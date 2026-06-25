忙しい毎日に、JAZZ(TM)りんごがあなたを応援します！〈JAZZ(TM)応援りんご〉プレゼントキャンペーン開催 2026年6月26日（金）～7月26日（日）

T&G Global Limited

T&Gグローバル社（本社：ニュージーランド・オークランド）は、6月28日の「JAZZ(TM)りんごの日」を記念して、6月26日（金）～7月26日（日）の期間、公式インスタグラムアカウント「@jazzapplejp(https://www.instagram.com/jazzapplejp/)」にて、〈JAZZ(TM)応援りんご〉プレゼントキャンペーンを実施します。

初めてニュージーランド産JAZZ(TM)りんごが、2011年6月28日に日本に入荷されたことを記念し、毎年6月28日を「JAZZ(TM)りんごの日」と定め、日本の夏にあたるJAZZ(TM)りんごの旬の到来を祝っています。JAZZ(TM)りんごは日本初上陸以来、大変好評で、2025年には日本に輸入されたニュージーランド産りんごブランドの中で、JAZZ(TM)りんごが入荷数第1位を記録しました。爽やかな甘さとシャキッとした食感が特長のJAZZ(TM)りんごは、忙しい毎日でも手軽に楽しめるスナックとして多くの方に親しまれています。

今年はあなたの忙しい日々を支える「応援りんご」をテーマに、受験やスポーツ大会、部活動、仕事など、それぞれの目標に向かって頑張る人たちを応援するキャンペーンを展開します。小ぶりでワックスを使っていないので皮ごとたべられること、フレッシュな栄養や水分補給ができることを生かして、日々自分の目標に向かって頑張っている人々にぜひ食べていただきたいという願いを込めています。

キャンペーンでは、「忙しい毎日の中JAZZ(TM)りんごを食べてリフレッシュしたい瞬間」や「応援したい相手へのメッセージ」を募集し、賞品はJAZZ(TM)りんごとオリジナルアイテムのセットなどが当たります。

【キャンペーン概要】

■キャンペーン名

JAZZ(TM)りんごでリフレッシュ！〈JAZZ(TM)応援りんご〉プレゼントキャンペーン

■内容

1. JAZZ(TM)りんご公式Instagramアカウント「@jazzapplejp(https://www.instagram.com/jazzapplejp/)」をフォロー

2. キャンペーン投稿のコメント欄に、「忙しい毎日の中でJAZZ(TM)りんごを食べてリフレッシュしたい瞬間」や「JAZZ(TM)りんごを贈りたい相手への応援メッセージ」を投稿して応募完了！

■賞品

応募者の中から抽選でInstagramから合計10名様にプレゼントが当たります。

- 1等（1名様)JAZZ(TM)りんご1箱（約18kg）、応援りんごケース、オリジナルクーラーバッグ、オリジナルJAZZ(TM)りんご帽子- 2等（4名様)JAZZ(TM)りんご（詰め合わせ）、応援りんごケース、オリジナルクーラーバッグ、オリジナルペンケース、オリジナルハンカチ- 3等（5名様)JAZZ(TM)りんご（詰め合わせ）、応援りんごケース、オリジナルリュック、オリジナルハンカチ

■応募方法

JAZZ(TM)りんご公式Instagramアカウントのキャンペーン投稿のコメント欄に答えを書き込めば応募完了です。

Instagram：https://www.instagram.com/jazzapplejp

■応募期間

2026年6月26日（金）～ 2026年7月26日（日）23:59まで（日本時間）

■当選発表

当選された方には、2026年7月28日（火）にJAZZ(TM)りんご公式Instagramアカウントより、Instagramのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。応募期間中はアカウントのフォローをお願いいたします。

プレゼントの当選者は、2026年7月26日（日）23:59までにアカウントをフォローのうえ、ご回答いただいた方の中から抽選で決定いたします。

※2026年8月3日（月）17:00までにご返信がない場合、当選は無効となり、次点の方へ当選権を移行いたします。

■主催

T＆Gジャパン株式会社

■応募規約

こちら(https://candlewick.sharepoint.com/:b:/s/Candlewick-External/IQB7gzf_Hl_LRKpjYdQagJp7ATrtDWL3OwSnqjKfrh9kOM4?e=vXORvd)をご参照ください。

今年も人気料理研究家・MizukiさんによるJAZZ(TM)りんごレシピをライブ配信

6月28日（日）の「JAZZ(TM)りんごの日」を記念して、人気料理研究家・MizukiさんによるJAZZ(TM)りんごを使ったレシピ紹介のInstagramライブを同日に実施します。配信は、6月28日（日）10:00より、Mizukiさんの公式Instagramアカウント（@mizuki_31cafe(https://www.instagram.com/mizuki_31cafe/)）にて予定しています。

Mizuki (林瑞季)/ 料理研究家・スイーツコンシェルジュ・腸活アドバイザー

【簡単・時短・節約】をコンセプトに、「Mizukiオフィシャルブログ～奇跡のキッチン」で毎日レシピを紹介し、月間300万PVを誇る。Instagramのフォロワー132万人を突破（2026年6月現在）。

3年連続レシピブログアワード総合グランプリを受賞し、殿堂入りに。第9回料理レシピ本大賞準大賞受賞。著書累計110万部突破。レシピ開発、雑誌、テレビ、WEBメディアで活動中。

JAZZ(TM)りんご取扱い店舗 (2026年6月25日現在)

いなげや、エブリイ、オオゼキ、オークワ、カスミ、サミット、スミフルプロセス福岡、イズミヤ、ベイシア、フレスタ、フレッセイ、ベルク、マックスバリュ関東、マックスバリュ東海、マミーマート、マルエツ、みらべる、ヤオコー、ユーフーズ、ユナイテッドベジーズ、ライフコーポレーション、ロピア、Odakyu OX、とりせん、せんどう、タイヨー、京王ストア、京成ストア、光洋、全農／東京、コープこうべ、小田急商事、成城石井、日生協、東急ストア、東武ストア、平和堂、株式会社さとう、生活協同、トライアルカンパニー、トライアル／北海道、西友 *一部オンライン販売あり。

T&Gグローバル社について

T&Gグローバル社は、125年以上前にターナーズ・アンド・グロワーズ社として創業し、世界中の人々のより健康的な未来に向けてビジネスを展開している企業です。ベイワ・グローバル・プロデュース・ファミリーの一員として、13か国の拠点で、1,800人の従業員が700以上の生産者と提携し、世界60か国以上で栄養価の高い農産物を、販売、流通しています。私たちは、土地、人々、農産物、資源、地域社会に最大限の敬意と配慮を払い、その未来を守る者＝カイティアキタンガ（kaitiakitanga、マオリ語で守護者）として、これを実践しています。

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