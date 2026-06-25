世界上位10％に選出！ベルーナグループ運営のスリランカホテル2施設がトリップアドバイザー「Travelers′ Choice 2026」受賞

株式会社ベルーナ

株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表：安野 清）の子会社が運営する「ルグラン・ゴール」と「コロンボグランベルホテル」は、世界最大級の旅行口コミサイト「Tripadvisor（トリップアドバイザー）」に掲載のある世界中の宿泊施設、観光スポット、レストランの中で上位10％に贈られる国際的なアワード「Travelers' Choice 2026」を受賞いたしました。

スリランカ南岸に位置する「ルグラン・ゴール」は、 UNESCO世界遺産「ゴールの旧市街地（ゴールフォート）」に臨む唯一のホテルとして、2018年7月にオープンしました。ゴールフォートからわずか徒歩10分の場所に位置し、プールやレストラン、一部の客室からはフォートの城壁や時計台を間近に望むことができます。

スリランカ最大の都市コロンボの中心地にある「コロンボグランベルホテル」は、美しいサンセットを一望できる海外初のグランベルホテルとして、2022年5月にオープンしました。海沿いに位置し、屋上のインフィニティプールや海側の客室・レストランからは、美しいインド洋の絶景をお楽しみいただけます。日本人建築家による建築・内装デザインは、日本の技術や知恵とスリランカの建築文化や職人技を融合させたものです。随所にその意匠が取り入れられており、ホテルに滞在しながら現地の文化や風土を感じていただけます。

今回の栄誉ある受賞は、ご宿泊いただいた皆様のご支持によるものでございます。今後もすべてのお客様にご満足いただける、快適で心地良いホテルステイをご提供してまいります。

■ Travelers' Choice 2026とは

「Travelers' Choice」は、トリップアドバイザーに掲載されている施設のうち、旅行者から一貫して高い評価を受けている上位10%に贈られる賞です。受賞施設は、過去12か月間に投稿された口コミや評価の「質」と「量」をもとに選定されます。対象となるには、少なくとも12か月以上掲載されていること、一定数の口コミを獲得していること、さらにトリップアドバイザー上で最低限の評価を維持していることが必要となります。

「Travelers' Choice 2026」認定書（左:ルグラン・ゴール 右:コロンボグランベルホテル）■ルグラン・ゴール 概要

名称 ：ルグラン・ゴール (Le Grand Galle)

施設HP：https://www.legrandgalle.lk/

所在地 ：No 30 Park Road, Kaluwella, Galle 80000, Sri Lanka

客室数 ：全57室

UNESCO世界遺産「ゴール旧市街地（ゴールフォート）」から徒歩10分、目の前に広がるインド洋を眺めながらプールや食事を楽しめる贅沢な空間です。見渡す限り海に囲まれた絶好のロケーションで2018年7月にオープンいたしました。周辺ではリバーサファリツアーやウォータースポーツからサイクリングまで様々なアクティビティを通じて、忘れられない休日をお過ごしいただけます。

■コロンボグランベルホテル 概要

名称 ：コロンボグランベルホテル (Granbell Hotel Colombo)

施設HP：https://granbellhotel.lk/

所在地 ：No.282/5 Kollupitiya Road, Colombo03, Sri Lanka

客室数 ：全292室

スリランカ経済の中心地コロンボにあり、インド洋に沈むサンセットを一望できる絶景のロケーションを誇る海外初のグランベルホテルです。観光・食事・ショッピングなど利便性が高い都心部にいながら、ルーフトップバーではインフィニティプールで潮風を浴びながらグラスを傾ける優雅なひとときをお過ごしいただけます。館内には日本食レストランを備え、日本人料理長厳選の天ぷらや鉄板焼きなど本格的な日本食をお楽しみいただけます。

■ベルーナ会社概要

ベルーナグループでは、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、お客様の期待に応え、生活の質を高める価値をご提供してまいります。

会社名 ：株式会社ベルーナ

（コード番号9997 東証プライム市場）

代表 ：代表取締役社長 安野 清

所在地 ：埼玉県上尾市宮元町4番2号

企業サイト：https://www.belluna.co.jp/

事業内容 ：プロパティ・ホテル事業/化粧品健康食品事業

グルメ事業/ナース関連事業/呉服関連事業

アパレル・雑貨事業/その他の事業

データベース活用事業