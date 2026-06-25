フューチャーショップ、データフィード最適化ツール「FEED STREAM」と連携開始

株式会社フューチャーショップ

SaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」を提供する株式会社フューチャーショップ（本社：大阪市北区、代表取締役：星野 裕子、以下「フューチャーショップ」）は、メディアストリーム株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：安 昌浩、以下「メディアストリーム」）が提供する、データフィード最適化ツール「FEED STREAM」と連携を開始いたしました。

本連携により、futureshopをご使用中のEC事業者さまは、「FEED STREAM」を活用することによって、futureshopに登録済みの商品データを、Google・Meta・LINE・Yahoo!・TikTok・Criteoなど50以上の広告媒体・SNSの仕様に合わせて最適化・配信できるようになります。EC事業者さまの商品情報の加工・更新作業を効率化し、広告運用の生産性向上を支援します。

「FEED STREAM」との連携の背景

EC事業者を取り巻く広告運用環境は年々多様化しており、Googleショッピング広告やMeta広告、LINE広告、TikTok広告、Criteo広告など複数の広告媒体を横断した集客施策が一般化しています。

その一方で、媒体ごとに求められる商品データ形式や仕様が異なるため、商品タイトルの調整やカテゴリ設定、配信除外設定などを手作業で行うケースも多く、EC担当者の運用負荷増大が課題となっています。

フューチャーショップはこのような背景を受け、EC事業者が商品データを複数広告媒体へ効率的に連携・最適化できる環境を提供するため、「FEED STREAM」との連携を開始しました。

「FEED STREAM」について

「FEED STREAM」は、自社サイトの商品データをGoogleショッピング広告やCriteo、各種SNSなど、多様な広告媒体の仕様に合わせて自動で最適化・配信できるデータフィードマネジメントサービスです。

2012年のサービス開始以来、ECを中心に累計400以上のサイトへ導入されており、Google、Yahoo!、Meta、LINE、TikTok、Instagram、Criteoなど50以上の媒体に対応しています。

「FEED STREAM」との連携で実現できること

50以上の媒体への商品データ連携を効率化

futureshopの商品データを、Google、Meta、LINE、Yahoo!、TikTok、Criteoなど、各媒体の仕様に合わせて最適化し配信できます。複数媒体への広告配信を効率化し、商品データ管理の負荷軽減を支援します。

また、商品データは定期的に自動連携されるため、媒体ごとの商品情報更新作業の効率化にもつながります。

媒体ごとに最適化した商品訴求を実現

媒体ごとにカスタムカラムの作成やカラムマッピング設定を行うことで、広告媒体ごとに異なる商品タイトルや配信ルールの設定が可能です。Googleショッピング広告向けの商品タイトル編集や独自ラベルの付与など、媒体特性に応じた商品データの最適化を実現します。

なお、こうした媒体別カスタマイズに追加費用は発生しません。

月額1万円から始められる低コストなフィード運用

「FEED STREAM」では、初期費用0円・月額1万円から利用可能なセルフプランを提供しています。

データフィード広告をこれから始めるEC事業者さまや、小規模から運用を始めたい方でも導入しやすい料金体系となっています。

サービスの詳細やお問い合わせにつきましては、下記からご確認ください。

「FEED STREAM」ご紹介ページ

https://www.future-shop.jp/tieup/function/attracting-customers/promotion/feedstream/

今後ともフューチャーショップは、EC支援事業者さまとのパートナーシップを強化し、Eコマース事業の成長のためにEC事業者さまと伴走いたします。

「futureshop」について

フューチャーショップが提供するSaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」では、サイトデザインのカスタマイズやコンテンツの更新を、EC担当者の手で自由度高くスピーディに行えます。さらに、顧客のファン化を促進するための多彩な機能も有しており、効果的なロイヤルティマーケティングを展開することが可能です。

オムニチャネル戦略においては、実店舗とECサイトの顧客データを一元管理し、オンラインとオフラインの間でスムーズな顧客体験を実現する「futureshop omni-channel」を提供しています。統合された顧客情報をベースに、オンラインとオフラインの垣根を越えた細やかなデジタルマーケティング施策を実行できます。

株式会社フューチャーショップ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8279/table/188_1_bc86613fc4bbcbc78cfc60151faeb27a.jpg?v=202606250452 ]