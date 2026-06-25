柳家さん喬、笑福亭鶴光ら豪華噺家が集結！「喬若改メ三代目笑福亭三喬 襲名披露公演」7月テレビ初放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社撮影：大西二士男

CS放送「衛星劇場」では、『喬若改メ三代目笑福亭三喬襲名披露公演』を、7月にテレビ初放送します。

上方落語界の実力派、笑福亭喬若が満を持して「三代目笑福亭三喬」を襲名。2026年3月1日に東京・深川江戸資料館 小劇場で行われた襲名披露公演をお送りします。笑福亭三喬、柳家さん喬、笑福亭鶴光、笑福亭松喬、柳家喜三郎、春風亭一花という豪華な噺家たちの落語に加え、笑いが巻き起こる落語会ならではの貴重な「襲名口上」まで一挙放送。東西の噺家が集結した記念すべき公演をぜひご覧ください！

(C)松竹芸能春風亭一花「黄金の大黒」

[放送日] 7月5日(日)午前11:00～他 テレビ初放送！

長屋の一同に家主から呼び出しがあったので、てっきり家賃の催促と心配していると、そうではなくて、普請場で長屋の子たちと砂遊びをしていた家主の子が黄金の大黒さまを掘り出したので祝いをしたいというのだが…。

(C)松竹芸能柳家喜三郎「目薬」

[放送日] 7月5日(日)午前11:30～他 テレビ初放送！

目を患い仕事に行けない大工の亭主が、妻の買ってきた薬の説明書きを読み違え、「女の尻に薬を塗れ」という世にも奇妙な治療法を信じ込んでしまい…。

(C)松竹芸能笑福亭松喬「阿弥陀池」

[放送日] 7月5日(日)午後0:00～他 テレビ初放送！

隠居に新聞もろくに読まないことでからかわれた男。気が収まず、知り合いを同じ手口でからかおうとするが…。明治に上方の桂文屋が創作した噺。「新聞記事」の名でも親しまれている。

(C)松竹芸能笑福亭鶴光「紀州」

[放送日] 7月5日(日)午後0:30～他 テレビ初放送！

次期将軍の座を巡り尾張家と紀州家が熾烈な火花を散らす中、運命の評定の日がやってくる。登城の途中に尾張侯が耳にしたのは、鍛冶屋の打つ槌音が「テンカトル(天下取る)」と響く、耳を疑うような吉兆の知らせ。

(C)松竹芸能喬若改メ三代目笑福亭三喬 口上

[放送日] 7月5日(日)午後1:00～他 テレビ初放送！

柳家さん喬、笑福亭鶴光、笑福亭松喬らが、三代目笑福亭三喬の素顔や秘話をたっぷりと語る。厳粛な雰囲気の中に爆笑が巻き起こる落語会でしか味わえないひと時をお見逃し無く。

(C)松竹芸能柳家さん喬「天狗裁き」

[放送日] 7月5日(日)午後1:30～他 テレビ初放送！

亭主が家で昼寝していると、女房に起こされる。寝ている姿が、笑ったり、うなされたりと面白そうなので、どんな夢か教えてほしいという…。身に覚えのない災難が不意にふりかかることもあるという夢をテーマにした演目。

(C)松竹芸能笑福亭三喬「替り目」

[放送日] 7月5日(日)午後2:00～他 テレビ初放送！

夜、家の前で車夫をからかい、良い心持ちの酔っ払い。女房を説得して、寝る前にもう一杯だけ飲もうとするが、つまみが無い。早速、女房を近所のおでん屋へ買いに行かせるが…。

★「喬若改メ三代目笑福亭三喬 襲名披露公演」詳細はこちら

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★「喬若改メ三代目笑福亭三喬 襲名披露公演」予告動画はこちら

https://youtu.be/RDwHX1xKqXk

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