クラウド型WAF『攻撃遮断くん』、「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」の「サイバー攻撃対策ソフト」の総合1位に選出

株式会社サイバーセキュリティクラウド

グローバルセキュリティメーカーの株式会社サイバーセキュリティクラウド（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：小池 敏弘、以下「当社」）が開発・提供するクラウド型WAF『攻撃遮断くん』は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」の「サイバー攻撃対策ソフト」カテゴリで総合1位と中小企業部門1位、また、「WAF」カテゴリで大企業向け部門1位に選出されました。

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求をもとにスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求をもとにスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2026年1月1日～2026年5月31日までの間に行われた資料請求数（※2）をもとに選出しています。

なお、「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/





クラウド型WAF『攻撃遮断くん』の口コミはこちら：https://boxil.jp/service/526/



※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載いただいている企業さまのサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業さまへ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

■クラウド型WAF『攻撃遮断くん』について

クラウド型WAF『攻撃遮断くん』は、情報漏えいやサービス停止などを引き起こす外部からのサイバー攻撃を検知・遮断し、WebサーバやWebサイトを保護するクラウド型のWebセキュリティサービスです。累計数兆件におよぶビッグデータの解析に基づいた独自の高精度検知ルールにより、多種多様なサイバー攻撃をリアルタイムで防ぎます。さらに、最新の脆弱性に対しても自社のセキュリティエンジニアが迅速に防御シグネチャを更新するほか、万が一誤検知が発生した場合でもテクニカルサポートが柔軟に対応し、安全かつ安定したサイト運営を支援します。国内シェアNo.1（※3）を獲得しており、企業規模を問わず幅広くご利用いただいています。

※3 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所「外部脅威対策ソリューション市場の現状と将来展望 2025年度」

株式会社サイバーセキュリティクラウド（https://www.cscloud.co.jp）

所在地 ：〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル13階

代表者 ：代表取締役社長 兼 CEO 小池 敏弘

設 立 ：2010年8月

「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」をミッションに掲げ、世界有数のサイバー脅威インテリジェンスを駆使したWebアプリケーションのセキュリティサービスを軸に、脆弱性情報収集・管理ツールやクラウド環境のフルマネージドセキュリティサービスを提供している日本発のセキュリティメーカーです。私たちはサイバーセキュリティにおけるグローバルカンパニーの1つとして、サイバーセキュリティに関する社会課題を解決し、社会への付加価値提供に貢献してまいります。