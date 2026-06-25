先進国の資産運用ニーズと新興国の資金需要をWeb3でつなぐ、モビリティRWAプラットフォーム「Musubi A/R」ベータ版を提供開始

JMVL株式会社

JMVL株式会社（本社：東京都千代田区、CEO：Kay Woo、以下「JMVL」）は、モビリティRWAプラットフォーム「Musubi」の新サービスとして、新興国のモビリティ事業に基づく債権をトークン化し、ブロックチェーン上で売買可能とする「Musubi A/R」のベータ版を2026年6月25日に提供開始いたしました。

近年、RWA（Real World Assets：実世界資産）のトークン化は、ブロックチェーン活用の有力分野として世界的に注目を集めています。一方で、個人投資家がアクセスできるRWAの多くは不動産や米国債など先進国の資産が中心であり、新興国における実需に支えられた事業への参加機会は限定的でした。

Musubi A/Rは、カンボジアをはじめとする新興国のモビリティ事業から生まれる債権を対象に、先進国の資産運用ニーズと新興国の資金需要をブロックチェーンで結びつけることで、実体経済に根ざした透明性の高いRWA取引の実現を目指します。

▶︎ 公式サイトはこちら：https://musubi.fi/ar-service(https://musubi.fi/ar-service)

■ Musubi A/Rの仕組みと特徴

Musubi A/Rは、カンボジアをはじめとする新興国のモビリティ事業における契約にもとづく債権（将来の支払い請求権）をデジタル資産としてブロックチェーン上で購入・管理・償還できるトークン化債権(*1)に変換し取引を実行する仕組みを備えています。

(*1) トークン：ブロックチェーン上で送信や受信ができるデータのひとまとまり。様々な用途に合わせたデータ規格が存在し、金銭債権を表章することもできる。

1. 実体経済と共創する好循環と社会的インパクト

先進国の資金活用ニーズと新興国のモビリティ事業の成長の資金へとダイレクトに接続することで、遠く離れた新興国で活躍する車両ドライバーやモビリティサービス事業者を金融の側面から支援しつつ、その利潤を分かち合うことが可能となります。新興国では、決済などの分野でデジタル金融やブロックチェーン技術の活用が先進国以上のスピードで浸透しているものの、銀行口座を持たない成人が多いなどの理由で、伝統的な金融サービスが広く行き届いているとは言えない状況にあります。Musubi A/Rは、こうした金融サービスへのアクセスが限られている人々にとって、利用しやすい資金調達手段の一つとなるべく設計されています。

2. スマートコントラクト(*2)による「高い透明性」の確保

契約情報から保有資産、償還に関する記録は、すべてブロックチェーン上で管理されます。あらかじめ定義されたスマートコントラクトに基づいて取引条件や権利関係を記録・管理することで、取引履歴や資産状況をオンチェーン上で確認できる仕組みを提供します。これにより、不正や人為的ミス、不透明な資金処理などが起きないように、リスクの低減と取引状況の確認を支援する基盤を提供します。

(*2) スマートコントラクト：ブロックチェーン上での取引を一定の条件にもとづいて自動的に実行することができるプログラム。内容はブロックチェーン上で公開されており、誰もが検証することができる。

3. 第三者保証資産を活用した信用リスクの隔離

Musubi A/Rでは、匿名性のあるブロックチェーン上で、取引相手の信用リスクを隔離(*3)するために、取引当事者ではない第三者が、事前に取引額面以上のステーブルコインや暗号資産を預け入れることが可能です。預け入れられた資金は、取引終了までの間、スマートコントラクトに定められた用途以外では送信や利用ができない状態となります。何らかの理由で取引が実行されない場合には、この預け入れ資産が支払に充当されることとなり、信用リスクを負担する第三者には、その対価として手数料が支払われます。

このような仕組みを導入することで、新興国債権市場における取引当事者が取引相手の信用リスクを軽減するトラストレス取引(*4)を実現しています。

(*3) 取引相手の信用リスクを隔離：取引相手に不払いや倒産などの信用イベントが発生した場合に備える仕組み。

(*4) ブロックチェーン上での取引にかかる相手方の信用リスクが隔離されることのみを意味しており、本サービスが取り扱う個別の債権とその取引に固有のリスクがなくなることを意味しません。

■ ご利用方法

最低10USDCから手軽に海外RWAを購入いただけます。

- 資産の選択と購入Musubi A/Rに登録されたトークン化債権の中から、希望の案件を選択します。決済手段はUSDC（ステーブルコイン）で、金額は最小10USDCから設定可能です。- 契約記録・決済処理のオンチェーン管理ブロックチェーン上のスマートコントラクトにより、契約記録、決済処理、償還に関する情報がオンチェーン上で管理されます。これにより、改ざんが困難で透明性の高い取引記録を確認できる仕組みを提供します。- 短期債権の購入と償還1ヶ月未満の短期債権にも対応。満期時の償還金額および各種手数料は事前に提示され、支払期日後に所定の手続きを行うことで償還内容を確認できます。

▶︎詳しいご利用ガイドはこちら：https://note.com/media_musubi/n/nf9bd8ba1990b?sub_rt=share_sb(https://note.com/media_musubi/n/nf9bd8ba1990b?sub_rt=share_sb)

■ 今後の展開

Musubi A/Rは、ベータ版の提供開始を出発点として、より多くのユーザーが実世界のモビリティ資産にアクセスしやすい環境の整備を進めてまいります。

今後は、新たなブロックチェーンネットワークへの対応、決済通貨の追加、ガスレス決済の導入、自動償還機能の実装、UI/UXの改善などを段階的に進める予定です。また、ユーザー間取引を含む二次流通機能の拡充や、取り扱い資産の多様化にも取り組み、モビリティ領域に特化したRWAプラットフォームとしての利便性と透明性をさらに高めてまいります。

■ 代表メッセージ

JMVL株式会社 CEO / Kay Woo

「Musubi A/Rは、2018年からブロックチェーンおよびライドシェアなどの現実世界のモビリティ事業を継続してきたMVLグループならではの知見と技術により、RWAの価値をより透明に可視化します。世界には、確かな経済活動がありながら、十分に資本へ接続されていないために経済成長の恩恵が行き届いていない領域が数多く存在します。私たちは現実世界における価値を透明性の高いオンチェーン資産として再定義し、より多くの人が平等にアクセスできる仕組みを構築していきます。」

■ Musubiについて

Musubiは、MVLグループが展開するライドシェア事業TADAやモビリティ事業との連携を通じ、実体経済とつながるモビリティ資産をオンチェーン上で扱うためのRWAプラットフォームです。新興国を中心とした実需あるモビリティ事業を基盤に、透明性の高い資産管理とグローバルなアクセス性を両立し、従来のファイナンスとWeb3の橋渡しを目指しています。

■ JMVL株式会社について

社名 ：JMVL株式会社

事業内容 ：電動三輪車の輸入販売、モビリティファイナンス事業

設立 ：2024年3月

所在地 ：東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー9階

代表者 ：Kay Woo

URL ： https://musubi.fi/ar-service

■ MVLグループについて

- MVL Chain (シンガポール）：https://mvlchain.io/- TADA (シンガポール）： https://tada.global/- ONiON Mobility (カンボジア）：https://en.onionev.com/

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JMVL株式会社 カスタマー担当 小川 support@musubi.fi

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JMVL株式会社 広報担当 西村 support@musubi.fi