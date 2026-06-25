ソ・ジヘ＆コ・ス主演のミステリー復讐劇！韓国ドラマ『リバース』をU-NEXTで独占配信決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年6月26日（金）より、韓国ドラマ『リバース』を独占で配信いたします。

本作は、財閥家の別荘で起きた爆発事故をきっかけに記憶を失ったヒロインが、婚約者とともに失われた過去の真実へと迫るミステリー復讐劇です。

記憶を失ったヒロインのハム・ミョジンを演じるのは、『赤い風船 ～絡み合う糸～』のソ・ジヘ。退院後、自分自身への疑念を深めながら記憶の断片をたどるミョジンを通じて、ミステリー・スリラー作品への本格挑戦を果たした本作で、これまでとは異なる一面を披露します。

ミョジンの婚約者、リュ・ジュノを演じるのは、『オクニョ 運命の女』のコ・ス。ソグァングループ次期会長という顔を持ちながら、記憶をなくした婚約者を献身的に支え続けるジュノの複雑な内面を体現します。



過去を調べるミョジンが、キム・ジェギョン演じる親友チェ・ヒスの存在を思い出したことで事態は急展開。爆発事故に隠された衝撃的な事実が次々と明らかになり、記憶と真実の間で揺れる人々の選択が描かれます。優しい婚約者は、本当に味方なのか？愛と疑惑が絡み合う記憶追跡ミステリーにご注目ください。

U-NEXTでは本作を2026年6月26日（金）12時より独占で配信いたします。ぜひ、ご覧ください。



『リバース』全8話

【配信開始日】2026年6月26日（金）12時

【価格】220円（税込）/3日間（72時間）

【キャスト】ソ・ジヘ、コ・ス、キム・ジェギョン ほか

【ストーリー】

別荘の火災事故が起きた日、近くで１台の車が交通事故を起こしていた。運転手はハム・ミョジン。命は助かったが、記憶を失っていた。婚約者だというリュ・ジュノが看病をしてくれるが、ミョジンはジュノに何の感情もわかず困惑する。退院後、ミョジンはあるトラブルに見舞われてから自分に疑念を抱き、記憶の断片をたどって過去を調べることに。チェ・ヒスという親友の存在を思い出したことから事態は大きく動き始め、ミョジンは衝撃的な事実に直面する。

(C) Outrun Brothers Pictures

U-NEXT

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株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp



※GEM Partners調べ／2026年4月時点



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