ジャングリア沖縄、一周年アニバーサリープログラム第四弾 ジャングリアが地域共創プロジェクト「わがまちウィーク」を開催！

株式会社ジャパンエンターテイメント

沖縄北部・やんばるに位置する「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」を運営している株式会社ジャパンエンターテイメント（沖縄県名護市：代表取締役 CEO 加藤健史）は、2026年7月25日（土）に開業1周年を迎えます。開業以来、多くのお客さまより温かいご期待とご意見をいただきながら、一歩ずつ歩みを進めてきたジャングリア沖縄は、この節目にあたり「沖縄に深く根ざし、地域と共に成長する」をテーマに、地元企業・アーティスト・自治体・県民のみなさんと新たな繋がりを生み出す一周年アニバーサリープログラムを始動しています。



第四弾となる今回の取り組みでは、ジャングリア沖縄が地域の自治体と連携し、支えてくださる住民への感謝・還元と、地域文化・観光・物産の魅力発信を同時に実現する、新たな地域共創プロジェクト「わがまちウィーク」を開催いたします。



初回は、パークが位置する沖縄北部の名護市（7月4日～12日）、今帰仁村（7月25日～8月2日）と連携したスペシャルウィークを開催します。各期間中は、市民・村民および地域で働く皆様を対象とした特別優待チケットの販売に加え、地域団体によるステージプログラムの披露や、地域PR、物産販売、特産品を活用したスパでのコラボレーション企画などを実施し、遠方からお越しのゲストの皆様にも地元の魅力に触れていただく機会を創出します。

ジャングリア沖縄は、今後も県内の各自治体との連携を広げながら「わがまちウィーク」を順次開催予定です。地域の皆様には、パーク来場のきっかけに、そして遠方の皆様へはジャングリアを通じて地域の魅力を知るきっかけを創出することで、地元経済の活性化に貢献してまいります。

名護市スペシャルウィークｘジャングリア沖縄 詳細

7月5日（日）「名護の日」に合わせて開催される「名護市スペシャルウィーク」では、地域の皆様への感謝を込めた特別企画を実施します。期間中は、名護市民の皆様や市内事業所に勤務・通学されている皆様を対象とした特別優待チケットを販売するとともに、地元団体によるステージパフォーマンス、地域PR、物産販売など、多彩な企画を展開します。さらに、スパ ジャングリアでは名護市特産のシークヮーサーを活用した特別なコラボレーション企画風呂を開催し、地域の魅力を五感で楽しめる体験を提供します。また7月4日（土）5日（日）の2日間は、イオン名護店との共同イベントも開催いたします。

- イベント名 ： 名護市スペシャルウィークｘジャングリア沖縄- 期間 ： 2026年7月4日(土)～7月12日(日)- ステージ ： 名護市の各団体による特別ショーの開催 ※7月4日（土）、7月5日（日）開催 7月4日（土） 玉城流玉扇会・新里直子琉舞道場 名護チアダンスクラブ HONEYS 7月5日（日） おきなわん はわいっい Hula halau o ka Pana- 物産販売 ： パークエントランス付近にて、道の駅「許田」、わんさか大浦パークによる特産品 販売を行います。観光協会とふるさと納税などのPRを通じて名護市の魅力を広く発 信します。※7月4日（土）、7月5日（日）開催- スパ企画 ： 7月4日（土）、5日（日）、11日（土）、12日（日）は内湯大浴場で名護市特産の シークヮーサー風呂を実施・シークヮーサー風呂の実施に合わせ、7月4日（土）から12日（日）までの期間限 定で、スパジャングリア内レストラン「トロピカルオアシス」にて沖縄県産シー クヮーサーのソルティフローズンを販売いたします。

後援 ： 名護市、名護市観光協会、名護市商工会

協力 ： 一般社団法人やんばるナゴラブ

関連企画 「ジャングリア沖縄 もっと近くに！体験ツアー in 名護」

名護市スペシャルウィークの関連企画として、イオン名護ショッピングセンターにて「ジャングリア沖縄 もっと近くに！体験ツアーin 名護」を開催します。開業一周年を迎えるジャングリア沖縄が、地域の皆さまへの感謝を込めてお届けする特別イベントです。「まだジャングリアに行ったことがない方にも、ジャングリアのワクワクを届けたい。」そんな想いのもと、パークを飛び出して開催いたします。当日は、豪華景品が当たる巨大ガラガラ抽選会をはじめ、エンターテイナーによるパフォーマンスショー、お子様向けのナビゲーター衣装体験や写真撮影ブースなどをご用意しています。

