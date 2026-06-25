「ほっともっと」全国の店長が選んだ、『3種のディップソースセット』おすすめポイント！1位『3種類のディップソースで味変が楽しめる』

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年5月末現在、2,421店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、6月3日(水)より販売している『3種のディップソースセット』のおすすめポイントを全国の店長にアンケート調査いたしました。商品を購入する際には、どんな商品か気になる方も多いのではないでしょうか？店長のおすすめポイントからその美味しさを解明していきます。

■調査概要

対象：全国ほっともっとの店長29名男女

調査内容：『3種のディップソースセット』のおすすめポイントを選択肢の中から2つ選択

調査期間：2026年6月23日(火)～6月24日(水)

■商品概要

人気のから揚やフライドポテト、白身フライなどと相性抜群な『3種のディップソースセット』が数量限定で初登場。

やさしい上品な甘さの「メープル風ソース」や、爽やかでクリーミーな「サワークリームオニオン風ソース」、まろやかで濃厚な旨味が特長の「アボカドメキシカン風ソース」の個性豊かな3種類を詰め合わせました。

『チキンBOX』や『フライドポテトBOX』といった『PARTY PACK』シリーズと同時購入いただくと、プラス150円でお得にお買い求めいただけます。

スポーツ観戦やホームパーティのお供に、世界を感じるグルメソースの食べ比べをぜひお楽しみください。

・発売商品

3種のディップソースセット 250円 ※PARTY PACKとのセット価格：＋150円

※ディップソースは、3種(メープル風ソース、サワークリームオニオン風ソース、アボカドメキシカン風ソース)を1セットとしての販売となります。組み合わせの変更や1種類の単品購入はできません。

【セット価格対象商品】

各種PARTY PACKとセット購入の場合、＋150円で購入可能

8コ入りチキンBOX

12コ入りチキンBOX16コ入りチキンセット(8コ入りBOX×2)チキポテBOX

白身フライ＆チキンBOXフライドポテトBOX

・発売日

2026年6月3日(水)

・発売店舗

全国の「ほっともっと」2,421店舗(5月末現在)

■調査結果

1位： 3種類のディップソースで味変が楽しめる

2位： 海外のグルメソースを食べ比べできる

3位： 3種セットが嬉しい

最も多くの票を集めたのは『3種類のディップソースで味変が楽しめる』というポイントでした。2位は『海外のグルメソースを食べ比べできる』、3位は『3種セットが嬉しい』でした。

■店長の商品おすすめコメント

「サワークリームオニオン風ソースが絶品です。ポテトとの相性が抜群！」

「3種類の味が楽しめて、唐揚げやポテトがより美味しくなります」

「バリエーション豊富で、セット割引が人気です！」

「いつものパーティーパック各種を、3種のディップソースでお好みのテイストに！」

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューの

ご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます