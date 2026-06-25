【Ｊリーグ公式サービス『J.LEAGUE FANTASY CARD』】初のユニフォームパッチ×直筆サインカード「Premium Auto / Relic」が新登場！

株式会社マイネット

株式会社マイネット（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農）は、公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（本社：東京都千代田区、チェアマン：野々村 芳和、以下「Ｊリーグ」）と協業し展開する『J.LEAGUE FANTASY CARD』（以下「JFC」）にて、新カードシリーズ「Premium Auto / Relic」が登場したことをお知らせいたします。

現在、通常よりもお得に選手カードを入手できる、Auto/Relicリリース記念コインセールも開催中！

ぜひお見逃しなく！

JFC初となる横向きのデザインで、ユニフォームパッチと直筆サインをフィーチャーした、特別なカードセット「Premium Auto / Relic」が登場！

Auto/Relicは全てのカードがシリアルナンバー付きの限定仕様となっています。

Auto/Relicが3枚確定、その他のシリアル付きカードが4枚確定の豪華なBOXもご用意しておりますので、記念すべき特別なカードをぜひコレクションしてみてください。

※4クラブごとに、5つのセットに分けて販売されます。各パックの対象クラブ・選手の詳細はサイトをご確認ください。

Auto/Relicリリース記念コインセールも同時開始！

6月末日までコインセールを実施していますので、ぜひご活用ください。

『J.LEAGUE FANTASY CARD』に新規登録&チュートリアル完了で、デジタルトレカ30枚プレゼント！

詳しくはこちら：

https://jfc.go.link/jxsZ7

【『J.LEAGUE FANTASY CARD』とは】

「集める × 遊ぶ」Ｊリーグ公式のデジタルトレーディングカードです。カードを集めるコレクション要素に加えて、集めたカードを使って様々な遊びをお楽しみいただけます！

【カードをコレクションしよう！】

総勢約600名のＪ1クラブ所属選手が、★1～5までのレアリティが設定されたデジタルトレカで登場。

ユニフォームパッチ付きや特別デザインなど希少なカードや、世界で1枚しかないカードが手に入る可能性も！

集めたシリアル付きのデジタルトレカは、リアルカードにしてまとめてお届けいたします。

【ファンタジーを遊ぼう！】

集めたカードで 、実際のＪリーグ公式試合と連動したゲームが遊べる！

選手カードでチームを編成し、観戦がもっと楽しくなる現実連動型ゲーム「ファンタジースポーツ」をお楽しみいただけます。

【J.LEAGUE FANTASY CARD】

・公式サイト

https://fantasy-fc.com/

・公式X

https://x.com/JL_Fantasy_Card

・公式Instagram

https://www.instagram.com/jl_fantasy_card/

※本掲載内容は予告なく変更される場合があります。また、掲載内容を許可なく転載することを禁じます。

【マイネットグループ】 https://mynet.co.jp

「Make COLOR - 毎日に感動を -」をミッションに掲げるエンターテインメント企業。

ゲームの長期運営・再成長を実現する独自の運営力を強みに、安定的な収益基盤を構築。

その基盤とノウハウをもとに、プロスポーツリーグ公式サービスの開発・運営を行うスポーツコンテンツ領域、ハイレベル人材のマッチングを行う人材マッチング領域、さらには企業の事業成長を支援する戦略コンサルティング領域へ展開し、持続的な成長を目指しています。

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社マイネット 広報担当

E-mail：pr@mynet.co.jp