- イベント名： ジャングリア沖縄 もっと近くに！体験ツアー in 名護- 期間： 2026年7月4日(土)、7月5日(日) ※パフォーマンスショーは7月5日のみ開催- 場所： イオン名護ショッピングセンター（沖縄県名護市字名護見取川原4472）- 時間： 7月4日、5日ともに10:00～18:00まで開催予定※写真は過去の「ジャングリア沖縄 もっと近くに！体験ツアー」の様子



今帰仁村スペシャルウィークｘジャングリア沖縄

ジャングリア沖縄の開業一周年を迎える7月25日（土）に合わせて開催される「今帰仁村スペシャルウィーク」では、地域の皆様への感謝を込めた特別企画を実施します。期間中は、今帰仁村民の皆様や村内事業所に勤務・通学されている皆様を対象に特別優待チケットを販売します。また、地元団体によるステージパフォーマンスや地域PR、物産販売など、多彩な企画を通じて今帰仁村の魅力を発信します。

- イベント名 ： 今帰仁村スペシャルウィークｘジャングリア沖縄- 期間 ： 2026年7月25日(土)～8月2日(日)- ステージ ： 今帰仁村の各団体による特別ショーの開催 ※7月25日（土）26日（日）の開催 現代版組踊 北山の風、今泊棒術、今帰仁子供太鼓いまじん- 物産販売 ： パークエントランス付近にて、今帰仁村商工会会員の特産品取引業者と連携し、今 帰仁村の豊かな魅力を広く発信します。※7月25日（日）、7月26日（日）開催- 後援 ： 今帰仁村、今帰仁村観光協会、今帰仁村商工会

■「みんなの声で、もっと良くなる。沖縄のみなさんと、次のジャングリアへ。」

ジャングリア沖縄の1周年は、地元・沖縄と一緒に作っていきます

1周年を迎えるジャングリア沖縄は、これまで以上に沖縄に根差し、ゲストの皆様の声を聞いて変わるパークへと進化を遂げてまいります。驚きと感動にあふれる様々なプログラムを続々と発表してまいります。

沖縄を代表する人気タレント ガレッジセールのゴリさんが「ゴリ応援団長」に就任し、暑さ対策は足りているか、子ども連れでも過ごしやすいか、沖縄らしい体験になっているかなど、ゲストや地元の皆様の目線に立ち、少ししつこいくらいに見て、聞いて、忖度なくジャングリアを共に良くしていく大切なパートナーとして盛り上げます。

この夏、ゲストの皆様の好奇心を刺激する新たな体験がパーク内に続々と登場いたします。さらに、県内アーティストとのコラボレーションや地域との共創など、より沖縄の息吹を感じられる沖縄感あふれる体験プログラムを続々と発表してまいります。どうぞご期待ください。

JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）について

JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）は、神秘と生命力に満ちた世界自然遺産「やんばる」を擁する沖縄北部の圧倒的な大自然を舞台に、都会にはない興奮と贅沢の体験を通して沖縄の旅を変えるテーマパークです。コンセプトは、Power Vacance!!（パワーバカンス）。亜熱帯地域に位置する沖縄ならではの生命力に満ちた、見たこともない植物が生い茂るやんばるの大絶景を舞台に、その地にしかない体験を通して生まれる”興奮”と本物の自然に没入する”贅沢”が重なると、今まで経験したことのない”解放感”が人間の本能を貫き、人生最高に心が昂る“Power Vacance!!” を体験できます。

https://junglia.jp/

株式会社ジャパンエンターテイメントについて

2025年7月25日に開業した沖縄北部新テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」の企画・開発および運営を目的として2018年6月に設立。「沖縄から日本の“未来”をつくる」をミッションとし、沖縄から日本の観光産業を変革すべく事業を推進。真の地域活性化を図り、沖縄の経済力向上に寄与することが、その土地での社会的課題解決に繋がると確信し事業を進めている。

https://www.japan-entertainment.co.jp/