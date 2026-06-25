呪いの腕、鱗の下に隠された真実が明かされる！ 『剣と魔法とナノマシン10 銀嶺に眠る火龍』発行 いずみノベルズ6月の新刊

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、いずみノベルズの新刊『剣と魔法とナノマシン 10 銀嶺に眠る火龍』（著者：ベニサンゴ、イラスト：夘田 恭）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

いずみノベルズは、「小説家になろう」などのWeb小説投稿サイトに掲載された小説作品から厳選した作品を商業書籍として刊行し、より広い読者に新しい才能・作品に触れる機会を提供することを目指します。

（「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。）

『剣と魔法とナノマシン 10 銀嶺に眠る火龍』

https://izuminovels.jp/isbn-9784295605126

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295605126

著者：ベニサンゴ

イラスト：夘田 恭

小売希望価格：電子書籍版 1,400円（税別）／印刷書籍版 2,400円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：四六判／カラー／本文208ページ

ISBN：978-4-295-60512-6

企画編集：合同会社技術の泉出版

発行：インプレスNextPublishing

発売：株式会社インプレス

発売日：2026年6月26日

＜＜あらすじ＞＞

ヤルダ大神殿の地下書庫にこもり続けたララは、古代文献に散らばる記録から、宇宙船修復の鍵が霊峰コルト山の火口"火龍の壺"にあると推測する。イール、ロミとともに雪深い魔境へ挑む一行だったが、そこは凶暴化した魔獣が闊歩する危険地帯。過酷な雪中行軍のさなか、ララは渓谷へ滑落し、火龍とともに生きる"火守りの一族"の少女エフィに救われる。一方、ララとはぐれたイールとロミは、黒い鱗に覆われた龍と遭遇する。しかも戦いのさなか、イールの"邪鬼の醜腕"が本人の意思を無視して動き出し――。黒龍の正体、呪いと思われた腕の真実。龍を守る一族の掟、少女が胸に秘めた願い、隠されていた真紅の炎が、ララたちの旅に新たな意味を与えていく。少女たちは仲間と出会いを力に変え、さらに未知の世界へ踏み出す第10巻！

＜＜著者から一言＞＞

剣と魔法とナノマシン第10巻です！ ララの残した過去の足跡を辿り、イールの腕の真実へ迫る波乱の物語をぜひお楽しみください。今回も夘田恭さんには素敵なイラスtを描いていただきました。厚着してモコモコのララが目印です！

＜＜著者紹介＞＞

ベニサンゴ

関西在住。ファンタジー小説を読み漁っているうちに、自分でも書くように。誤字は友達。犬じゃない方のポメラニアン。作業中のお供はコーヒー派。行きつけの喫茶店の店員さんに注文覚えられてしまったため、若干行きづらくなってしまいました。MMORPGなどが好きですが、諸事情により現在ログインできておりません。

＜＜イラストレーター紹介＞＞

夘田 恭

イラストレーター。ソーシャルゲームのイラストやカードイラスト等。Twitter: @kyo_niku

＜＜目次＞＞

第一章【歴史書の中の痕跡】

第二章【雪深き霊峰】

第三章【火守りの娘】

第四章【火龍の壺】

第五章【織火を絶やすこと勿れ】

第六章【その腕に宿すもの】

書籍版特典ショートストーリー

火守りの春

＜＜掲載イラストより＞＞

＜＜いずみノベルズについて＞＞

『いずみノベルズ』は、NextPublishingを利用したスピーディな刊行と電子・印刷書籍の同時制作、プリントオンデマンドによる返品・絶版・断裁のないサスティナブルな出版モデルを特徴とする、Web小説の商業化ライト文芸レーベルです。

公式サイト： https://izuminovels.jp/

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、

Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「ImpressWatchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： PubX室

E-mail: np-info@impress.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7470-712274f3998049594726564a29ce63b7.pdf