMERで快挙、モバイルバッテリー2製品がLifestyle部門賞を受賞

ロリー・ジャパン株式会社

ロリー・ジャパン株式会社（本社：大阪市中央区）は、2026年6月25日（木）株式会社音元出版が主催する国内最大級のオーディオ＆ビジュアル機器の総合アワード「VGP 2026 SUMMER」において、「RORRY Flow モバイルバッテリー」および「RORRY PalmGo モバイルバッテリー」の2製品が、評論家および全国の有力販売店による厳正な審査の結果、Lifestyle部門賞を受賞したことをお知らせいたします。

「VGP」公式サイト：https://vgp.phileweb.com/vgp2026/(https://vgp.phileweb.com/vgp2026/)

■受賞製品リンク

・RORRY Flow モバイルバッテリー

https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-cb-02/

・RORRY PalmGo モバイルバッテリー

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCNT429/

RORRY「VGP」受賞一覧

RORRY Flow（フロー）10000mAhモバイルバッテリー

楽天リンク： https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-cb-02/(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-cb-02/)

・参考価格：6,999円 (税込)【ブラックカラー：6,599円 (税込)】

プラグ一体

収納式プラグを内蔵しており、本体を直接充電可能。

外出先でもコンセントやケーブルを持ち歩く必要がありません。

パススルー機能を搭載しており、コンセントに直接接続するだけで、本体とスマートフォンを同時に充電することが可能です。

40W出力・急速充電

40W急速充電(USB-Cケーブル&底部USB-Cポート)

iPhone 17なら約20分で最大50%まで充電可能。

MacBookや一部ノートPCにも対応し、充電時間をスマートに短縮します。

1台4役

USB-Cケーブル内蔵:40W出力(最大)/18W入力(最大)、

USB-Cポート:40W出力(最大)/18W入力(最大)、

USB-Aポート(15W出力) 、

Apple Watchワイヤレス充電面(5W)を搭載。

合計出力: 5V-3A(最大)

RORRY PalmGo（パームゴー）10000mAhモバイルバッテリー

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCJY49P(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCJY49P)

・参考価格：4,299円 (税込)

■ガジェットメディア「Picky’s」が主催する「Picky’s AWARD 2025」においても受賞製品として選出されております。

Picky’sアワード2025を受賞商品：https://picky-s.jp/pickys-award-2025/

ケーブルレス革命

USB-C端子一体型設計：出力最大22.5W/入力18W

外出時に余分なケーブルを持ち歩く必要がなく、スマホに充電できます。

USB-C端子対応機種:iPhone 17/iPhone Air/iPhone 17 Pro/iPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max/16 Pro/16 Plus/16/15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15;タブレット、HUAWEI、Galaxy、Xperia等Android各機種

1台3役

USB-Cポート:20W出力(最大)/18W入力(最大)、

Apple Watch対応ワイヤレス充電(5W) を搭載。

複数デバイスを同時に充電できます。

編み込み式ケーブル2本(USB-C/Lightning) を同梱。

特別なデザイン

レザー調の本体仕上げに、

高級感のある電鍍LEDディスプレイを採用。

シリコンキャップ付き、コネクターを保護しつつ、

バッグの中でもバッグを傷つけません。

ケーブルはストラップとしても使える設計で、持ち運びに便利。

＜「VGP」について＞

「VGP」は、1987年にスタートした国内最大級を誇るオーディオビジュアル機器の総合アワードです。専門誌など多数のメディアで活躍する評論家10名からなるVGP審査員、毎日製品の品定めをしている全国の有力販売店約30社が投票に参加。

4K有機EL/液晶テレビやブルーレイレコーダーなどの「映像音響製品」、スピーカーシステムやオーディオプレーヤーなどの「ピュアオーディオ製品」、イヤホン/ヘッドホンやワイヤレススピーカー、サウンドバー、スマートフォンやPC、ゲーミングアイテム、ウェアラブルデバイスといった「ライフスタイル製品」まで、製品ジャンルは多岐に渡り横断的に審査され、プロが選んだベストセラー間違いなしのアイテムだけが、受賞の栄誉を勝ち獲ることができます。

ロリー・ジャパン株式会社（概要）

本社：〒541-0055 大阪市中央区船場中央一丁目３番２ー１０１号大阪デザインセンター内

代表者：代表取締役CEO-柯 慧怡

事業内容：デジタル製品の開発・製造・販売

公式サイト：https://rorryjapan.com/

Instagram「@rorryjp」：https://www.instagram.com/rorryjp/

Ｘ「@RORRY_JP」：https://x.com/RORRY_JP

整理・編集：RORRYマーケティング部担当-Kako

お問い合わせ先：marketing@rorryjapan.com